AME Chain logotipas

AME Chain kaina(AME)

1 AME į USD – tiesioginė kaina:

$0.000699
+2.67%1D
USD
AME Chain (AME) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:50:42(UTC+8)

AME Chain (AME) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0006642
24 val. žemiausia
$ 0.000748
24 val. aukščiausia

$ 0.0006642
$ 0.000748
$ 0.15384444
$ 0.000295861409807915
+0.77%

+2.67%

-3.47%

-3.47%

AME Chain (AME) realiojo laiko kaina yra $ 0.0007. Per pastarąsias 24 valandas AME svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0006642 iki aukščiausios $ 0.000748 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AME kaina yra $ 0.15384444, o žemiausia – $ 0.000295861409807915.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AME per pastarąją valandą pasikeitė +0.77%, per 24 valandas – +2.67%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AME Chain (AME) rinkos informacija

No.2638

$ 350.00K
$ 58.38K
$ 700.00K
500.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
50.00%

AME

Dabartinė AME Chain rinkos kapitalizacija yra $ 350.00K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 58.38K. AME apyvartoje yra 500.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 700.00K

AME Chain (AME) kainos istorija USD

Stebėkite AME Chain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000018178+2.67%
30 dienų$ -0.0001447-17.14%
60 dienų$ +0.0003609+106.42%
90 dienų$ +0.0001939+38.31%
AME Chain kainos pokytis šiandien

Šiandien AME užfiksuotas $ +0.000018178 (+2.67%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

AME Chain 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001447 (-17.14%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

AME Chain 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AME rodiklis pasikeitė $ +0.0003609 (+106.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

AME Chain 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0001939 (+38.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AME Chain (AME) pokyčius?

Peržiūrėkite AME Chain kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra AME Chain (AME)

AME Chain is the world’s first Quantum blockchain that uses quantum security to secure its cryptography - encryption, hashing and digital signatures. Whereas other blockchains use Pseudo random numbers (PRN) for these operations, AME Chain uses Quantum random numbers (QRN) generated from a laser based quantum source.

AME Chain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AME Chain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AMEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie AME Chain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AME Chain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

AME Chain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AME Chain (AME) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AME Chain (AME) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AME Chain prognozes.

Peržiūrėkite AME Chain kainos prognozę dabar!

AME Chain (AME) Tokenomika

Supratimas apie AME Chain (AME) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AMEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti AME Chain (AME)

Ieškote, kaip nusipirkti AME Chain? Viskas paprasta ir patogu! AME Chain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AME į vietos valiutas

1 AME Chain(AME) į VND
18.4205
1 AME Chain(AME) į AUD
A$0.001057
1 AME Chain(AME) į GBP
0.000511
1 AME Chain(AME) į EUR
0.000595
1 AME Chain(AME) į USD
$0.0007
1 AME Chain(AME) į MYR
RM0.002954
1 AME Chain(AME) į TRY
0.028889
1 AME Chain(AME) į JPY
¥0.1029
1 AME Chain(AME) į ARS
ARS$0.99715
1 AME Chain(AME) į RUB
0.05915
1 AME Chain(AME) į INR
0.061761
1 AME Chain(AME) į IDR
Rp11.475408
1 AME Chain(AME) į KRW
0.973574
1 AME Chain(AME) į PHP
0.040054
1 AME Chain(AME) į EGP
￡E.0.033712
1 AME Chain(AME) į BRL
R$0.00378
1 AME Chain(AME) į CAD
C$0.000966
1 AME Chain(AME) į BDT
0.08526
1 AME Chain(AME) į NGN
1.055803
1 AME Chain(AME) į COP
$2.745092
1 AME Chain(AME) į ZAR
R.0.01225
1 AME Chain(AME) į UAH
0.028896
1 AME Chain(AME) į VES
Bs0.1092
1 AME Chain(AME) į CLP
$0.6727
1 AME Chain(AME) į PKR
Rs0.198807
1 AME Chain(AME) į KZT
0.377356
1 AME Chain(AME) į THB
฿0.022239
1 AME Chain(AME) į TWD
NT$0.021245
1 AME Chain(AME) į AED
د.إ0.002569
1 AME Chain(AME) į CHF
Fr0.000553
1 AME Chain(AME) į HKD
HK$0.005446
1 AME Chain(AME) į AMD
֏0.267477
1 AME Chain(AME) į MAD
.د.م0.006321
1 AME Chain(AME) į MXN
$0.01302
1 AME Chain(AME) į SAR
ريال0.002625
1 AME Chain(AME) į PLN
0.002548
1 AME Chain(AME) į RON
лв0.003031
1 AME Chain(AME) į SEK
kr0.006545
1 AME Chain(AME) į BGN
лв0.001169
1 AME Chain(AME) į HUF
Ft0.235291
1 AME Chain(AME) į CZK
0.014602
1 AME Chain(AME) į KWD
د.ك0.0002135
1 AME Chain(AME) į ILS
0.002331
1 AME Chain(AME) į AOA
Kz0.638099
1 AME Chain(AME) į BHD
.د.ب0.0002639
1 AME Chain(AME) į BMD
$0.0007
1 AME Chain(AME) į DKK
kr0.004466
1 AME Chain(AME) į HNL
L0.018347
1 AME Chain(AME) į MUR
0.031892
1 AME Chain(AME) į NAD
$0.012306
1 AME Chain(AME) į NOK
kr0.006951
1 AME Chain(AME) į NZD
$0.001176
1 AME Chain(AME) į PAB
B/.0.0007
1 AME Chain(AME) į PGK
K0.002968
1 AME Chain(AME) į QAR
ر.ق0.002548
1 AME Chain(AME) į RSD
дин.0.070112

AME Chain išteklius

Išsamesnei AME Chain analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali AME Chain svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AME Chain

Kiek AME Chain(AME) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AME kaina USD valiuta yra 0.0007USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AME į USD kaina?
Dabartinė AME kaina USD valiuta yra $ 0.0007. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AME Chain rinkos kapitalizacija?
AME rinkos kapitalizacija yra $ 350.00KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AME apyvartoje?
AME apyvartoje yra 500.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AME kaina?
AME pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.15384444USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AME kaina?
AME pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000295861409807915USD.
Kokia yra AME prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AME yra $ 58.38KUSD.
Ar AME kaina šiais metais kils?
AME šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AME kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:50:42(UTC+8)

AME Chain (AME) svarbiausios industrijos naujienos

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

