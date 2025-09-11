Agoras (AGRS) realiojo laiko kaina yra $ 0.661. Per pastarąsias 24 valandas AGRS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.608 iki aukščiausios $ 0.691 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AGRS kaina yra $ 11.438987598091936, o žemiausia – $ 0.05397609993815422.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AGRS per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.84%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Agoras (AGRS) rinkos informacija
No.921
$ 19.74M
$ 19.74M$ 19.74M
$ 19.81K
$ 19.81K$ 19.81K
$ 27.76M
$ 27.76M$ 27.76M
29.86M
29.86M 29.86M
42,000,000
42,000,000 42,000,000
ETH
Dabartinė Agoras rinkos kapitalizacija yra $ 19.74M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 19.81K. AGRS apyvartoje yra 29.86M vienetų, o bendras kiekis siekia 42000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 27.76M
Agoras (AGRS) kainos istorija USD
Stebėkite Agoras kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.01194
+1.84%
30 dienų
$ -0.244
-26.97%
60 dienų
$ -0.163
-19.79%
90 dienų
$ -0.068
-9.33%
Agoras kainos pokytis šiandien
Šiandien AGRS užfiksuotas $ +0.01194 (+1.84%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Agoras 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.244 (-26.97%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Agoras 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AGRS rodiklis pasikeitė $ -0.163 (-19.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Agoras 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.068 (-9.33%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Agoras (AGRS) pokyčius?
Agoras is the Currency of Tau Net facilitating trading of knowledge, computational resources, and derivatives with user-defined tokenomics, enabling collective intelligence and decentralized AI.
Agoras galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Agoras investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Agoras, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Agoras kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Agoras (AGRS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Agoras (AGRS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Agoras prognozes.
Supratimas apie Agoras (AGRS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AGRSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Agoras (AGRS)
Ieškote, kaip nusipirkti Agoras? Viskas paprasta ir patogu! Agoras lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.