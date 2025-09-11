Acquire.Fi (ACQ) realiojo laiko kaina yra $ 0.002815. Per pastarąsias 24 valandas ACQ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002788 iki aukščiausios $ 0.002857 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ACQ kaina yra $ 0.3863136815823605, o žemiausia – $ 0.002401325499129434.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ACQ per pastarąją valandą pasikeitė +0.24%, per 24 valandas – +0.14%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Acquire.Fi (ACQ) rinkos informacija
No.2528
$ 423.85K
$ 34.63K
$ 844.50K
150.57M
300,000,000
ETH
Dabartinė Acquire.Fi rinkos kapitalizacija yra $ 423.85K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 34.63K. ACQ apyvartoje yra 150.57M vienetų, o bendras kiekis siekia 300000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 844.50K
Acquire.Fi (ACQ) kainos istorija USD
Stebėkite Acquire.Fi kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000394
+0.14%
30 dienų
$ -0.000253
-8.25%
60 dienų
$ -0.000886
-23.94%
90 dienų
$ -0.000285
-9.20%
Acquire.Fi kainos pokytis šiandien
Šiandien ACQ užfiksuotas $ +0.00000394 (+0.14%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Acquire.Fi 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000253 (-8.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Acquire.Fi 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ACQ rodiklis pasikeitė $ -0.000886 (-23.94% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Acquire.Fi 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000285 (-9.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Acquire.Fi (ACQ) pokyčius?
The Acquire.Fi Mission Acquire.Fi is where Investing and Web3 intersect, creating a new wealth building paradigm for all. Two products, intricately linked:The first crypto M&A marketplace.
Acquire.Fi kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Acquire.Fi (ACQ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Acquire.Fi (ACQ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Acquire.Fi prognozes.
Supratimas apie Acquire.Fi (ACQ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ACQišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Acquire.Fi (ACQ)
