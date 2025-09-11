Pirate Chain (ARRR) realiojo laiko kaina yra $ 0.1931. Per pastarąsias 24 valandas ARRR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1908 iki aukščiausios $ 0.2133 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ARRR kaina yra $ 16.90295492, o žemiausia – $ 0.0127392379923.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ARRR per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – -0.71%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Pirate Chain (ARRR) rinkos informacija
No.680
$ 37.89M
$ 99.84K
$ 37.89M
196.21M
196,213,797.97055
ARRR
Dabartinė Pirate Chain rinkos kapitalizacija yra $ 37.89M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.84K. ARRR apyvartoje yra 196.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 196213797.97055. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 37.89M
Pirate Chain (ARRR) kainos istorija USD
Stebėkite Pirate Chain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.001383
-0.71%
30 dienų
$ +0.0048
+2.54%
60 dienų
$ +0.0506
+35.50%
90 dienų
$ +0.0488
+33.81%
Pirate Chain kainos pokytis šiandien
Šiandien ARRR užfiksuotas $ -0.001383 (-0.71%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Pirate Chain 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0048 (+2.54%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Pirate Chain 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ARRR rodiklis pasikeitė $ +0.0506 (+35.50% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Pirate Chain 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0488 (+33.81%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pirate Chain (ARRR) pokyčius?
Pirate (ARRR) is a real privacy coin which takes financial privacy very seriously. PIRATE uses a privacy protocol that cannot be compromised by other users' activity on the network. Interactions between peers are encrypted using zero knowledge, Succinct Non-interactive Arguments of Knowledge (zk-SNARKs) which eliminate the information shared in typical pseudonyms transparent transaction.
Pirate Chain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Taip pat galite: - Patikrinti ARRRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Pirate Chain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Pirate Chain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Pirate Chain kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Pirate Chain (ARRR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pirate Chain (ARRR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pirate Chain prognozes.
Supratimas apie Pirate Chain (ARRR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ARRRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Pirate Chain (ARRR)
Ieškote, kaip nusipirkti Pirate Chain?
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.