Apollo Name Service (ANS) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.002754
$ 0.002754
24 val. žemiausia
$ 0.002851
$ 0.002851
24 val. aukščiausia
$ 0.002754
$ 0.002754
$ 0.002851
$ 0.002851
+1.43%
+0.28%
-4.04%
-4.04%
Apollo Name Service (ANS) realiojo laiko kaina yra $ 0.002827. Per pastarąsias 24 valandas ANS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002754 iki aukščiausios $ 0.002851 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ANS kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ANS per pastarąją valandą pasikeitė +1.43%, per 24 valandas – +0.28%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Apollo Name Service (ANS) rinkos informacija
$ 54.60K
$ 54.60K
$ 2.83M
$ 2.83M
1,000,000,000
1,000,000,000
BASE
Dabartinė Apollo Name Service rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.60K. ANS apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.83M
Apollo Name Service (ANS) kainos istorija USD
Stebėkite Apollo Name Service kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000792
+0.28%
30 dienų
$ -0.000117
-3.98%
60 dienų
$ -0.001232
-30.36%
90 dienų
$ -0.002978
-51.31%
Apollo Name Service kainos pokytis šiandien
Šiandien ANS užfiksuotas $ +0.00000792 (+0.28%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Apollo Name Service 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000117 (-3.98%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Apollo Name Service 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ANS rodiklis pasikeitė $ -0.001232 (-30.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Apollo Name Service 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002978 (-51.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Apollo Name Service (ANS) pokyčius?
Apollo Name Service, known as Star Protocol, is one of the largest social applications on LayerZero, ANS offers a universal, omnichain naming service supporting over 40 blockchains and currently serves approximately 500,000 users. ANS is at the forefront of integrating DePIN and AI, addressing the growing need for decentralized identifiers (DIDs) for billions of connected devices worldwide. With an estimated 30 billion connected devices globally, ANS aims to provide a scalable, omnichain DID solution for every device and individual, enabling seamless identity services across diverse networks based on LayerZero.
Apollo Name Service galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Taip pat galite: - Patikrinti ANS statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Apollo Name Service mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Apollo Name Service, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Apollo Name Service kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Apollo Name Service (ANS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Apollo Name Service (ANS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Apollo Name Service prognozes.
Supratimas apie Apollo Name Service (ANS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ANSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Apollo Name Service (ANS)
Kaip pirkti Apollo Name Service (ANS)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.