Apollo Name Service kaina(ANS)

1 ANS į USD – tiesioginė kaina:

$0.002837
$0.002837
+0.28%1D
USD
Apollo Name Service (ANS) kainos grafikas realiu laiku
Apollo Name Service (ANS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.002754
$ 0.002754
24 val. žemiausia
$ 0.002851
$ 0.002851
24 val. aukščiausia

$ 0.002754
$ 0.002754

$ 0.002851
$ 0.002851

--
--

--
--

+1.43%

+0.28%

-4.04%

-4.04%

Apollo Name Service (ANS) realiojo laiko kaina yra $ 0.002827. Per pastarąsias 24 valandas ANS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002754 iki aukščiausios $ 0.002851 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ANS kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ANS per pastarąją valandą pasikeitė +1.43%, per 24 valandas – +0.28%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Apollo Name Service (ANS) rinkos informacija

--
--

$ 54.60K
$ 54.60K

$ 2.83M
$ 2.83M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BASE

Dabartinė Apollo Name Service rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.60K. ANS apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.83M

Apollo Name Service (ANS) kainos istorija USD

Stebėkite Apollo Name Service kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000792+0.28%
30 dienų$ -0.000117-3.98%
60 dienų$ -0.001232-30.36%
90 dienų$ -0.002978-51.31%
Apollo Name Service kainos pokytis šiandien

Šiandien ANS užfiksuotas $ +0.00000792 (+0.28%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Apollo Name Service 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000117 (-3.98%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Apollo Name Service 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ANS rodiklis pasikeitė $ -0.001232 (-30.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Apollo Name Service 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002978 (-51.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Apollo Name Service (ANS) pokyčius?

Peržiūrėkite Apollo Name Service kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Apollo Name Service (ANS)

Apollo Name Service, known as Star Protocol, is one of the largest social applications on LayerZero, ANS offers a universal, omnichain naming service supporting over 40 blockchains and currently serves approximately 500,000 users. ANS is at the forefront of integrating DePIN and AI, addressing the growing need for decentralized identifiers (DIDs) for billions of connected devices worldwide. With an estimated 30 billion connected devices globally, ANS aims to provide a scalable, omnichain DID solution for every device and individual, enabling seamless identity services across diverse networks based on LayerZero.

Apollo Name Service galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Apollo Name Service investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ANSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Apollo Name Service mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Apollo Name Service, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Apollo Name Service kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Apollo Name Service (ANS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Apollo Name Service (ANS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Apollo Name Service prognozes.

Peržiūrėkite Apollo Name Service kainos prognozę dabar!

Apollo Name Service (ANS) Tokenomika

Supratimas apie Apollo Name Service (ANS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ANSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Apollo Name Service (ANS)

Ieškote, kaip nusipirkti Apollo Name Service? Viskas paprasta ir patogu! Apollo Name Service lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ANS į vietos valiutas

1 Apollo Name Service(ANS) į VND
74.392505
1 Apollo Name Service(ANS) į AUD
A$0.00426877
1 Apollo Name Service(ANS) į GBP
0.00206371
1 Apollo Name Service(ANS) į EUR
0.00240295
1 Apollo Name Service(ANS) į USD
$0.002827
1 Apollo Name Service(ANS) į MYR
RM0.01190167
1 Apollo Name Service(ANS) į TRY
0.11669856
1 Apollo Name Service(ANS) į JPY
¥0.415569
1 Apollo Name Service(ANS) į ARS
ARS$4.0270615
1 Apollo Name Service(ANS) į RUB
0.23885323
1 Apollo Name Service(ANS) į INR
0.2490587
1 Apollo Name Service(ANS) į IDR
Rp46.34425488
1 Apollo Name Service(ANS) į KRW
3.92636376
1 Apollo Name Service(ANS) į PHP
0.16147824
1 Apollo Name Service(ANS) į EGP
￡E.0.1359787
1 Apollo Name Service(ANS) į BRL
R$0.0152658
1 Apollo Name Service(ANS) į CAD
C$0.00390126
1 Apollo Name Service(ANS) į BDT
0.3443286
1 Apollo Name Service(ANS) į NGN
4.27038139
1 Apollo Name Service(ANS) į COP
$11.08625012
1 Apollo Name Service(ANS) į ZAR
R.0.04944423
1 Apollo Name Service(ANS) į UAH
0.11669856
1 Apollo Name Service(ANS) į VES
Bs0.441012
1 Apollo Name Service(ANS) į CLP
$2.716747
1 Apollo Name Service(ANS) į PKR
Rs0.80289627
1 Apollo Name Service(ANS) į KZT
1.52397916
1 Apollo Name Service(ANS) į THB
฿0.08984206
1 Apollo Name Service(ANS) į TWD
NT$0.08551675
1 Apollo Name Service(ANS) į AED
د.إ0.01037509
1 Apollo Name Service(ANS) į CHF
Fr0.00223333
1 Apollo Name Service(ANS) į HKD
HK$0.02199406
1 Apollo Name Service(ANS) į AMD
֏1.08022497
1 Apollo Name Service(ANS) į MAD
.د.م0.02552781
1 Apollo Name Service(ANS) į MXN
$0.05255393
1 Apollo Name Service(ANS) į SAR
ريال0.01060125
1 Apollo Name Service(ANS) į PLN
0.01029028
1 Apollo Name Service(ANS) į RON
лв0.01224091
1 Apollo Name Service(ANS) į SEK
kr0.02640418
1 Apollo Name Service(ANS) į BGN
лв0.00472109
1 Apollo Name Service(ANS) į HUF
Ft0.94992854
1 Apollo Name Service(ANS) į CZK
0.05894295
1 Apollo Name Service(ANS) į KWD
د.ك0.000862235
1 Apollo Name Service(ANS) į ILS
0.00938564
1 Apollo Name Service(ANS) į AOA
Kz2.58645057
1 Apollo Name Service(ANS) į BHD
.د.ب0.001065779
1 Apollo Name Service(ANS) į BMD
$0.002827
1 Apollo Name Service(ANS) į DKK
kr0.01803626
1 Apollo Name Service(ANS) į HNL
L0.07409567
1 Apollo Name Service(ANS) į MUR
0.1286285
1 Apollo Name Service(ANS) į NAD
$0.04969866
1 Apollo Name Service(ANS) į NOK
kr0.02807211
1 Apollo Name Service(ANS) į NZD
$0.00474936
1 Apollo Name Service(ANS) į PAB
B/.0.002827
1 Apollo Name Service(ANS) į PGK
K0.01198648
1 Apollo Name Service(ANS) į QAR
ر.ق0.01029028
1 Apollo Name Service(ANS) į RSD
дин.0.28312405

Apollo Name Service išteklius

Išsamesnei Apollo Name Service analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Apollo Name Service svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Apollo Name Service

Kiek Apollo Name Service(ANS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ANS kaina USD valiuta yra 0.002827USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ANS į USD kaina?
Dabartinė ANS kaina USD valiuta yra $ 0.002827. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Apollo Name Service rinkos kapitalizacija?
ANS rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ANS apyvartoje?
ANS apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ANS kaina?
ANS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ANS kaina?
ANS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra ANS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ANS yra $ 54.60KUSD.
Ar ANS kaina šiais metais kils?
ANS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ANS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Apollo Name Service (ANS) svarbiausios industrijos naujienos

09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

ANS-į-USD skaičiuoklė

Suma

ANS
ANS
USD
USD

1 ANS = 0.002827 USD

Prekiauti ANS

ANSUSDT
$0.002837
$0.002837
+0.17%

