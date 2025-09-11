Daugiau apie ALCH

ALCH Kainos informacija

ALCH Baltoji knyga

ALCH Oficiali svetainė

ALCH Tokenomika

ALCH Kainų prognozė

ALCH Istorija

ALCH pirkimo vadovas

ALCHvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

ALCH Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Alchemist AI logotipas

Alchemist AI kaina(ALCH)

1 ALCH į USD – tiesioginė kaina:

$0.09051
$0.09051$0.09051
+2.49%1D
USD
Alchemist AI (ALCH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:34:57(UTC+8)

Alchemist AI (ALCH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.08702
$ 0.08702$ 0.08702
24 val. žemiausia
$ 0.09154
$ 0.09154$ 0.09154
24 val. aukščiausia

$ 0.08702
$ 0.08702$ 0.08702

$ 0.09154
$ 0.09154$ 0.09154

$ 0.23717574498348756
$ 0.23717574498348756$ 0.23717574498348756

$ 0.00032770722617208
$ 0.00032770722617208$ 0.00032770722617208

-0.74%

+2.49%

-4.37%

-4.37%

Alchemist AI (ALCH) realiojo laiko kaina yra $ 0.09047. Per pastarąsias 24 valandas ALCH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08702 iki aukščiausios $ 0.09154 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ALCH kaina yra $ 0.23717574498348756, o žemiausia – $ 0.00032770722617208.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ALCH per pastarąją valandą pasikeitė -0.74%, per 24 valandas – +2.49%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Alchemist AI (ALCH) rinkos informacija

No.455

$ 76.90M
$ 76.90M$ 76.90M

$ 82.21K
$ 82.21K$ 82.21K

$ 90.47M
$ 90.47M$ 90.47M

850.00M
850.00M 850.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

85.00%

SOL

Dabartinė Alchemist AI rinkos kapitalizacija yra $ 76.90M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 82.21K. ALCH apyvartoje yra 850.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 90.47M

Alchemist AI (ALCH) kainos istorija USD

Stebėkite Alchemist AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0021989+2.49%
30 dienų$ -0.05153-36.29%
60 dienų$ -0.05419-37.47%
90 dienų$ -0.03648-28.74%
Alchemist AI kainos pokytis šiandien

Šiandien ALCH užfiksuotas $ +0.0021989 (+2.49%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Alchemist AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.05153 (-36.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Alchemist AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ALCH rodiklis pasikeitė $ -0.05419 (-37.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Alchemist AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.03648 (-28.74%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Alchemist AI (ALCH) pokyčius?

Peržiūrėkite Alchemist AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Alchemist AI (ALCH)

Alchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games.

Alchemist AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Alchemist AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ALCHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Alchemist AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Alchemist AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Alchemist AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Alchemist AI (ALCH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Alchemist AI (ALCH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Alchemist AI prognozes.

Peržiūrėkite Alchemist AI kainos prognozę dabar!

Alchemist AI (ALCH) Tokenomika

Supratimas apie Alchemist AI (ALCH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ALCHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Alchemist AI (ALCH)

Ieškote, kaip nusipirkti Alchemist AI? Viskas paprasta ir patogu! Alchemist AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ALCH į vietos valiutas

1 Alchemist AI(ALCH) į VND
2,380.71805
1 Alchemist AI(ALCH) į AUD
A$0.1366097
1 Alchemist AI(ALCH) į GBP
0.0660431
1 Alchemist AI(ALCH) į EUR
0.0768995
1 Alchemist AI(ALCH) į USD
$0.09047
1 Alchemist AI(ALCH) į MYR
RM0.3817834
1 Alchemist AI(ALCH) į TRY
3.7346016
1 Alchemist AI(ALCH) į JPY
¥13.29909
1 Alchemist AI(ALCH) į ARS
ARS$128.874515
1 Alchemist AI(ALCH) į RUB
7.6438103
1 Alchemist AI(ALCH) į INR
7.9758352
1 Alchemist AI(ALCH) į IDR
Rp1,483.1145168
1 Alchemist AI(ALCH) į KRW
125.6519736
1 Alchemist AI(ALCH) į PHP
5.1703605
1 Alchemist AI(ALCH) į EGP
￡E.4.3561305
1 Alchemist AI(ALCH) į BRL
R$0.488538
1 Alchemist AI(ALCH) į CAD
C$0.1248486
1 Alchemist AI(ALCH) į BDT
11.019246
1 Alchemist AI(ALCH) į NGN
136.4549963
1 Alchemist AI(ALCH) į COP
$354.7835332
1 Alchemist AI(ALCH) į ZAR
R.1.5823203
1 Alchemist AI(ALCH) į UAH
3.7346016
1 Alchemist AI(ALCH) į VES
Bs14.11332
1 Alchemist AI(ALCH) į CLP
$86.94167
1 Alchemist AI(ALCH) į PKR
Rs25.6943847
1 Alchemist AI(ALCH) į KZT
48.7705676
1 Alchemist AI(ALCH) į THB
฿2.8751366
1 Alchemist AI(ALCH) į TWD
NT$2.7457645
1 Alchemist AI(ALCH) į AED
د.إ0.3320249
1 Alchemist AI(ALCH) į CHF
Fr0.0714713
1 Alchemist AI(ALCH) į HKD
HK$0.7038566
1 Alchemist AI(ALCH) į AMD
֏34.5694917
1 Alchemist AI(ALCH) į MAD
.د.م0.8169441
1 Alchemist AI(ALCH) į MXN
$1.682742
1 Alchemist AI(ALCH) į SAR
ريال0.3392625
1 Alchemist AI(ALCH) į PLN
0.3293108
1 Alchemist AI(ALCH) į RON
лв0.3926398
1 Alchemist AI(ALCH) į SEK
kr0.8458945
1 Alchemist AI(ALCH) į BGN
лв0.1510849
1 Alchemist AI(ALCH) į HUF
Ft30.4096811
1 Alchemist AI(ALCH) į CZK
1.8872042
1 Alchemist AI(ALCH) į KWD
د.ك0.02759335
1 Alchemist AI(ALCH) į ILS
0.3003604
1 Alchemist AI(ALCH) į AOA
Kz82.7719077
1 Alchemist AI(ALCH) į BHD
.د.ب0.03410719
1 Alchemist AI(ALCH) į BMD
$0.09047
1 Alchemist AI(ALCH) į DKK
kr0.5771986
1 Alchemist AI(ALCH) į HNL
L2.3712187
1 Alchemist AI(ALCH) į MUR
4.116385
1 Alchemist AI(ALCH) į NAD
$1.5904626
1 Alchemist AI(ALCH) į NOK
kr0.8983671
1 Alchemist AI(ALCH) į NZD
$0.1519896
1 Alchemist AI(ALCH) į PAB
B/.0.09047
1 Alchemist AI(ALCH) į PGK
K0.3835928
1 Alchemist AI(ALCH) į QAR
ر.ق0.3293108
1 Alchemist AI(ALCH) į RSD
дин.9.0605705

Alchemist AI išteklius

Išsamesnei Alchemist AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Alchemist AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Alchemist AI

Kiek Alchemist AI(ALCH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ALCH kaina USD valiuta yra 0.09047USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ALCH į USD kaina?
Dabartinė ALCH kaina USD valiuta yra $ 0.09047. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Alchemist AI rinkos kapitalizacija?
ALCH rinkos kapitalizacija yra $ 76.90MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ALCH apyvartoje?
ALCH apyvartoje yra 850.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ALCH kaina?
ALCH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.23717574498348756USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ALCH kaina?
ALCH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00032770722617208USD.
Kokia yra ALCH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ALCH yra $ 82.21KUSD.
Ar ALCH kaina šiais metais kils?
ALCH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ALCH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:34:57(UTC+8)

Alchemist AI (ALCH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

ALCH-į-USD skaičiuoklė

Suma

ALCH
ALCH
USD
USD

1 ALCH = 0.09047 USD

Prekiauti ALCH

ALCHUSDC
$0.09051
$0.09051$0.09051
+2.30%
ALCHUSDT
$0.09051
$0.09051$0.09051
+2.52%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis