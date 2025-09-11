AME Chain (AME) realiojo laiko kaina yra $ 0.0007. Per pastarąsias 24 valandas AME svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0006642 iki aukščiausios $ 0.000748 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AME kaina yra $ 0.15384444, o žemiausia – $ 0.000295861409807915.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AME per pastarąją valandą pasikeitė +0.77%, per 24 valandas – +2.67%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AME Chain (AME) rinkos informacija
Dabartinė AME Chain rinkos kapitalizacija yra $ 350.00K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 58.38K. AME apyvartoje yra 500.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 700.00K
AME Chain (AME) kainos istorija USD
Stebėkite AME Chain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000018178
+2.67%
30 dienų
$ -0.0001447
-17.14%
60 dienų
$ +0.0003609
+106.42%
90 dienų
$ +0.0001939
+38.31%
AME Chain kainos pokytis šiandien
Šiandien AME užfiksuotas $ +0.000018178 (+2.67%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AME Chain 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001447 (-17.14%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AME Chain 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AME rodiklis pasikeitė $ +0.0003609 (+106.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AME Chain 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0001939 (+38.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AME Chain (AME) pokyčius?
AME Chain is the world’s first Quantum blockchain that uses quantum security to secure its cryptography - encryption, hashing and digital signatures. Whereas other blockchains use Pseudo random numbers (PRN) for these operations, AME Chain uses Quantum random numbers (QRN) generated from a laser based quantum source.
AME Chain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AME Chain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti AMEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie AME Chain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AME Chain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
AME Chain kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos AME Chain (AME) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AME Chain (AME) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AME Chain prognozes.
Supratimas apie AME Chain (AME) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AMEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti AME Chain (AME)
Ieškote, kaip nusipirkti AME Chain? Viskas paprasta ir patogu! AME Chain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.