AlpineF1TeamFanToken kaina(ALPINE)

1 ALPINE į USD – tiesioginė kaina:

$1.9289
$1.9289
+0.30%1D
USD
AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) kainos grafikas realiu laiku
AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.9147
$ 1.9147
24 val. žemiausia
$ 1.9502
$ 1.9502
24 val. aukščiausia

$ 1.9147
$ 1.9147

$ 1.9502
$ 1.9502

$ 11.475176858405153
$ 11.475176858405153

$ 0.5916579141562345
$ 0.5916579141562345

-0.12%

+0.30%

+8.44%

+8.44%

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) realiojo laiko kaina yra $ 1.9289. Per pastarąsias 24 valandas ALPINE svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.9147 iki aukščiausios $ 1.9502 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ALPINE kaina yra $ 11.475176858405153, o žemiausia – $ 0.5916579141562345.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ALPINE per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – +0.30%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) rinkos informacija

No.692

$ 36.11M
$ 36.11M

$ 954.25K
$ 954.25K

$ 77.16M
$ 77.16M

18.72M
18.72M

40,000,000
40,000,000

40,000,000
40,000,000

46.79%

BSC

Dabartinė AlpineF1TeamFanToken rinkos kapitalizacija yra $ 36.11M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 954.25K. ALPINE apyvartoje yra 18.72M vienetų, o bendras kiekis siekia 40000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 77.16M

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) kainos istorija USD

Stebėkite AlpineF1TeamFanToken kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.005769+0.30%
30 dienų$ +0.3889+25.25%
60 dienų$ +1.0473+118.79%
90 dienų$ +1.2374+178.94%
AlpineF1TeamFanToken kainos pokytis šiandien

Šiandien ALPINE užfiksuotas $ +0.005769 (+0.30%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

AlpineF1TeamFanToken 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.3889 (+25.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

AlpineF1TeamFanToken 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ALPINE rodiklis pasikeitė $ +1.0473 (+118.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

AlpineF1TeamFanToken 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +1.2374 (+178.94%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) pokyčius?

Peržiūrėkite AlpineF1TeamFanToken kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

The Alpine F1® Team Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all BWT Alpine F1® Team supporters. The token empowers BWT Alpine F1® Team fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

AlpineF1TeamFanToken galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AlpineF1TeamFanToken investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ALPINEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie AlpineF1TeamFanToken mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AlpineF1TeamFanToken, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

AlpineF1TeamFanToken kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AlpineF1TeamFanToken prognozes.

Peržiūrėkite AlpineF1TeamFanToken kainos prognozę dabar!

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) Tokenomika

Supratimas apie AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ALPINEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

Ieškote, kaip nusipirkti AlpineF1TeamFanToken? Viskas paprasta ir patogu! AlpineF1TeamFanToken lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ALPINE į vietos valiutas

AlpineF1TeamFanToken išteklius

Išsamesnei AlpineF1TeamFanToken analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali AlpineF1TeamFanToken svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AlpineF1TeamFanToken

Kiek AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ALPINE kaina USD valiuta yra 1.9289USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ALPINE į USD kaina?
Dabartinė ALPINE kaina USD valiuta yra $ 1.9289. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AlpineF1TeamFanToken rinkos kapitalizacija?
ALPINE rinkos kapitalizacija yra $ 36.11MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ALPINE apyvartoje?
ALPINE apyvartoje yra 18.72MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ALPINE kaina?
ALPINE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 11.475176858405153USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ALPINE kaina?
ALPINE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.5916579141562345USD.
Kokia yra ALPINE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ALPINE yra $ 954.25KUSD.
Ar ALPINE kaina šiais metais kils?
ALPINE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ALPINE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
$1.9289
