AIT Protocol kaina(AITPROTOCOL)

$0.00518
$0.00518$0.00518
+7.02%1D
AIT Protocol (AITPROTOCOL) kainos grafikas realiu laiku
AIT Protocol (AITPROTOCOL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00476
$ 0.00476$ 0.00476
24 val. žemiausia
$ 0.00522
$ 0.00522$ 0.00522
24 val. aukščiausia

$ 0.00476
$ 0.00476$ 0.00476

$ 0.00522
$ 0.00522$ 0.00522

$ 1.2080092865071796
$ 1.2080092865071796$ 1.2080092865071796

$ 0.004750920224296018
$ 0.004750920224296018$ 0.004750920224296018

-0.77%

+7.02%

+0.77%

+0.77%

AIT Protocol (AITPROTOCOL) realiojo laiko kaina yra $ 0.00518. Per pastarąsias 24 valandas AITPROTOCOL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00476 iki aukščiausios $ 0.00522 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AITPROTOCOL kaina yra $ 1.2080092865071796, o žemiausia – $ 0.004750920224296018.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AITPROTOCOL per pastarąją valandą pasikeitė -0.77%, per 24 valandas – +7.02%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AIT Protocol (AITPROTOCOL) rinkos informacija

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

$ 6.14K
$ 6.14K$ 6.14K

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

295.53M
295.53M 295.53M

297,604,759.67804533
297,604,759.67804533 297,604,759.67804533

Dabartinė AIT Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 1.53M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 6.14K. AITPROTOCOL apyvartoje yra 295.53M vienetų, o bendras kiekis siekia 297604759.67804533. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.54M

AIT Protocol (AITPROTOCOL) kainos istorija USD

Stebėkite AIT Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0003398+7.02%
30 dienų$ -0.00866-62.58%
60 dienų$ -0.01016-66.24%
90 dienų$ -0.00605-53.88%
AIT Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien AITPROTOCOL užfiksuotas $ +0.0003398 (+7.02%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

AIT Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00866 (-62.58%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

AIT Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AITPROTOCOL rodiklis pasikeitė $ -0.01016 (-66.24% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

AIT Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00605 (-53.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AIT Protocol (AITPROTOCOL) pokyčius?

Peržiūrėkite AIT Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra AIT Protocol (AITPROTOCOL)

The AIT Protocol stands as a trailblazer in the domain of Web3 data infrastructure, placing a significant emphasis on the annotation of data and the training of AI models. This innovative protocol leverages the power of blockchain technology to create a decentralized labor market that transcends international boundaries. In this unique market ecosystem, participants are incentivized through the principles of crypto economics, ensuring not only the rapidity of cross-national payment settlements but also the utmost trust and security. AITPROTOCOL also runs a subnet on Bittensor network called 'Einstein AIT' which focuses on mathematics, logic, and data analysis. The AI subnet is to optimize response accuracy of the entire Bittensor network. We achieve this by enabling the language model to autonomously write, test, and execute code within unique Python environments.

AIT Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AIT Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti AITPROTOCOLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie AIT Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AIT Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

AIT Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AIT Protocol (AITPROTOCOL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AIT Protocol (AITPROTOCOL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AIT Protocol prognozes.

Peržiūrėkite AIT Protocol kainos prognozę dabar!

AIT Protocol (AITPROTOCOL) Tokenomika

Supratimas apie AIT Protocol (AITPROTOCOL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AITPROTOCOLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti AIT Protocol (AITPROTOCOL)

Ieškote, kaip nusipirkti AIT Protocol? Viskas paprasta ir patogu! AIT Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AITPROTOCOL į vietos valiutas

1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į VND
136.3117
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į AUD
A$0.0078218
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į GBP
0.0037814
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į EUR
0.004403
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į USD
$0.00518
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į MYR
RM0.0218596
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į TRY
0.2137786
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į JPY
¥0.76146
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į ARS
ARS$7.37891
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į RUB
0.43771
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į INR
0.4570314
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į IDR
Rp84.9180192
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į KRW
7.2044476
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į PHP
0.2963996
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į EGP
￡E.0.2494688
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į BRL
R$0.027972
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į CAD
C$0.0071484
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į BDT
0.630924
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į NGN
7.8129422
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į COP
$20.3136808
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į ZAR
R.0.09065
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į UAH
0.2138304
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į VES
Bs0.80808
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į CLP
$4.97798
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į PKR
Rs1.4711718
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į KZT
2.7924344
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į THB
฿0.1645686
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į TWD
NT$0.157213
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į AED
د.إ0.0190106
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į CHF
Fr0.0040922
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į HKD
HK$0.0403004
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į AMD
֏1.9793298
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į MAD
.د.م0.0467754
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į MXN
$0.096348
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į SAR
ريال0.019425
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į PLN
0.0188552
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į RON
лв0.0224294
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į SEK
kr0.048433
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į BGN
лв0.0086506
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į HUF
Ft1.7411534
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į CZK
0.1080548
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į KWD
د.ك0.0015799
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į ILS
0.0172494
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į AOA
Kz4.7219326
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į BHD
.د.ب0.00195286
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į BMD
$0.00518
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į DKK
kr0.0330484
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į HNL
L0.1357678
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į MUR
0.2360008
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į NAD
$0.0910644
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į NOK
kr0.0514374
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į NZD
$0.0087024
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į PAB
B/.0.00518
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į PGK
K0.0219632
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į QAR
ر.ق0.0188552
1 AIT Protocol(AITPROTOCOL) į RSD
дин.0.5188288

AIT Protocol išteklius

Išsamesnei AIT Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AIT Protocol

Kiek AIT Protocol(AITPROTOCOL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AITPROTOCOL kaina USD valiuta yra 0.00518USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AITPROTOCOL į USD kaina?
Dabartinė AITPROTOCOL kaina USD valiuta yra $ 0.00518. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AIT Protocol rinkos kapitalizacija?
AITPROTOCOL rinkos kapitalizacija yra $ 1.53MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AITPROTOCOL apyvartoje?
AITPROTOCOL apyvartoje yra 295.53MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AITPROTOCOL kaina?
AITPROTOCOL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.2080092865071796USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AITPROTOCOL kaina?
AITPROTOCOL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.004750920224296018USD.
Kokia yra AITPROTOCOL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AITPROTOCOL yra $ 6.14KUSD.
Ar AITPROTOCOL kaina šiais metais kils?
AITPROTOCOL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AITPROTOCOL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

