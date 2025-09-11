APE and PEPE (APEPE) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000119. Per pastarąsias 24 valandas APEPE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000112 iki aukščiausios $ 0.000001344 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia APEPE kaina yra $ 0.000006921315694487, o žemiausia – $ 0.000000922659774521.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, APEPE per pastarąją valandą pasikeitė -1.90%, per 24 valandas – -6.59%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
APE and PEPE (APEPE) rinkos informacija
Dabartinė APE and PEPE rinkos kapitalizacija yra $ 47.68M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 191.01K. APEPE apyvartoje yra 40.07T vienetų, o bendras kiekis siekia 210000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 249.90M
APE and PEPE (APEPE) kainos istorija USD
Stebėkite APE and PEPE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000008395
-6.59%
30 dienų
$ -0.00000181
-60.34%
60 dienų
$ -0.000000641
-35.01%
90 dienų
$ -0.000000053
-4.27%
APE and PEPE kainos pokytis šiandien
Šiandien APEPE užfiksuotas $ -0.00000008395 (-6.59%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
APE and PEPE 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000181 (-60.34%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
APE and PEPE 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, APEPE rodiklis pasikeitė $ -0.000000641 (-35.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
APE and PEPE 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000000053 (-4.27%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir APE and PEPE (APEPE) pokyčius?
A new meme that combines APE and PEPE to symbolize small investors. The APEPE community aims to bring together small investors and become a force to be reckoned with. APEPE's symbol, the community, is worth noting.
APE and PEPE galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų APE and PEPE investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti APEPEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie APE and PEPE mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti APE and PEPE, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
APE and PEPE kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos APE and PEPE (APEPE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų APE and PEPE (APEPE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes APE and PEPE prognozes.
Supratimas apie APE and PEPE (APEPE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie APEPEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti APE and PEPE (APEPE)
Ieškote, kaip nusipirkti APE and PEPE? Viskas paprasta ir patogu! APE and PEPE lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.