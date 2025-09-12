AME Chain (AME) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite AME Chain kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek AME augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte AME Chain kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

AME Chain kainos prognozė
$0.000795
$0.000795
+12.95%
USD
Faktinis
Prognozė
AME Chain Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

AME Chain (AME) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, AME Chain galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000795 prekybos kainą 2025 m.

AME Chain (AME) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, AME Chain galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000834 prekybos kainą 2026 m.

AME Chain (AME) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AME ateities kaina yra $ 0.000876 su 10.25% augimo norma.

AME Chain (AME) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AME ateities kaina yra $ 0.000920 su 15.76% augimo norma.

AME Chain (AME) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AME 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000966, o augimo norma – 21.55%.

AME Chain (AME) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AME 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001014, o augimo norma – 27.63%.

AME Chain (AME) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. AME Chain kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.001652 prekybos kainą.

AME Chain (AME) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. AME Chain kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.002692 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000795
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000834
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000876
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000920
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000966
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001014
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001065
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001118
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.001174
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001233
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001294
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001359
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001427
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001499
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001574
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001652
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės AME Chain kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000795
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000795
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000795
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000798
    0.41%
AME Chain (AME) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma AME kaina yra $0.000795. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

AME Chain (AME) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė AME, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000795. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

AME Chain (AME) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AME, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000795. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

AME Chain (AME) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AME kaina yra $0.000798. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė AME Chain kainų statistika

$ 0.000795
$ 0.000795

+12.95%

$ 397.25K
$ 397.25K

500.00M
500.00M

$ 54.78K
$ 54.78K

--

Naujausia AME kaina yra $ 0.000795. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +12.95%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 54.78K.
Be to, AME turi 500.00M apyvartą ir $ 397.25K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti AME Chain (AME)

Bandote įsigyti AME? Dabar galite AME įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti AME Chain ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti AME dabar

AME Chain istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje AME Chain, dabartinė AME Chain kaina yra 0.000794USD. Apyvartinė AME Chain (AME) pasiūla yra 0.00 AME, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $397.25K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.03%
    $ 0.000026
    $ 0.000822
    $ 0.000702
  • 7 dienos
    0.08%
    $ 0.000058
    $ 0.000887
    $ 0.000649
  • 30 dienų
    0.11%
    $ 0.000080
    $ 0.000897
    $ 0.000526
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas AME Chain kaina pasikeitė $0.000026, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas AME Chain buvo prekiaujama aukščiausia $0.000887 ir žemiausia $0.000649. Kainos pokytis buvo 0.08%. Ši naujausia tendencija parodo AME potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį AME Chain įvyko 0.11%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000080 vertę. Tai rodo, kad AME artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą AME Chain kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą AME kainų istoriją

Kaip veikia AME Chain (AME) kainų prognozės modulis?

AME Chain Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AME kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius AME Chain ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AME būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti AME Chain kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AME ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AME pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą AME Chain potencialą.

Kodėl AME kainų prognozė yra svarbi?

AME kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į AME dabar?
Pagal jūsų prognozes, AME pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio AME kainų prognozė?
Remiantis AME Chain (AME) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama AME kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 AME 2026 m.?
1 vieneto AME Chain (AME) kaina šiandien yra $0.000795. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AME padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama AME kaina 2027 m.?
AME Chain (AME) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 AME kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė AME kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AME Chain (AME) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė AME kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AME Chain (AME) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 AME 2030 m.?
1 vieneto AME Chain (AME) kaina šiandien yra $0.000795. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AME padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia AME kainų prognozė 2040 metams?
AME Chain (AME) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 AME kaina pasieks --.
