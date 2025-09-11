AIPAD (AIPAD) realiojo laiko kaina yra $ 0.00937. Per pastarąsias 24 valandas AIPAD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00927 iki aukščiausios $ 0.00962 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIPAD kaina yra $ 1.3174977731025719, o žemiausia – $ 0.00787151576235432.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIPAD per pastarąją valandą pasikeitė -0.11%, per 24 valandas – -2.39%, o per pastarąsias 7 dienas – -25.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AIPAD (AIPAD) rinkos informacija
No.1890
$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M
$ 149.50K
$ 149.50K$ 149.50K
$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M
194.29M
194.29M 194.29M
200,000,000
200,000,000 200,000,000
199,049,334.2921128
199,049,334.2921128 199,049,334.2921128
97.14%
BSC
Dabartinė AIPAD rinkos kapitalizacija yra $ 1.82M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 149.50K. AIPAD apyvartoje yra 194.29M vienetų, o bendras kiekis siekia 199049334.2921128. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.87M
AIPAD (AIPAD) kainos istorija USD
Stebėkite AIPAD kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0002294
-2.39%
30 dienų
$ -0.00219
-18.95%
60 dienų
$ -0.00035
-3.61%
90 dienų
$ -0.00202
-17.74%
AIPAD kainos pokytis šiandien
Šiandien AIPAD užfiksuotas $ -0.0002294 (-2.39%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AIPAD 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00219 (-18.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AIPAD 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AIPAD rodiklis pasikeitė $ -0.00035 (-3.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AIPAD 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00202 (-17.74%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AIPAD (AIPAD) pokyčius?
AIPad is a decentralized launchpad dedicated to democratizing access to cutting-edge AI startups, providing everyday investors with the opportunity to be a part of the next big thing.
AIPAD galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AIPAD investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AIPAD, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
AIPAD kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos AIPAD (AIPAD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AIPAD (AIPAD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AIPAD prognozes.
Supratimas apie AIPAD (AIPAD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AIPADišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti AIPAD (AIPAD)
Ieškote, kaip nusipirkti AIPAD? Viskas paprasta ir patogu! AIPAD lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
