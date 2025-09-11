Daugiau apie ARB

ARB Kainos informacija

ARB Baltoji knyga

ARB Oficiali svetainė

ARB Tokenomika

ARB Kainų prognozė

ARB Istorija

ARB pirkimo vadovas

ARBvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

ARB Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Arbitrum logotipas

Arbitrum kaina(ARB)

1 ARB į USD – tiesioginė kaina:

$0.5232
$0.5232$0.5232
+1.29%1D
USD
Arbitrum (ARB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:19:00(UTC+8)

Arbitrum (ARB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.5012
$ 0.5012$ 0.5012
24 val. žemiausia
$ 0.5263
$ 0.5263$ 0.5263
24 val. aukščiausia

$ 0.5012
$ 0.5012$ 0.5012

$ 0.5263
$ 0.5263$ 0.5263

$ 2.397491937512469
$ 2.397491937512469$ 2.397491937512469

$ 0.24501892750047008
$ 0.24501892750047008$ 0.24501892750047008

+1.35%

+1.29%

+2.89%

+2.89%

Arbitrum (ARB) realiojo laiko kaina yra $ 0.5231. Per pastarąsias 24 valandas ARB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5012 iki aukščiausios $ 0.5263 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ARB kaina yra $ 2.397491937512469, o žemiausia – $ 0.24501892750047008.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ARB per pastarąją valandą pasikeitė +1.35%, per 24 valandas – +1.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Arbitrum (ARB) rinkos informacija

No.45

$ 2.77B
$ 2.77B$ 2.77B

$ 13.16M
$ 13.16M$ 13.16M

$ 5.23B
$ 5.23B$ 5.23B

5.30B
5.30B 5.30B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.06%

ARB

Dabartinė Arbitrum rinkos kapitalizacija yra $ 2.77B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 13.16M. ARB apyvartoje yra 5.30B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.23B

Arbitrum (ARB) kainos istorija USD

Stebėkite Arbitrum kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.006663+1.29%
30 dienų$ +0.0786+17.68%
60 dienų$ +0.1203+29.86%
90 dienų$ +0.1814+53.08%
Arbitrum kainos pokytis šiandien

Šiandien ARB užfiksuotas $ +0.006663 (+1.29%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Arbitrum 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0786 (+17.68%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Arbitrum 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ARB rodiklis pasikeitė $ +0.1203 (+29.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Arbitrum 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1814 (+53.08%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Arbitrum (ARB) pokyčius?

Peržiūrėkite Arbitrum kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Arbitrum (ARB)

Arbitrum is one of the largest layer-2 blockchains operating on top of Ethereum. Offchain Labs, the developer behind the Arbitrum ecosystem, announced on Wednesday it would be airdropping, or releasing for free to select individuals, $ARB, a new token designed to govern the two Arbitrum blockchains.

Arbitrum galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Arbitrum investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ARBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Arbitrum mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Arbitrum, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Arbitrum kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Arbitrum (ARB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Arbitrum (ARB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Arbitrum prognozes.

Peržiūrėkite Arbitrum kainos prognozę dabar!

Arbitrum (ARB) Tokenomika

Supratimas apie Arbitrum (ARB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ARBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Arbitrum (ARB)

Ieškote, kaip nusipirkti Arbitrum? Viskas paprasta ir patogu! Arbitrum lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ARB į vietos valiutas

1 Arbitrum(ARB) į VND
13,765.3765
1 Arbitrum(ARB) į AUD
A$0.789881
1 Arbitrum(ARB) į GBP
0.381863
1 Arbitrum(ARB) į EUR
0.444635
1 Arbitrum(ARB) į USD
$0.5231
1 Arbitrum(ARB) į MYR
RM2.202251
1 Arbitrum(ARB) į TRY
21.593568
1 Arbitrum(ARB) į JPY
¥76.8957
1 Arbitrum(ARB) į ARS
ARS$745.15595
1 Arbitrum(ARB) į RUB
44.196719
1 Arbitrum(ARB) į INR
46.08511
1 Arbitrum(ARB) į IDR
Rp8,575.408464
1 Arbitrum(ARB) į KRW
726.523128
1 Arbitrum(ARB) į PHP
29.879472
1 Arbitrum(ARB) į EGP
￡E.25.16111
1 Arbitrum(ARB) į BRL
R$2.82474
1 Arbitrum(ARB) į CAD
C$0.721878
1 Arbitrum(ARB) į BDT
63.71358
1 Arbitrum(ARB) į NGN
790.179167
1 Arbitrum(ARB) į COP
$2,051.368036
1 Arbitrum(ARB) į ZAR
R.9.149019
1 Arbitrum(ARB) į UAH
21.593568
1 Arbitrum(ARB) į VES
Bs81.6036
1 Arbitrum(ARB) į CLP
$502.6991
1 Arbitrum(ARB) į PKR
Rs148.565631
1 Arbitrum(ARB) į KZT
281.992748
1 Arbitrum(ARB) į THB
฿16.624118
1 Arbitrum(ARB) į TWD
NT$15.823775
1 Arbitrum(ARB) į AED
د.إ1.919777
1 Arbitrum(ARB) į CHF
Fr0.413249
1 Arbitrum(ARB) į HKD
HK$4.069718
1 Arbitrum(ARB) į AMD
֏199.881741
1 Arbitrum(ARB) į MAD
.د.م4.723593
1 Arbitrum(ARB) į MXN
$9.724429
1 Arbitrum(ARB) į SAR
ريال1.961625
1 Arbitrum(ARB) į PLN
1.904084
1 Arbitrum(ARB) į RON
лв2.265023
1 Arbitrum(ARB) į SEK
kr4.885754
1 Arbitrum(ARB) į BGN
лв0.873577
1 Arbitrum(ARB) į HUF
Ft175.772062
1 Arbitrum(ARB) į CZK
10.906635
1 Arbitrum(ARB) į KWD
د.ك0.1595455
1 Arbitrum(ARB) į ILS
1.736692
1 Arbitrum(ARB) į AOA
Kz478.589421
1 Arbitrum(ARB) į BHD
.د.ب0.1972087
1 Arbitrum(ARB) į BMD
$0.5231
1 Arbitrum(ARB) į DKK
kr3.337378
1 Arbitrum(ARB) į HNL
L13.710451
1 Arbitrum(ARB) į MUR
23.80105
1 Arbitrum(ARB) į NAD
$9.196098
1 Arbitrum(ARB) į NOK
kr5.194383
1 Arbitrum(ARB) į NZD
$0.878808
1 Arbitrum(ARB) į PAB
B/.0.5231
1 Arbitrum(ARB) į PGK
K2.217944
1 Arbitrum(ARB) į QAR
ر.ق1.904084
1 Arbitrum(ARB) į RSD
дин.52.388465

Arbitrum išteklius

Išsamesnei Arbitrum analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Arbitrum svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Arbitrum

Kiek Arbitrum(ARB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ARB kaina USD valiuta yra 0.5231USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ARB į USD kaina?
Dabartinė ARB kaina USD valiuta yra $ 0.5231. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Arbitrum rinkos kapitalizacija?
ARB rinkos kapitalizacija yra $ 2.77BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ARB apyvartoje?
ARB apyvartoje yra 5.30BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ARB kaina?
ARB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.397491937512469USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ARB kaina?
ARB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.24501892750047008USD.
Kokia yra ARB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ARB yra $ 13.16MUSD.
Ar ARB kaina šiais metais kils?
ARB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ARB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:19:00(UTC+8)

Arbitrum (ARB) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

ARB-į-USD skaičiuoklė

Suma

ARB
ARB
USD
USD

1 ARB = 0.5231 USD

Prekiauti ARB

ARBUSDT
$0.5232
$0.5232$0.5232
+1.27%
ARBUSDC
$0.5233
$0.5233$0.5233
+1.23%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis