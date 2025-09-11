analoS (ANALOS) realiojo laiko kaina yra $ 0.000004644. Per pastarąsias 24 valandas ANALOS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000004414 iki aukščiausios $ 0.000004957 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ANALOS kaina yra $ 0.002169233280332916, o žemiausia – $ 0.000001860066489134.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ANALOS per pastarąją valandą pasikeitė +3.22%, per 24 valandas – -6.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
analoS (ANALOS) rinkos informacija
No.2562
$ 381.18K
$ 381.18K$ 381.18K
$ 89.06
$ 89.06$ 89.06
$ 464.31K
$ 464.31K$ 464.31K
82.08B
82.08B 82.08B
99,980,594,226
99,980,594,226 99,980,594,226
SOL
Dabartinė analoS rinkos kapitalizacija yra $ 381.18K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 89.06. ANALOS apyvartoje yra 82.08B vienetų, o bendras kiekis siekia 99980594226. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 464.31K
analoS (ANALOS) kainos istorija USD
Stebėkite analoS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000031277
-6.31%
30 dienų
$ -0.000000017
-0.37%
60 dienų
$ +0.000001066
+29.79%
90 dienų
$ -0.000002526
-35.24%
analoS kainos pokytis šiandien
Šiandien ANALOS užfiksuotas $ -0.00000031277 (-6.31%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
analoS 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000017 (-0.37%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
analoS 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ANALOS rodiklis pasikeitė $ +0.000001066 (+29.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
analoS 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000002526 (-35.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir analoS (ANALOS) pokyčius?
Grab your ANALOS and moonwalk to the moon - It’s the only way to go forward.
analoS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų analoS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti analoS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
analoS kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos analoS (ANALOS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų analoS (ANALOS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes analoS prognozes.
Supratimas apie analoS (ANALOS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ANALOSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti analoS (ANALOS)
Ieškote, kaip nusipirkti analoS? Viskas paprasta ir patogu! analoS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.