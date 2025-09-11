AI16Z (AI16Z) realiojo laiko kaina yra $ 0.1115. Per pastarąsias 24 valandas AI16Z svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.108 iki aukščiausios $ 0.117 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AI16Z kaina yra $ 2.479160142705961, o žemiausia – $ 0.001725457772544541.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AI16Z per pastarąją valandą pasikeitė +1.54%, per 24 valandas – -2.10%, o per pastarąsias 7 dienas – +25.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AI16Z (AI16Z) rinkos informacija
No.330
Dabartinė AI16Z rinkos kapitalizacija yra $ 122.65M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 166.75K. AI16Z apyvartoje yra 1.10B vienetų, o bendras kiekis siekia 1099996427.0333102. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 122.65M
AI16Z (AI16Z) kainos istorija USD
Stebėkite AI16Z kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.002392
-2.10%
30 dienų
$ -0.0182
-14.04%
60 dienų
$ -0.0693
-38.33%
90 dienų
$ -0.05
-30.96%
AI16Z kainos pokytis šiandien
Šiandien AI16Z užfiksuotas $ -0.002392 (-2.10%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AI16Z 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0182 (-14.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AI16Z 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AI16Z rodiklis pasikeitė $ -0.0693 (-38.33% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AI16Z 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.05 (-30.96%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AI16Z (AI16Z) pokyčius?
ai16z is the first venture capital firm led by Al agents. Our team of Al leaders are aiming to shape the future of Al. We connect Al entrepreneurs, investors, and experts, fostering growth in a rapidly evolving ecosystem. The singularity is approaching, and we are here to guide it forward.
AI16Z galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AI16Z investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AI16Z, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
AI16Z kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos AI16Z (AI16Z) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AI16Z (AI16Z) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AI16Z prognozes.
Supratimas apie AI16Z (AI16Z) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AI16Zišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti AI16Z (AI16Z)
Ieškote, kaip nusipirkti AI16Z? Viskas paprasta ir patogu! AI16Z lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
