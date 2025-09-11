Portal (PORTAL) realiojo laiko kaina yra $ 0.0451. Per pastarąsias 24 valandas PORTAL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04385 iki aukščiausios $ 0.04846 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PORTAL kaina yra $ 4.414736210180382, o žemiausia – $ 0.026983483270803774.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PORTAL per pastarąją valandą pasikeitė +0.71%, per 24 valandas – -1.79%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Portal (PORTAL) rinkos informacija
$ 26.17M
$ 3.00M
$ 45.10M
580.30M
1,000,000,000
1,000,000,000
58.02%
ETH
Dabartinė Portal rinkos kapitalizacija yra $ 26.17M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.00M. PORTAL apyvartoje yra 580.30M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 45.10M
Portal (PORTAL) kainos istorija USD
Stebėkite Portal kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0008263
-1.79%
30 dienų
$ -0.00365
-7.49%
60 dienų
$ -0.01322
-22.67%
90 dienų
$ +0.00951
+26.72%
Portal kainos pokytis šiandien
Šiandien PORTAL užfiksuotas $ -0.0008263 (-1.79%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Portal 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00365 (-7.49%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Portal 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PORTAL rodiklis pasikeitė $ -0.01322 (-22.67% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Portal 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00951 (+26.72%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Portal (PORTAL) pokyčius?
The Portal platform makes discovering and playing Web3 games seamless and easy. Via a single account layer, mainstream gamers can finally access the biggest network of web3 games with a frictionless experience.
Portal kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Portal (PORTAL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Portal (PORTAL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Portal prognozes.
Supratimas apie Portal (PORTAL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PORTALišsamią tokeno tokenomiką dabar!
