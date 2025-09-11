ARI10 (ARI) realiojo laiko kaina yra $ 0.005112. Per pastarąsias 24 valandas ARI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004521 iki aukščiausios $ 0.005385 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ARI kaina yra $ 0.00930635670257308, o žemiausia – $ 0.003215494286215948.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ARI per pastarąją valandą pasikeitė +0.55%, per 24 valandas – +1.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ARI10 (ARI) rinkos informacija
Dabartinė ARI10 rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 84.08K. ARI apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 479632972. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.45M
ARI10 (ARI) kainos istorija USD
Stebėkite ARI10 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00005062
+1.00%
30 dienų
$ -0.000107
-2.06%
60 dienų
$ -0.00027
-5.02%
90 dienų
$ -0.001301
-20.29%
ARI10 kainos pokytis šiandien
Šiandien ARI užfiksuotas $ +0.00005062 (+1.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ARI10 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000107 (-2.06%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ARI10 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ARI rodiklis pasikeitė $ -0.00027 (-5.02% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ARI10 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001301 (-20.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ARI10 (ARI) pokyčius?
ARI - stake one token to unlock endless airdrop possibilities and diversify your portfolio.
ARI10 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ARI10 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ARIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie ARI10 mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ARI10, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
ARI10 kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ARI10 (ARI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ARI10 (ARI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ARI10 prognozes.
Supratimas apie ARI10 (ARI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ARIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ARI10 (ARI)
Ieškote, kaip nusipirkti ARI10? Viskas paprasta ir patogu! ARI10 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.