AIPAD (AIPAD) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieAIPAD (AIPAD), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

AIPAD (AIPAD) Informacija

AIPad is a decentralized launchpad dedicated to democratizing access to cutting-edge AI startups, providing everyday investors with the opportunity to be a part of the next big thing.

Oficiali svetainė:
https://www.aipad.tech/
Baltoji knyga:
https://aipad-1.gitbook.io/aipad/leaderboard-tier-system
Blokų naršyklė:
https://blockscan.com/address/0xe55d97a97ae6a17706ee281486e98a84095d8aaf

AIPAD (AIPAD) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius AIPAD (AIPAD) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 2.50M
Bendra pasiūla:
$ 199.05M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 194.29M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 2.57M
Visų laikų rekordas:
$ 0.28807
Visų laikų minimumas:
$ 0.00787151576235432
Dabartinė kaina:
$ 0.01287
AIPAD (AIPAD) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti AIPAD (AIPAD) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų AIPAD tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek AIPAD tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate AIPAD tokenomiką, galite peržiūrėti AIPAD tokeno kainą realiuoju laiku!

