AP3X (AP3X) realiojo laiko kaina yra $ 0.0967. Per pastarąsias 24 valandas AP3X svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0937 iki aukščiausios $ 0.0983 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AP3X kaina yra $ 0.25266104433191, o žemiausia – $ 0.09285476111012494.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AP3X per pastarąją valandą pasikeitė -0.11%, per 24 valandas – -0.41%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AP3X (AP3X) rinkos informacija
Dabartinė AP3X rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 100.08K. AP3X apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 3000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 290.10M
AP3X (AP3X) kainos istorija USD
Stebėkite AP3X kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000398
-0.41%
30 dienų
$ -0.0096
-9.04%
60 dienų
$ -0.0127
-11.61%
90 dienų
$ -0.0679
-41.26%
AP3X kainos pokytis šiandien
Šiandien AP3X užfiksuotas $ -0.000398 (-0.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AP3X 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0096 (-9.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AP3X 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AP3X rodiklis pasikeitė $ -0.0127 (-11.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AP3X 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0679 (-41.26%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AP3X (AP3X) pokyčius?
APEX is the native token of the Apex Fusion ecosystem, minted exclusively on the Prime network. It powers transactions, staking, and governance across the interconnected blockchain networks. The supply and inflation rate are managed by Prime validators and a decentralized governance system. The smallest unit of APEX is DFM. When bridging between Cardano-based and EVM-based chains, token amounts are rounded down, with the difference included in the bridging fee. APEX ensures seamless value transfer across the ecosystem while supporting security, liquidity, and network operations.
AP3X galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AP3X investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AP3X, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
AP3X kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos AP3X (AP3X) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AP3X (AP3X) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AP3X prognozes.
Supratimas apie AP3X (AP3X) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AP3Xišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti AP3X (AP3X)
Ieškote, kaip nusipirkti AP3X? Viskas paprasta ir patogu! AP3X lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.