AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieAlpineF1TeamFanToken (ALPINE), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) Informacija

The Alpine F1® Team Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all BWT Alpine F1® Team supporters. The token empowers BWT Alpine F1® Team fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

Oficiali svetainė:
https://www.binance.com/en/fan-token/team-profile/alpine
Baltoji knyga:
https://research.binance.com/en/projects/alpine-f1
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0x287880Ea252b52b63Cc5f40a2d3E5A44aa665a76

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 37.94M
$ 37.94M
Bendra pasiūla:
$ 40.00M
$ 40.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 18.72M
$ 18.72M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 81.08M
$ 81.08M
Visų laikų rekordas:
$ 5.886
$ 5.886
Visų laikų minimumas:
$ 0.5916579141562345
$ 0.5916579141562345
Dabartinė kaina:
$ 2.0269
$ 2.0269

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ALPINE tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ALPINE tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ALPINE tokenomiką, galite peržiūrėti ALPINE tokeno kainą realiuoju laiku!

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) Kainų istorija

ALPINE kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

ALPINE kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda ALPINE? Mūsų ALPINE kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

