Areon Network (AREA) realiojo laiko kaina yra $ 0.01449. Per pastarąsias 24 valandas AREA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01306 iki aukščiausios $ 0.01452 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AREA kaina yra $ 0.3199181743809326, o žemiausia – $ 0.003344192063297708.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AREA per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +6.77%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Areon Network (AREA) rinkos informacija
No.1933
$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M
$ 11.80K
$ 11.80K$ 11.80K
$ 3.62M
$ 3.62M$ 3.62M
118.16M
118.16M 118.16M
250,000,000
250,000,000 250,000,000
250,000,000
250,000,000 250,000,000
47.26%
AREA
Dabartinė Areon Network rinkos kapitalizacija yra $ 1.71M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 11.80K. AREA apyvartoje yra 118.16M vienetų, o bendras kiekis siekia 250000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.62M
Areon Network (AREA) kainos istorija USD
Stebėkite Areon Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0009188
+6.77%
30 dienų
$ -0.00429
-22.85%
60 dienų
$ -0.00214
-12.87%
90 dienų
$ -0.00327
-18.42%
Areon Network kainos pokytis šiandien
Šiandien AREA užfiksuotas $ +0.0009188 (+6.77%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Areon Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00429 (-22.85%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Areon Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AREA rodiklis pasikeitė $ -0.00214 (-12.87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Areon Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00327 (-18.42%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Areon Network (AREA) pokyčius?
Areon Network is a next-generation layer 1 blockchain with a unique consensus mechanism: Proof of Area.
Areon stands out as a convenient ecosystem for crypto users providing fast, secure and stable transactions with fair transaction fees.
Areon Network components: - Areon Foundation - Areon Chain (EVM compatible, Layer 1, PoA)
AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership.
Areon Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Areon Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti AREAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Areon Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Areon Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Areon Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Areon Network (AREA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Areon Network (AREA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Areon Network prognozes.
Supratimas apie Areon Network (AREA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AREAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Areon Network (AREA)
Ieškote, kaip nusipirkti Areon Network? Viskas paprasta ir patogu! Areon Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.