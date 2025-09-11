Daugiau apie ADA

ADA Kainos informacija

ADA Baltoji knyga

ADA Oficiali svetainė

ADA Tokenomika

ADA Kainų prognozė

ADA Istorija

ADA pirkimo vadovas

ADAvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

ADA Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Cardano logotipas

Cardano kaina(ADA)

1 ADA į USD – tiesioginė kaina:

$0.8892
$0.8892$0.8892
+0.13%1D
USD
Cardano (ADA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:32:08(UTC+8)

Cardano (ADA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.8696
$ 0.8696$ 0.8696
24 val. žemiausia
$ 0.8965
$ 0.8965$ 0.8965
24 val. aukščiausia

$ 0.8696
$ 0.8696$ 0.8696

$ 0.8965
$ 0.8965$ 0.8965

$ 3.09918625
$ 3.09918625$ 3.09918625

$ 0.017354099079966545
$ 0.017354099079966545$ 0.017354099079966545

-0.44%

+0.13%

+7.70%

+7.70%

Cardano (ADA) realiojo laiko kaina yra $ 0.8892. Per pastarąsias 24 valandas ADA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.8696 iki aukščiausios $ 0.8965 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ADA kaina yra $ 3.09918625, o žemiausia – $ 0.017354099079966545.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ADA per pastarąją valandą pasikeitė -0.44%, per 24 valandas – +0.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cardano (ADA) rinkos informacija

No.10

$ 31.80B
$ 31.80B$ 31.80B

$ 30.44M
$ 30.44M$ 30.44M

$ 40.01B
$ 40.01B$ 40.01B

35.77B
35.77B 35.77B

45,000,000,000
45,000,000,000 45,000,000,000

44,994,785,666.317154
44,994,785,666.317154 44,994,785,666.317154

79.48%

0.80%

2015-09-01 00:00:00

$ 0.002
$ 0.002$ 0.002

ADA

Dabartinė Cardano rinkos kapitalizacija yra $ 31.80B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 30.44M. ADA apyvartoje yra 35.77B vienetų, o bendras kiekis siekia 44994785666.317154. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 40.01B

Cardano (ADA) kainos istorija USD

Stebėkite Cardano kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.001154+0.13%
30 dienų$ +0.1035+13.17%
60 dienų$ +0.1489+20.11%
90 dienų$ +0.2536+39.89%
Cardano kainos pokytis šiandien

Šiandien ADA užfiksuotas $ +0.001154 (+0.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Cardano 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.1035 (+13.17%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Cardano 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ADA rodiklis pasikeitė $ +0.1489 (+20.11% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Cardano 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.2536 (+39.89%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Cardano (ADA) pokyčius?

Peržiūrėkite Cardano kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Cardano (ADA)

Cardano is a decentralised public blockchain and cryptocurrency project and is fully open source.

Cardano galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Cardano investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ADAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Cardano mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Cardano, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Cardano kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cardano (ADA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cardano (ADA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cardano prognozes.

Peržiūrėkite Cardano kainos prognozę dabar!

Cardano (ADA) Tokenomika

Supratimas apie Cardano (ADA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ADAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Cardano (ADA)

Ieškote, kaip nusipirkti Cardano? Viskas paprasta ir patogu! Cardano lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ADA į vietos valiutas

1 Cardano(ADA) į VND
23,399.298
1 Cardano(ADA) į AUD
A$1.342692
1 Cardano(ADA) į GBP
0.649116
1 Cardano(ADA) į EUR
0.75582
1 Cardano(ADA) į USD
$0.8892
1 Cardano(ADA) į MYR
RM3.752424
1 Cardano(ADA) į TRY
36.706176
1 Cardano(ADA) į JPY
¥130.7124
1 Cardano(ADA) į ARS
ARS$1,266.6654
1 Cardano(ADA) į RUB
75.128508
1 Cardano(ADA) į INR
78.374088
1 Cardano(ADA) į IDR
Rp14,577.046848
1 Cardano(ADA) į KRW
1,234.992096
1 Cardano(ADA) į PHP
50.808888
1 Cardano(ADA) į EGP
￡E.42.806088
1 Cardano(ADA) į BRL
R$4.80168
1 Cardano(ADA) į CAD
C$1.227096
1 Cardano(ADA) į BDT
108.30456
1 Cardano(ADA) į NGN
1,341.171468
1 Cardano(ADA) į COP
$3,487.051152
1 Cardano(ADA) į ZAR
R.15.552108
1 Cardano(ADA) į UAH
36.706176
1 Cardano(ADA) į VES
Bs138.7152
1 Cardano(ADA) į CLP
$854.5212
1 Cardano(ADA) į PKR
Rs252.541692
1 Cardano(ADA) į KZT
479.349936
1 Cardano(ADA) į THB
฿28.258776
1 Cardano(ADA) į TWD
NT$26.98722
1 Cardano(ADA) į AED
د.إ3.263364
1 Cardano(ADA) į CHF
Fr0.702468
1 Cardano(ADA) į HKD
HK$6.917976
1 Cardano(ADA) į AMD
֏339.772212
1 Cardano(ADA) į MAD
.د.م8.029476
1 Cardano(ADA) į MXN
$16.530228
1 Cardano(ADA) į SAR
ريال3.3345
1 Cardano(ADA) į PLN
3.236688
1 Cardano(ADA) į RON
лв3.850236
1 Cardano(ADA) į SEK
kr8.31402
1 Cardano(ADA) į BGN
лв1.484964
1 Cardano(ADA) į HUF
Ft298.886796
1 Cardano(ADA) į CZK
18.548712
1 Cardano(ADA) į KWD
د.ك0.271206
1 Cardano(ADA) į ILS
2.952144
1 Cardano(ADA) į AOA
Kz813.537972
1 Cardano(ADA) į BHD
.د.ب0.3352284
1 Cardano(ADA) į BMD
$0.8892
1 Cardano(ADA) į DKK
kr5.673096
1 Cardano(ADA) į HNL
L23.305932
1 Cardano(ADA) į MUR
40.4586
1 Cardano(ADA) į NAD
$15.632136
1 Cardano(ADA) į NOK
kr8.829756
1 Cardano(ADA) į NZD
$1.493856
1 Cardano(ADA) į PAB
B/.0.8892
1 Cardano(ADA) į PGK
K3.770208
1 Cardano(ADA) į QAR
ر.ق3.236688
1 Cardano(ADA) į RSD
дин.89.062272

Cardano išteklius

Išsamesnei Cardano analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Cardano svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cardano

Kiek Cardano(ADA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ADA kaina USD valiuta yra 0.8892USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ADA į USD kaina?
Dabartinė ADA kaina USD valiuta yra $ 0.8892. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cardano rinkos kapitalizacija?
ADA rinkos kapitalizacija yra $ 31.80BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ADA apyvartoje?
ADA apyvartoje yra 35.77BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ADA kaina?
ADA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.09918625USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ADA kaina?
ADA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.017354099079966545USD.
Kokia yra ADA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ADA yra $ 30.44MUSD.
Ar ADA kaina šiais metais kils?
ADA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ADA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:32:08(UTC+8)

Cardano (ADA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis