Areon Network logotipas

Areon Network kaina(AREA)

$0.01449
+6.77%1D
USD
Areon Network (AREA) kainos grafikas realiu laiku
Areon Network (AREA) kainos informacija (USD)

$ 0.01306
24 val. žemiausia
$ 0.01452
24 val. aukščiausia

$ 0.01306
$ 0.01452
$ 0.3199181743809326
$ 0.003344192063297708
0.00%

+6.77%

+6.85%

+6.85%

Areon Network (AREA) realiojo laiko kaina yra $ 0.01449. Per pastarąsias 24 valandas AREA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01306 iki aukščiausios $ 0.01452 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AREA kaina yra $ 0.3199181743809326, o žemiausia – $ 0.003344192063297708.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AREA per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +6.77%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Areon Network (AREA) rinkos informacija

No.1933

$ 1.71M
$ 11.80K
$ 3.62M
118.16M
250,000,000
250,000,000
47.26%

AREA

Dabartinė Areon Network rinkos kapitalizacija yra $ 1.71M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 11.80K. AREA apyvartoje yra 118.16M vienetų, o bendras kiekis siekia 250000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.62M

Areon Network (AREA) kainos istorija USD

Stebėkite Areon Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0009188+6.77%
30 dienų$ -0.00429-22.85%
60 dienų$ -0.00214-12.87%
90 dienų$ -0.00327-18.42%
Areon Network kainos pokytis šiandien

Šiandien AREA užfiksuotas $ +0.0009188 (+6.77%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Areon Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00429 (-22.85%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Areon Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AREA rodiklis pasikeitė $ -0.00214 (-12.87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Areon Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00327 (-18.42%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Areon Network (AREA) pokyčius?

Peržiūrėkite Areon Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Areon Network (AREA)

Areon Network is a next-generation layer 1 blockchain with a unique consensus mechanism: Proof of Area. Areon stands out as a convenient ecosystem for crypto users providing fast, secure and stable transactions with fair transaction fees. Areon Network components: - Areon Foundation - Areon Chain (EVM compatible, Layer 1, PoA) AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership.

Areon Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Areon Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AREAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Areon Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Areon Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Areon Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Areon Network (AREA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Areon Network (AREA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Areon Network prognozes.

Peržiūrėkite Areon Network kainos prognozę dabar!

Areon Network (AREA) Tokenomika

Supratimas apie Areon Network (AREA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AREAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Areon Network (AREA)

Ieškote, kaip nusipirkti Areon Network? Viskas paprasta ir patogu! Areon Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Areon Network išteklius

Išsamesnei Areon Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Areon Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Areon Network

Kiek Areon Network(AREA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AREA kaina USD valiuta yra 0.01449USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AREA į USD kaina?
Dabartinė AREA kaina USD valiuta yra $ 0.01449. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Areon Network rinkos kapitalizacija?
AREA rinkos kapitalizacija yra $ 1.71MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AREA apyvartoje?
AREA apyvartoje yra 118.16MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AREA kaina?
AREA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.3199181743809326USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AREA kaina?
AREA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003344192063297708USD.
Kokia yra AREA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AREA yra $ 11.80KUSD.
Ar AREA kaina šiais metais kils?
AREA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AREA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Areon Network (AREA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

