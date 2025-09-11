RWAX (APP) realiojo laiko kaina yra $ 0.002467. Per pastarąsias 24 valandas APP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002437 iki aukščiausios $ 0.002637 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia APP kaina yra $ 0.09178874267299131, o žemiausia – $ 0.001953384455000697.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, APP per pastarąją valandą pasikeitė +0.69%, per 24 valandas – -1.47%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
RWAX (APP) rinkos informacija
Dabartinė RWAX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 115.29K. APP apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 3000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.40M
RWAX (APP) kainos istorija USD
Stebėkite RWAX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00003681
-1.47%
30 dienų
$ -0.000573
-18.85%
60 dienų
$ -0.002492
-50.26%
90 dienų
$ -0.005018
-67.05%
RWAX kainos pokytis šiandien
Šiandien APP užfiksuotas $ -0.00003681 (-1.47%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
RWAX 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000573 (-18.85%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
RWAX 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, APP rodiklis pasikeitė $ -0.002492 (-50.26% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
RWAX 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.005018 (-67.05%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir RWAX (APP) pokyčius?
Moon App is an easy-to-use Launchpad for Injective projects and Trading Bot App intended for retail users.
RWAX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų RWAX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti APPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie RWAX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti RWAX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
RWAX kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos RWAX (APP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų RWAX (APP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes RWAX prognozes.
Supratimas apie RWAX (APP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie APPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti RWAX (APP)
Ieškote, kaip nusipirkti RWAX? Viskas paprasta ir patogu! RWAX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.