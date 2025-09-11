ArchLoot (AL) realiojo laiko kaina yra $ 0.08. Per pastarąsias 24 valandas AL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0785 iki aukščiausios $ 0.0808 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AL kaina yra $ 1.8481862276624228, o žemiausia – $ 0.0737710349708615.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AL per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.37%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ArchLoot (AL) rinkos informacija
No.513
$ 62.69M
$ 117.84K
$ 79.40M
783.58M
992,464,664.4500962
ETH
Dabartinė ArchLoot rinkos kapitalizacija yra $ 62.69M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 117.84K. AL apyvartoje yra 783.58M vienetų, o bendras kiekis siekia 992464664.4500962. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 79.40M
ArchLoot (AL) kainos istorija USD
Stebėkite ArchLoot kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000297
-0.37%
30 dienų
$ +0.0021
+2.69%
60 dienų
$ -0.0059
-6.87%
90 dienų
$ -0.0065
-7.52%
ArchLoot kainos pokytis šiandien
Šiandien AL užfiksuotas $ -0.000297 (-0.37%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ArchLoot 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0021 (+2.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ArchLoot 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AL rodiklis pasikeitė $ -0.0059 (-6.87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ArchLoot 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0065 (-7.52%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
ArchLoot is a UGC P2E game that attempts to change the whole gamefi dynamics with its exceptional gameplay and unique infrastructure behind NFT assets. Basically a player assemble his/her own avatar with different parts (NFTs with a diversity of rarity, stats, looks and skills), then start the adventure.
