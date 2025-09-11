Aeternity (AE) realiojo laiko kaina yra $ 0.004499. Per pastarąsias 24 valandas AE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004228 iki aukščiausios $ 0.004572 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AE kaina yra $ 5.855889797210693, o žemiausia – $ 0.00380538834773184.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AE per pastarąją valandą pasikeitė -0.14%, per 24 valandas – +2.97%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Aeternity (AE) rinkos informacija
No.1925
$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M
$ 56.00K
$ 56.00K$ 56.00K
$ 2.41M
$ 2.41M$ 2.41M
385.11M
385.11M 385.11M
536,306,702
536,306,702 536,306,702
396,262,883.69932
396,262,883.69932 396,262,883.69932
71.80%
2016-12-26 00:00:00
$ 0.284
$ 0.284$ 0.284
AE
Dabartinė Aeternity rinkos kapitalizacija yra $ 1.73M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.00K. AE apyvartoje yra 385.11M vienetų, o bendras kiekis siekia 396262883.69932. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.41M
Aeternity (AE) kainos istorija USD
Stebėkite Aeternity kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00013
+2.97%
30 dienų
$ +0.000312
+7.45%
60 dienų
$ -0.002238
-33.22%
90 dienų
$ -0.004605
-50.59%
Aeternity kainos pokytis šiandien
Šiandien AE užfiksuotas $ +0.00013 (+2.97%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Aeternity 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000312 (+7.45%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Aeternity 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AE rodiklis pasikeitė $ -0.002238 (-33.22% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Aeternity 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.004605 (-50.59%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Aeternity (AE) pokyčius?
Founded in 2016, æternity is an open-source, blockchain-based distributed computing platform that builds on decentralized cryptographic P2P technology. Designed to deliver unmatched productivity, transparent governance, and global scalability, æternity offers blockchain technology with a consensus mechanism that is as efficient and cost-effective as possible. æternity's unique state channel design enables the off-chain verification of data and smart contracts, allowing for all transactions to be independent of each other, thereby increasing transaction speed and scalability while also ensuring increased privacy. æternity’s underlying value token is the AE token, which can be transferred between members and is used to compensate participant nodes for any number of computations performed. All AE token users are allowed to participate in the governance of the aeternity blockchain through a voting process, weighted by the number of tokens each user holds.
Aeternity galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Aeternity investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti AEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Aeternity mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Aeternity, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Aeternity kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Aeternity (AE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Aeternity (AE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Aeternity prognozes.
Supratimas apie Aeternity (AE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Aeternity (AE)
Ieškote, kaip nusipirkti Aeternity? Viskas paprasta ir patogu! Aeternity lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.