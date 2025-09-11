KOII (KOII) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001193. Per pastarąsias 24 valandas KOII svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001153 iki aukščiausios $ 0.0001223 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KOII kaina yra $ 0.01224958919971178, o žemiausia – $ 0.000115806982888024.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KOII per pastarąją valandą pasikeitė -0.09%, per 24 valandas – +2.48%, o per pastarąsias 7 dienas – -17.73%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
KOII (KOII) rinkos informacija
Dabartinė KOII rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 38.09K. KOII apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10323599111.290161. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.22M
KOII (KOII) kainos istorija USD
Stebėkite KOII kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000002889
+2.48%
30 dienų
$ -0.0001152
-49.13%
60 dienų
$ -0.0001576
-56.92%
90 dienų
$ -0.0009107
-88.42%
KOII kainos pokytis šiandien
Šiandien KOII užfiksuotas $ +0.000002889 (+2.48%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
KOII 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001152 (-49.13%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
KOII 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KOII rodiklis pasikeitė $ -0.0001576 (-56.92% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
KOII 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0009107 (-88.42%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir KOII (KOII) pokyčius?
Koii is the first social computing platform, built to redefine internet infrastructure around privacy, security, and community. Koii enables ownership and self-sovereignty within our ever expanding digital world by empowering individuals to self-organize into networks through distributed architecture & decentralized token economies.
KOII galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų KOII investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti KOII, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
KOII kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos KOII (KOII) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KOII (KOII) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KOII prognozes.
Supratimas apie KOII (KOII) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KOIIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti KOII (KOII)
Ieškote, kaip nusipirkti KOII? Viskas paprasta ir patogu! KOII lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.