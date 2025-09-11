Daugiau apie ARRR

Pirate Chain logotipas

Pirate Chain kaina(ARRR)

1 ARRR į USD – tiesioginė kaina:

$0.1934
$0.1934$0.1934
-0.71%1D
USD
Pirate Chain (ARRR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:19:50(UTC+8)

Pirate Chain (ARRR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1908
$ 0.1908$ 0.1908
24 val. žemiausia
$ 0.2133
$ 0.2133$ 0.2133
24 val. aukščiausia

$ 0.1908
$ 0.1908$ 0.1908

$ 0.2133
$ 0.2133$ 0.2133

$ 16.90295492
$ 16.90295492$ 16.90295492

$ 0.0127392379923
$ 0.0127392379923$ 0.0127392379923

-0.06%

-0.71%

-0.57%

-0.57%

Pirate Chain (ARRR) realiojo laiko kaina yra $ 0.1931. Per pastarąsias 24 valandas ARRR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1908 iki aukščiausios $ 0.2133 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ARRR kaina yra $ 16.90295492, o žemiausia – $ 0.0127392379923.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ARRR per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – -0.71%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pirate Chain (ARRR) rinkos informacija

No.680

$ 37.89M
$ 37.89M$ 37.89M

$ 99.84K
$ 99.84K$ 99.84K

$ 37.89M
$ 37.89M$ 37.89M

196.21M
196.21M 196.21M

196,213,797.97055
196,213,797.97055 196,213,797.97055

ARRR

Dabartinė Pirate Chain rinkos kapitalizacija yra $ 37.89M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.84K. ARRR apyvartoje yra 196.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 196213797.97055. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 37.89M

Pirate Chain (ARRR) kainos istorija USD

Stebėkite Pirate Chain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001383-0.71%
30 dienų$ +0.0048+2.54%
60 dienų$ +0.0506+35.50%
90 dienų$ +0.0488+33.81%
Pirate Chain kainos pokytis šiandien

Šiandien ARRR užfiksuotas $ -0.001383 (-0.71%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Pirate Chain 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0048 (+2.54%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Pirate Chain 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ARRR rodiklis pasikeitė $ +0.0506 (+35.50% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Pirate Chain 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0488 (+33.81%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pirate Chain (ARRR) pokyčius?

Peržiūrėkite Pirate Chain kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Pirate Chain (ARRR)

Pirate (ARRR) is a real privacy coin which takes financial privacy very seriously. PIRATE uses a privacy protocol that cannot be compromised by other users' activity on the network. Interactions between peers are encrypted using zero knowledge, Succinct Non-interactive Arguments of Knowledge (zk-SNARKs) which eliminate the information shared in typical pseudonyms transparent transaction.

Pirate Chain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Pirate Chain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ARRRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Pirate Chain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Pirate Chain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Pirate Chain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pirate Chain (ARRR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pirate Chain (ARRR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pirate Chain prognozes.

Peržiūrėkite Pirate Chain kainos prognozę dabar!

Pirate Chain (ARRR) Tokenomika

Supratimas apie Pirate Chain (ARRR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ARRRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Pirate Chain (ARRR)

Ieškote, kaip nusipirkti Pirate Chain? Viskas paprasta ir patogu! Pirate Chain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Pirate Chain išteklius

Išsamesnei Pirate Chain analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Pirate Chain svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pirate Chain

Kiek Pirate Chain(ARRR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ARRR kaina USD valiuta yra 0.1931USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ARRR į USD kaina?
Dabartinė ARRR kaina USD valiuta yra $ 0.1931. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pirate Chain rinkos kapitalizacija?
ARRR rinkos kapitalizacija yra $ 37.89MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ARRR apyvartoje?
ARRR apyvartoje yra 196.21MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ARRR kaina?
ARRR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 16.90295492USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ARRR kaina?
ARRR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0127392379923USD.
Kokia yra ARRR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ARRR yra $ 99.84KUSD.
Ar ARRR kaina šiais metais kils?
ARRR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ARRR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:19:50(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

