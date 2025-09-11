Daugiau apie APFC

APF Coin logotipas

APF Coin kaina(APFC)

1 APFC į USD – tiesioginė kaina:

-1.59%1D
USD
APF Coin (APFC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:02:13(UTC+8)

APF Coin (APFC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

0.00%

-1.59%

+6.80%

+6.80%

APF Coin (APFC) realiojo laiko kaina yra $ 0.0863. Per pastarąsias 24 valandas APFC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0855 iki aukščiausios $ 0.088 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia APFC kaina yra $ 1.1412384971742038, o žemiausia – $ 0.027175890738301504.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, APFC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -1.59%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

APF Coin (APFC) rinkos informacija

No.4077

0.00%

ETH

Dabartinė APF Coin rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 50.98K. APFC apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 250000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.58M

APF Coin (APFC) kainos istorija USD

Stebėkite APF Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001394-1.59%
30 dienų$ +0.0387+81.30%
60 dienų$ +0.0134+18.38%
90 dienų$ -0.3114-78.31%
APF Coin kainos pokytis šiandien

Šiandien APFC užfiksuotas $ -0.001394 (-1.59%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

APF Coin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0387 (+81.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

APF Coin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, APFC rodiklis pasikeitė $ +0.0134 (+18.38% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

APF Coin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.3114 (-78.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir APF Coin (APFC) pokyčius?

Peržiūrėkite APF Coin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra APF Coin (APFC)

APF, short for Agrární půdní fond s.r.o., emerged as a startup in the Czech Republic, born from a collaboration between an investor, a real estate broker, and agricultural land traders. Now under the umbrella of APF GROUP, it primarily engages in farmland investments. APFC(APF Coin), backed by APF Group assets, will be used to acquire agricultural land and invest in agriculture-related securities and cryptocurrencies.

APF Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų APF Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti APFCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie APF Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti APF Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

APF Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos APF Coin (APFC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų APF Coin (APFC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes APF Coin prognozes.

Peržiūrėkite APF Coin kainos prognozę dabar!

APF Coin (APFC) Tokenomika

Supratimas apie APF Coin (APFC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie APFCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti APF Coin (APFC)

Ieškote, kaip nusipirkti APF Coin? Viskas paprasta ir patogu! APF Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

APFC į vietos valiutas

1 APF Coin(APFC) į VND
1 APF Coin(APFC) į AUD
1 APF Coin(APFC) į GBP
1 APF Coin(APFC) į EUR
1 APF Coin(APFC) į USD
1 APF Coin(APFC) į MYR
1 APF Coin(APFC) į TRY
1 APF Coin(APFC) į JPY
1 APF Coin(APFC) į ARS
1 APF Coin(APFC) į RUB
1 APF Coin(APFC) į INR
1 APF Coin(APFC) į IDR
1 APF Coin(APFC) į KRW
1 APF Coin(APFC) į PHP
1 APF Coin(APFC) į EGP
1 APF Coin(APFC) į BRL
1 APF Coin(APFC) į CAD
1 APF Coin(APFC) į BDT
1 APF Coin(APFC) į NGN
1 APF Coin(APFC) į COP
1 APF Coin(APFC) į ZAR
1 APF Coin(APFC) į UAH
1 APF Coin(APFC) į VES
1 APF Coin(APFC) į CLP
1 APF Coin(APFC) į PKR
1 APF Coin(APFC) į KZT
1 APF Coin(APFC) į THB
1 APF Coin(APFC) į TWD
1 APF Coin(APFC) į AED
1 APF Coin(APFC) į CHF
1 APF Coin(APFC) į HKD
1 APF Coin(APFC) į AMD
1 APF Coin(APFC) į MAD
1 APF Coin(APFC) į MXN
1 APF Coin(APFC) į SAR
1 APF Coin(APFC) į PLN
1 APF Coin(APFC) į RON
1 APF Coin(APFC) į SEK
1 APF Coin(APFC) į BGN
1 APF Coin(APFC) į HUF
1 APF Coin(APFC) į CZK
1 APF Coin(APFC) į KWD
1 APF Coin(APFC) į ILS
1 APF Coin(APFC) į AOA
1 APF Coin(APFC) į BHD
1 APF Coin(APFC) į BMD
1 APF Coin(APFC) į DKK
1 APF Coin(APFC) į HNL
1 APF Coin(APFC) į MUR
1 APF Coin(APFC) į NAD
1 APF Coin(APFC) į NOK
1 APF Coin(APFC) į NZD
1 APF Coin(APFC) į PAB
1 APF Coin(APFC) į PGK
1 APF Coin(APFC) į QAR
1 APF Coin(APFC) į RSD
дин.8.646397

APF Coin išteklius

Išsamesnei APF Coin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali APF Coin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie APF Coin

Kiek APF Coin(APFC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė APFC kaina USD valiuta yra 0.0863USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė APFC į USD kaina?
Dabartinė APFC kaina USD valiuta yra $ 0.0863. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra APF Coin rinkos kapitalizacija?
APFC rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra APFC apyvartoje?
APFC apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) APFC kaina?
APFC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.1412384971742038USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) APFC kaina?
APFC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.027175890738301504USD.
Kokia yra APFC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis APFC yra $ 50.98KUSD.
Ar APFC kaina šiais metais kils?
APFC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite APFC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
APF Coin (APFC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

APFC-į-USD skaičiuoklė

Suma

1 APFC = 0.0863 USD

Prekiauti APFC

APFCUSDT
-1.59%

