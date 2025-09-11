Cardano (ADA) realiojo laiko kaina yra $ 0.8892. Per pastarąsias 24 valandas ADA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.8696 iki aukščiausios $ 0.8965 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ADA kaina yra $ 3.09918625, o žemiausia – $ 0.017354099079966545.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ADA per pastarąją valandą pasikeitė -0.44%, per 24 valandas – +0.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Cardano (ADA) rinkos informacija
Dabartinė Cardano rinkos kapitalizacija yra $ 31.80B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 30.44M. ADA apyvartoje yra 35.77B vienetų, o bendras kiekis siekia 44994785666.317154. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 40.01B
Cardano (ADA) kainos istorija USD
Stebėkite Cardano kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.001154
+0.13%
30 dienų
$ +0.1035
+13.17%
60 dienų
$ +0.1489
+20.11%
90 dienų
$ +0.2536
+39.89%
Cardano kainos pokytis šiandien
Šiandien ADA užfiksuotas $ +0.001154 (+0.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Cardano 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.1035 (+13.17%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Cardano 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ADA rodiklis pasikeitė $ +0.1489 (+20.11% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Cardano 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.2536 (+39.89%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Cardano is a decentralised public blockchain and cryptocurrency project and is fully open source.
Cardano kainos prognozė (USD)
Supratimas apie Cardano (ADA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ADAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
