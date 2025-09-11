Alchemist AI (ALCH) realiojo laiko kaina yra $ 0.09047. Per pastarąsias 24 valandas ALCH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08702 iki aukščiausios $ 0.09154 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ALCH kaina yra $ 0.23717574498348756, o žemiausia – $ 0.00032770722617208.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ALCH per pastarąją valandą pasikeitė -0.74%, per 24 valandas – +2.49%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Alchemist AI (ALCH) rinkos informacija
Dabartinė Alchemist AI rinkos kapitalizacija yra $ 76.90M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 82.21K. ALCH apyvartoje yra 850.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 90.47M
Alchemist AI (ALCH) kainos istorija USD
Stebėkite Alchemist AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0021989
+2.49%
30 dienų
$ -0.05153
-36.29%
60 dienų
$ -0.05419
-37.47%
90 dienų
$ -0.03648
-28.74%
Alchemist AI kainos pokytis šiandien
Šiandien ALCH užfiksuotas $ +0.0021989 (+2.49%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Alchemist AI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.05153 (-36.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Alchemist AI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ALCH rodiklis pasikeitė $ -0.05419 (-37.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Alchemist AI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.03648 (-28.74%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Alchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games.
Alchemist AI kainos prognozė (USD)
