Arbitrum (ARB) Tokenomika
Arbitrum (ARB) Informacija
Arbitrum is one of the largest layer-2 blockchains operating on top of Ethereum. Offchain Labs, the developer behind the Arbitrum ecosystem, announced on Wednesday it would be airdropping, or releasing for free to select individuals, $ARB, a new token designed to govern the two Arbitrum blockchains.
Arbitrum (ARB) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Arbitrum (ARB) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Išsami Arbitrum tokeno struktūra (ARB)
Išsamiau aptarkite, kaip išduodami, paskirstomi ir atrakinami ARB tokenai. Šiame skyriuje pabrėžiami pagrindiniai tokeno ekonominės struktūros aspektai: naudingumas, paskatos ir teisių įgijimas.
Arbitrum’s ARB token economics are designed to balance ecosystem incentives, governance, and long-term alignment among stakeholders. Below is a comprehensive breakdown of its issuance, allocation, usage, incentive, locking, and unlocking mechanisms, with supporting tables and detailed explanations.
1. Issuance Mechanism
- Total Supply: The ARB token has a fixed total supply, with no ongoing inflation or mining-based issuance.
- Initial Distribution: Tokens were distributed via a combination of airdrops, allocations to the DAO treasury, team, investors, and the Arbitrum Foundation.
- Vesting: The majority of allocations (team, investors, foundation) are subject to multi-year vesting schedules, with linear daily unlocks.
2. Allocation Mechanism
ARB tokens are allocated across six main categories, each with a specific percentage of the total supply:
|Allocation Category
|Percentage of Total Supply
|Description
|Arbitrum DAO Treasury
|35.3%
|For governance, ecosystem grants, and incentives
|Offchain Labs (Team & Advisors)
|26.9%
|Core development team and advisors
|Offchain Labs (Investors)
|17.5%
|Early investors in the project
|User Airdrop
|11.6%
|Distributed to users based on historical activity
|Arbitrum Foundation
|7.5%
|Strategic initiatives and operational expenses
|Ecosystem Airdrop
|1.1%
|For ecosystem-related efforts
As of June 30, 2025. All allocations are subject to vesting and unlock schedules as described below.
3. Usage and Incentive Mechanism
- Governance: ARB is primarily a governance token. Holders can participate in both offchain (Snapshot) and onchain (Tally) governance, voting on protocol upgrades, treasury allocations, and ecosystem initiatives.
- Ecosystem Incentives: The DAO Treasury funds incentive programs (e.g., Short-Term Incentive Program, Long-Term Incentives Pilot Program, Gaming Catalyst Program) to bootstrap ecosystem growth, distributed to protocols and projects via governance-approved grants.
- Airdrops: User and DAO airdrops were conducted to reward early adopters and ecosystem participants.
- No Native Staking/Rewards: As of December 2024, there are no active staking or liquidity provision mechanisms that pay out ARB as rewards. However, the DAO may allocate treasury funds for such programs in the future.
4. Locking Mechanism
- Team, Advisors, Investors, Foundation: Subject to a four-year vesting schedule, with the first unlock after one year and subsequent linear daily unlocks over the remaining three years.
- DAO Treasury: Tokens are unlocked and spendable as determined by DAO governance.
- Airdrops: User and DAO airdrops were distributed without lockups; recipients received tokens immediately.
5. Unlocking Time
- Vesting Start: The main vesting schedules began on April 17, 2023.
- Vesting End: Full vesting is scheduled for March/April 2027.
- Unlock Rate: Approximately 1.1% of the total supply vests monthly, with daily linear unlocks for locked allocations.
Example Unlock Table
|Recipient Category
|Vesting Start
|Vesting End
|Unlock Type
|Daily Unlock Amount (ARB)
|Granularity
|Arbitrum Foundation
|2023-04-17
|2027-04-16
|Linear
|513,347
|Daily
|Offchain Labs (Team/Adv.)
|2023-04-17
|2027-04-16
|Linear
|(Proportional)
|Daily
|Offchain Labs (Investors)
|2023-04-17
|2027-04-16
|Linear
|(Proportional)
|Daily
Note: The above table is representative; actual daily unlocks are proportional to each allocation’s total.
6. Additional Mechanisms
- Challenge Bonds: Used in dispute resolution (BoLD protocol), with confiscated bonds sent to the DAO treasury to prevent perverse incentives.
- Upgrade Mechanisms: Protocol upgrades may introduce new mechanisms, but as of the latest data, the above structure remains in place.
7. Implications and Analysis
- Market Impact: Regular, predictable unlocks help manage supply shocks, but large unlocks (e.g., team/investor allocations) can influence price and liquidity.
- Governance Power: The DAO treasury’s large allocation ensures community-driven development, but also centralizes significant influence.
- Long-Term Alignment: Multi-year vesting aligns core contributors and investors with the project’s sustained success.
8. Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Fixed supply, no ongoing inflation
|Allocation
|DAO Treasury, Team/Advisors, Investors, User Airdrop, Foundation, Ecosystem Airdrop
|Usage
|Governance, ecosystem incentives, airdrops
|Incentives
|No native staking; incentives via DAO-approved programs
|Locking
|4-year vesting for team/investors/foundation; airdrops unlocked immediately
|Unlocking
|Linear daily unlocks, full vesting by March/April 2027
References
- All data and mechanisms are based on the latest available information as of August 2025, including Messari research, Arbitrum documentation, and onchain unlock schedules.
In conclusion:
Arbitrum’s token economics are structured for long-term sustainability, with a focus on governance, ecosystem growth, and responsible supply management. The combination of multi-year vesting, DAO-driven incentives, and transparent allocation supports both decentralization and ongoing development.
Arbitrum (ARB) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Arbitrum (ARB) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ARB tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek ARB tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate ARB tokenomiką, galite peržiūrėti ARB tokeno kainą realiuoju laiku!
Kaip pirkti ARB
Arbitrum (ARB) Kainų istorija
ARB kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.
ARB kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda ARB? Mūsų ARB kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
