Daugiau apie ARENA

ARENA Kainos informacija

ARENA Baltoji knyga

ARENA Oficiali svetainė

ARENA Tokenomika

ARENA Kainų prognozė

ARENA Istorija

ARENA pirkimo vadovas

ARENAvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

ARENA Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

The Arena logotipas

The Arena kaina(ARENA)

1 ARENA į USD – tiesioginė kaina:

$0.007562
$0.007562$0.007562
+0.58%1D
USD
The Arena (ARENA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:19:29(UTC+8)

The Arena (ARENA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.006802
$ 0.006802$ 0.006802
24 val. žemiausia
$ 0.00764
$ 0.00764$ 0.00764
24 val. aukščiausia

$ 0.006802
$ 0.006802$ 0.006802

$ 0.00764
$ 0.00764$ 0.00764

$ 0.03619950237225904
$ 0.03619950237225904$ 0.03619950237225904

$ 0.002959596525266224
$ 0.002959596525266224$ 0.002959596525266224

+0.17%

+0.58%

+12.40%

+12.40%

The Arena (ARENA) realiojo laiko kaina yra $ 0.007565. Per pastarąsias 24 valandas ARENA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.006802 iki aukščiausios $ 0.00764 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ARENA kaina yra $ 0.03619950237225904, o žemiausia – $ 0.002959596525266224.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ARENA per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – +0.58%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

The Arena (ARENA) rinkos informacija

No.844

$ 24.14M
$ 24.14M$ 24.14M

$ 144.03K
$ 144.03K$ 144.03K

$ 75.65M
$ 75.65M$ 75.65M

3.19B
3.19B 3.19B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

31.91%

AVAX_CCHAIN

Dabartinė The Arena rinkos kapitalizacija yra $ 24.14M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 144.03K. ARENA apyvartoje yra 3.19B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 75.65M

The Arena (ARENA) kainos istorija USD

Stebėkite The Arena kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00004361+0.58%
30 dienų$ +0.000035+0.46%
60 dienų$ -0.002635-25.84%
90 dienų$ -0.000435-5.44%
The Arena kainos pokytis šiandien

Šiandien ARENA užfiksuotas $ +0.00004361 (+0.58%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

The Arena 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000035 (+0.46%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

The Arena 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ARENA rodiklis pasikeitė $ -0.002635 (-25.84% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

The Arena 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000435 (-5.44%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir The Arena (ARENA) pokyčius?

Peržiūrėkite The Arena kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra The Arena (ARENA)

The Arena is a next gen SocialFi app redefining how creators connect, engage and monetize their content.

The Arena galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų The Arena investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ARENAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie The Arena mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti The Arena, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

The Arena kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos The Arena (ARENA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų The Arena (ARENA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes The Arena prognozes.

Peržiūrėkite The Arena kainos prognozę dabar!

The Arena (ARENA) Tokenomika

Supratimas apie The Arena (ARENA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ARENAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti The Arena (ARENA)

Ieškote, kaip nusipirkti The Arena? Viskas paprasta ir patogu! The Arena lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ARENA į vietos valiutas

1 The Arena(ARENA) į VND
199.072975
1 The Arena(ARENA) į AUD
A$0.01142315
1 The Arena(ARENA) į GBP
0.00552245
1 The Arena(ARENA) į EUR
0.00643025
1 The Arena(ARENA) į USD
$0.007565
1 The Arena(ARENA) į MYR
RM0.03184865
1 The Arena(ARENA) į TRY
0.3122832
1 The Arena(ARENA) į JPY
¥1.112055
1 The Arena(ARENA) į ARS
ARS$10.7763425
1 The Arena(ARENA) į RUB
0.63916685
1 The Arena(ARENA) į INR
0.6664765
1 The Arena(ARENA) į IDR
Rp124.0163736
1 The Arena(ARENA) į KRW
10.5068772
1 The Arena(ARENA) į PHP
0.4321128
1 The Arena(ARENA) į EGP
￡E.0.3638765
1 The Arena(ARENA) į BRL
R$0.040851
1 The Arena(ARENA) į CAD
C$0.0104397
1 The Arena(ARENA) į BDT
0.921417
1 The Arena(ARENA) į NGN
11.42746205
1 The Arena(ARENA) į COP
$29.6666014
1 The Arena(ARENA) į ZAR
R.0.13231185
1 The Arena(ARENA) į UAH
0.3122832
1 The Arena(ARENA) į VES
Bs1.18014
1 The Arena(ARENA) į CLP
$7.269965
1 The Arena(ARENA) į PKR
Rs2.14853565
1 The Arena(ARENA) į KZT
4.0781402
1 The Arena(ARENA) į THB
฿0.2404157
1 The Arena(ARENA) į TWD
NT$0.22884125
1 The Arena(ARENA) į AED
د.إ0.02776355
1 The Arena(ARENA) į CHF
Fr0.00597635
1 The Arena(ARENA) į HKD
HK$0.0588557
1 The Arena(ARENA) į AMD
֏2.89066215
1 The Arena(ARENA) į MAD
.د.م0.06831195
1 The Arena(ARENA) į MXN
$0.14063335
1 The Arena(ARENA) į SAR
ريال0.02836875
1 The Arena(ARENA) į PLN
0.0275366
1 The Arena(ARENA) į RON
лв0.03275645
1 The Arena(ARENA) į SEK
kr0.0706571
1 The Arena(ARENA) į BGN
лв0.01263355
1 The Arena(ARENA) į HUF
Ft2.5419913
1 The Arena(ARENA) į CZK
0.15773025
1 The Arena(ARENA) į KWD
د.ك0.002307325
1 The Arena(ARENA) į ILS
0.0251158
1 The Arena(ARENA) į AOA
Kz6.92129415
1 The Arena(ARENA) į BHD
.د.ب0.002852005
1 The Arena(ARENA) į BMD
$0.007565
1 The Arena(ARENA) į DKK
kr0.0482647
1 The Arena(ARENA) į HNL
L0.19827865
1 The Arena(ARENA) į MUR
0.3442075
1 The Arena(ARENA) į NAD
$0.1329927
1 The Arena(ARENA) į NOK
kr0.07512045
1 The Arena(ARENA) į NZD
$0.0127092
1 The Arena(ARENA) į PAB
B/.0.007565
1 The Arena(ARENA) į PGK
K0.0320756
1 The Arena(ARENA) į QAR
ر.ق0.0275366
1 The Arena(ARENA) į RSD
дин.0.75763475

The Arena išteklius

Išsamesnei The Arena analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali The Arena svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie The Arena

Kiek The Arena(ARENA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ARENA kaina USD valiuta yra 0.007565USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ARENA į USD kaina?
Dabartinė ARENA kaina USD valiuta yra $ 0.007565. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra The Arena rinkos kapitalizacija?
ARENA rinkos kapitalizacija yra $ 24.14MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ARENA apyvartoje?
ARENA apyvartoje yra 3.19BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ARENA kaina?
ARENA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03619950237225904USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ARENA kaina?
ARENA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002959596525266224USD.
Kokia yra ARENA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ARENA yra $ 144.03KUSD.
Ar ARENA kaina šiais metais kils?
ARENA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ARENA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:19:29(UTC+8)

The Arena (ARENA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

ARENA-į-USD skaičiuoklė

Suma

ARENA
ARENA
USD
USD

1 ARENA = 0.007565 USD

Prekiauti ARENA

ARENAUSDT
$0.007562
$0.007562$0.007562
+0.61%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis