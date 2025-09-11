Daugiau apie AIPAD

AIPAD logotipas

AIPAD kaina(AIPAD)

1 AIPAD į USD – tiesioginė kaina:

$0.00937
$0.00937$0.00937
-2.39%1D
USD
AIPAD (AIPAD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:15:45(UTC+8)

AIPAD (AIPAD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00927
$ 0.00927$ 0.00927
24 val. žemiausia
$ 0.00962
$ 0.00962$ 0.00962
24 val. aukščiausia

$ 0.00927
$ 0.00927$ 0.00927

$ 0.00962
$ 0.00962$ 0.00962

$ 1.3174977731025719
$ 1.3174977731025719$ 1.3174977731025719

$ 0.00787151576235432
$ 0.00787151576235432$ 0.00787151576235432

-0.11%

-2.39%

-25.52%

-25.52%

AIPAD (AIPAD) realiojo laiko kaina yra $ 0.00937. Per pastarąsias 24 valandas AIPAD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00927 iki aukščiausios $ 0.00962 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIPAD kaina yra $ 1.3174977731025719, o žemiausia – $ 0.00787151576235432.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIPAD per pastarąją valandą pasikeitė -0.11%, per 24 valandas – -2.39%, o per pastarąsias 7 dienas – -25.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AIPAD (AIPAD) rinkos informacija

No.1890

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

$ 149.50K
$ 149.50K$ 149.50K

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

194.29M
194.29M 194.29M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

199,049,334.2921128
199,049,334.2921128 199,049,334.2921128

97.14%

BSC

Dabartinė AIPAD rinkos kapitalizacija yra $ 1.82M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 149.50K. AIPAD apyvartoje yra 194.29M vienetų, o bendras kiekis siekia 199049334.2921128. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.87M

AIPAD (AIPAD) kainos istorija USD

Stebėkite AIPAD kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0002294-2.39%
30 dienų$ -0.00219-18.95%
60 dienų$ -0.00035-3.61%
90 dienų$ -0.00202-17.74%
AIPAD kainos pokytis šiandien

Šiandien AIPAD užfiksuotas $ -0.0002294 (-2.39%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

AIPAD 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00219 (-18.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

AIPAD 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AIPAD rodiklis pasikeitė $ -0.00035 (-3.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

AIPAD 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00202 (-17.74%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AIPAD (AIPAD) pokyčius?

Peržiūrėkite AIPAD kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra AIPAD (AIPAD)

AIPad is a decentralized launchpad dedicated to democratizing access to cutting-edge AI startups, providing everyday investors with the opportunity to be a part of the next big thing.

AIPAD galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AIPAD investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AIPADstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie AIPAD mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AIPAD, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

AIPAD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AIPAD (AIPAD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AIPAD (AIPAD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AIPAD prognozes.

Peržiūrėkite AIPAD kainos prognozę dabar!

AIPAD (AIPAD) Tokenomika

Supratimas apie AIPAD (AIPAD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AIPADišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti AIPAD (AIPAD)

Ieškote, kaip nusipirkti AIPAD? Viskas paprasta ir patogu! AIPAD lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AIPAD į vietos valiutas

AIPAD išteklius

Išsamesnei AIPAD analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali AIPAD svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AIPAD

Kiek AIPAD(AIPAD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AIPAD kaina USD valiuta yra 0.00937USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AIPAD į USD kaina?
Dabartinė AIPAD kaina USD valiuta yra $ 0.00937. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AIPAD rinkos kapitalizacija?
AIPAD rinkos kapitalizacija yra $ 1.82MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AIPAD apyvartoje?
AIPAD apyvartoje yra 194.29MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AIPAD kaina?
AIPAD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.3174977731025719USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AIPAD kaina?
AIPAD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00787151576235432USD.
Kokia yra AIPAD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AIPAD yra $ 149.50KUSD.
Ar AIPAD kaina šiais metais kils?
AIPAD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AIPAD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:15:45(UTC+8)

AIPAD (AIPAD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

