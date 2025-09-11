The Arena (ARENA) realiojo laiko kaina yra $ 0.007565. Per pastarąsias 24 valandas ARENA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.006802 iki aukščiausios $ 0.00764 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ARENA kaina yra $ 0.03619950237225904, o žemiausia – $ 0.002959596525266224.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ARENA per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – +0.58%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
The Arena (ARENA) rinkos informacija
No.844
$ 24.14M
$ 24.14M$ 24.14M
$ 144.03K
$ 144.03K$ 144.03K
$ 75.65M
$ 75.65M$ 75.65M
3.19B
3.19B 3.19B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
31.91%
AVAX_CCHAIN
Dabartinė The Arena rinkos kapitalizacija yra $ 24.14M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 144.03K. ARENA apyvartoje yra 3.19B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 75.65M
The Arena (ARENA) kainos istorija USD
Stebėkite The Arena kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00004361
+0.58%
30 dienų
$ +0.000035
+0.46%
60 dienų
$ -0.002635
-25.84%
90 dienų
$ -0.000435
-5.44%
The Arena kainos pokytis šiandien
Šiandien ARENA užfiksuotas $ +0.00004361 (+0.58%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
The Arena 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000035 (+0.46%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
The Arena 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ARENA rodiklis pasikeitė $ -0.002635 (-25.84% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
The Arena 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000435 (-5.44%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir The Arena (ARENA) pokyčius?
The Arena is a next gen SocialFi app redefining how creators connect, engage and monetize their content.
The Arena galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų The Arena investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti The Arena, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
The Arena kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos The Arena (ARENA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų The Arena (ARENA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes The Arena prognozes.
Supratimas apie The Arena (ARENA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ARENAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti The Arena (ARENA)
Ieškote, kaip nusipirkti The Arena? Viskas paprasta ir patogu! The Arena lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.