APF Coin (APFC) realiojo laiko kaina yra $ 0.0863. Per pastarąsias 24 valandas APFC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0855 iki aukščiausios $ 0.088 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia APFC kaina yra $ 1.1412384971742038, o žemiausia – $ 0.027175890738301504.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, APFC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -1.59%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
APF Coin (APFC) rinkos informacija
Dabartinė APF Coin rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 50.98K. APFC apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 250000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.58M
APF Coin (APFC) kainos istorija USD
Stebėkite APF Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
APF Coin kainos pokytis šiandien
Šiandien APFC užfiksuotas $ -0.001394 (-1.59%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
APF Coin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0387 (+81.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
APF Coin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, APFC rodiklis pasikeitė $ +0.0134 (+18.38% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
APF Coin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.3114 (-78.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir APF Coin (APFC) pokyčius?
APF, short for Agrární půdní fond s.r.o., emerged as a startup in the Czech Republic, born from a collaboration between an investor, a real estate broker, and agricultural land traders. Now under the umbrella of APF GROUP, it primarily engages in farmland investments. APFC(APF Coin), backed by APF Group assets, will be used to acquire agricultural land and invest in agriculture-related securities and cryptocurrencies.
APF Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų APF Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti APFCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie APF Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti APF Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
APF Coin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos APF Coin (APFC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų APF Coin (APFC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes APF Coin prognozes.
Supratimas apie APF Coin (APFC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie APFCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti APF Coin (APFC)
Ieškote, kaip nusipirkti APF Coin? Viskas paprasta ir patogu! APF Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.