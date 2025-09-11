AIT Protocol (AITPROTOCOL) kainos informacija (USD)
AIT Protocol (AITPROTOCOL) realiojo laiko kaina yra $ 0.00518. Per pastarąsias 24 valandas AITPROTOCOL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00476 iki aukščiausios $ 0.00522 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AITPROTOCOL kaina yra $ 1.2080092865071796, o žemiausia – $ 0.004750920224296018.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AITPROTOCOL per pastarąją valandą pasikeitė -0.77%, per 24 valandas – +7.02%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AIT Protocol (AITPROTOCOL) rinkos informacija
$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M
$ 6.14K
$ 6.14K$ 6.14K
$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M
295.53M
295.53M 295.53M
297,604,759.67804533
297,604,759.67804533 297,604,759.67804533
ETH
Dabartinė AIT Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 1.53M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 6.14K. AITPROTOCOL apyvartoje yra 295.53M vienetų, o bendras kiekis siekia 297604759.67804533. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.54M
AIT Protocol (AITPROTOCOL) kainos istorija USD
Stebėkite AIT Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0003398
+7.02%
30 dienų
$ -0.00866
-62.58%
60 dienų
$ -0.01016
-66.24%
90 dienų
$ -0.00605
-53.88%
AIT Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien AITPROTOCOL užfiksuotas $ +0.0003398 (+7.02%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AIT Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00866 (-62.58%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AIT Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AITPROTOCOL rodiklis pasikeitė $ -0.01016 (-66.24% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AIT Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00605 (-53.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AIT Protocol (AITPROTOCOL) pokyčius?
The AIT Protocol stands as a trailblazer in the domain of Web3 data infrastructure, placing a significant emphasis on the annotation of data and the training of AI models. This innovative protocol leverages the power of blockchain technology to create a decentralized labor market that transcends international boundaries. In this unique market ecosystem, participants are incentivized through the principles of crypto economics, ensuring not only the rapidity of cross-national payment settlements but also the utmost trust and security.
AITPROTOCOL also runs a subnet on Bittensor network called 'Einstein AIT' which focuses on mathematics, logic, and data analysis. The AI subnet is to optimize response accuracy of the entire Bittensor network. We achieve this by enabling the language model to autonomously write, test, and execute code within unique Python environments.
AIT Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos AIT Protocol (AITPROTOCOL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AIT Protocol (AITPROTOCOL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AIT Protocol prognozes.
Supratimas apie AIT Protocol (AITPROTOCOL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AITPROTOCOLišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti AIT Protocol (AITPROTOCOL)
