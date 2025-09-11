Daugiau apie AP3X

AP3X Kainos informacija

AP3X Baltoji knyga

AP3X Oficiali svetainė

AP3X Tokenomika

AP3X Kainų prognozė

AP3X Istorija

AP3X pirkimo vadovas

AP3Xvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

AP3X Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

AP3X logotipas

AP3X kaina(AP3X)

1 AP3X į USD – tiesioginė kaina:

$0.0967
$0.0967$0.0967
-0.41%1D
USD
AP3X (AP3X) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:35:47(UTC+8)

AP3X (AP3X) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0937
$ 0.0937$ 0.0937
24 val. žemiausia
$ 0.0983
$ 0.0983$ 0.0983
24 val. aukščiausia

$ 0.0937
$ 0.0937$ 0.0937

$ 0.0983
$ 0.0983$ 0.0983

$ 0.25266104433191
$ 0.25266104433191$ 0.25266104433191

$ 0.09285476111012494
$ 0.09285476111012494$ 0.09285476111012494

-0.11%

-0.41%

+1.25%

+1.25%

AP3X (AP3X) realiojo laiko kaina yra $ 0.0967. Per pastarąsias 24 valandas AP3X svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0937 iki aukščiausios $ 0.0983 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AP3X kaina yra $ 0.25266104433191, o žemiausia – $ 0.09285476111012494.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AP3X per pastarąją valandą pasikeitė -0.11%, per 24 valandas – -0.41%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AP3X (AP3X) rinkos informacija

No.4207

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 100.08K
$ 100.08K$ 100.08K

$ 290.10M
$ 290.10M$ 290.10M

0.00
0.00 0.00

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

0.00%

AP3X

Dabartinė AP3X rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 100.08K. AP3X apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 3000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 290.10M

AP3X (AP3X) kainos istorija USD

Stebėkite AP3X kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000398-0.41%
30 dienų$ -0.0096-9.04%
60 dienų$ -0.0127-11.61%
90 dienų$ -0.0679-41.26%
AP3X kainos pokytis šiandien

Šiandien AP3X užfiksuotas $ -0.000398 (-0.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

AP3X 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0096 (-9.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

AP3X 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AP3X rodiklis pasikeitė $ -0.0127 (-11.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

AP3X 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0679 (-41.26%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AP3X (AP3X) pokyčius?

Peržiūrėkite AP3X kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra AP3X (AP3X)

APEX is the native token of the Apex Fusion ecosystem, minted exclusively on the Prime network. It powers transactions, staking, and governance across the interconnected blockchain networks. The supply and inflation rate are managed by Prime validators and a decentralized governance system. The smallest unit of APEX is DFM. When bridging between Cardano-based and EVM-based chains, token amounts are rounded down, with the difference included in the bridging fee. APEX ensures seamless value transfer across the ecosystem while supporting security, liquidity, and network operations.

AP3X galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AP3X investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AP3Xstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie AP3X mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AP3X, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

AP3X kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AP3X (AP3X) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AP3X (AP3X) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AP3X prognozes.

Peržiūrėkite AP3X kainos prognozę dabar!

AP3X (AP3X) Tokenomika

Supratimas apie AP3X (AP3X) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AP3Xišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti AP3X (AP3X)

Ieškote, kaip nusipirkti AP3X? Viskas paprasta ir patogu! AP3X lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AP3X į vietos valiutas

1 AP3X(AP3X) į VND
2,544.6605
1 AP3X(AP3X) į AUD
A$0.146017
1 AP3X(AP3X) į GBP
0.070591
1 AP3X(AP3X) į EUR
0.082195
1 AP3X(AP3X) į USD
$0.0967
1 AP3X(AP3X) į MYR
RM0.408074
1 AP3X(AP3X) į TRY
3.991776
1 AP3X(AP3X) į JPY
¥14.2149
1 AP3X(AP3X) į ARS
ARS$137.74915
1 AP3X(AP3X) į RUB
8.170183
1 AP3X(AP3X) į INR
8.525072
1 AP3X(AP3X) į IDR
Rp1,585.245648
1 AP3X(AP3X) į KRW
134.304696
1 AP3X(AP3X) į PHP
5.526405
1 AP3X(AP3X) į EGP
￡E.4.656105
1 AP3X(AP3X) į BRL
R$0.52218
1 AP3X(AP3X) į CAD
C$0.133446
1 AP3X(AP3X) į BDT
11.77806
1 AP3X(AP3X) į NGN
145.851643
1 AP3X(AP3X) į COP
$379.214852
1 AP3X(AP3X) į ZAR
R.1.691283
1 AP3X(AP3X) į UAH
3.991776
1 AP3X(AP3X) į VES
Bs15.0852
1 AP3X(AP3X) į CLP
$92.9287
1 AP3X(AP3X) į PKR
Rs27.463767
1 AP3X(AP3X) į KZT
52.129036
1 AP3X(AP3X) į THB
฿3.073126
1 AP3X(AP3X) į TWD
NT$2.934845
1 AP3X(AP3X) į AED
د.إ0.354889
1 AP3X(AP3X) į CHF
Fr0.076393
1 AP3X(AP3X) į HKD
HK$0.752326
1 AP3X(AP3X) į AMD
֏36.950037
1 AP3X(AP3X) į MAD
.د.م0.873201
1 AP3X(AP3X) į MXN
$1.79862
1 AP3X(AP3X) į SAR
ريال0.362625
1 AP3X(AP3X) į PLN
0.351988
1 AP3X(AP3X) į RON
лв0.419678
1 AP3X(AP3X) į SEK
kr0.904145
1 AP3X(AP3X) į BGN
лв0.161489
1 AP3X(AP3X) į HUF
Ft32.503771
1 AP3X(AP3X) į CZK
2.017162
1 AP3X(AP3X) į KWD
د.ك0.0294935
1 AP3X(AP3X) į ILS
0.321044
1 AP3X(AP3X) į AOA
Kz88.471797
1 AP3X(AP3X) į BHD
.د.ب0.0364559
1 AP3X(AP3X) į BMD
$0.0967
1 AP3X(AP3X) į DKK
kr0.616946
1 AP3X(AP3X) į HNL
L2.534507
1 AP3X(AP3X) į MUR
4.39985
1 AP3X(AP3X) į NAD
$1.699986
1 AP3X(AP3X) į NOK
kr0.960231
1 AP3X(AP3X) į NZD
$0.162456
1 AP3X(AP3X) į PAB
B/.0.0967
1 AP3X(AP3X) į PGK
K0.410008
1 AP3X(AP3X) į QAR
ر.ق0.351988
1 AP3X(AP3X) į RSD
дин.9.684505

AP3X išteklius

Išsamesnei AP3X analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali AP3X svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AP3X

Kiek AP3X(AP3X) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AP3X kaina USD valiuta yra 0.0967USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AP3X į USD kaina?
Dabartinė AP3X kaina USD valiuta yra $ 0.0967. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AP3X rinkos kapitalizacija?
AP3X rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AP3X apyvartoje?
AP3X apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AP3X kaina?
AP3X pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.25266104433191USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AP3X kaina?
AP3X pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.09285476111012494USD.
Kokia yra AP3X prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AP3X yra $ 100.08KUSD.
Ar AP3X kaina šiais metais kils?
AP3X šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AP3X kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:35:47(UTC+8)

AP3X (AP3X) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

AP3X-į-USD skaičiuoklė

Suma

AP3X
AP3X
USD
USD

1 AP3X = 0.0966 USD

Prekiauti AP3X

AP3XUSDT
$0.0967
$0.0967$0.0967
-0.30%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis