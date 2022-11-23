AL

ArchLoot is a UGC P2E game that attempts to change the whole gamefi dynamics with its exceptional gameplay and unique infrastructure behind NFT assets. Basically a player assemble his/her own avatar with different parts (NFTs with a diversity of rarity, stats, looks and skills), then start the adventure.

VardasAL

ReitingasNo.555

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.96%

Cirkuliuojantis kiekis806,353,514.4500962

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla992,464,664.4500962

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas1.8481862276624228,2022-11-23

Mažiausia kaina0.0606739870993096,2025-09-22

Vieša blokų grandinėETH

ĮvadasArchLoot is a UGC P2E game that attempts to change the whole gamefi dynamics with its exceptional gameplay and unique infrastructure behind NFT assets. Basically a player assemble his/her own avatar with different parts (NFTs with a diversity of rarity, stats, looks and skills), then start the adventure.

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.
Paieška
Mėgstamiausi
AL/USDT
ArchLoot
----
--
24val. aukščiausias
--
24val. žemiausias
--
24 val. apimtis (AL)
--
24 val. suma (USDT)
--
Diagrama
Informacija
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Rinkos sandoriai
Spot
Atviri pavedimai（0）
Pavedimų istorija
Prekybos istorija
Atviros pozicijos (0)
MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.
AL/USDT
--
--
‎--
24val. aukščiausias
--
24val. žemiausias
--
24 val. apimtis (AL)
--
24 val. suma (USDT)
--
Diagrama
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Informacija
Atviri pavedimai（0）
Pavedimų istorija
Prekybos istorija
Atviros pozicijos (0)
Loading...