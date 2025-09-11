Daugiau apie ACOLYT

ACOLYT Kainos informacija

ACOLYT Oficiali svetainė

ACOLYT Tokenomika

ACOLYT Kainų prognozė

ACOLYT Istorija

ACOLYT pirkimo vadovas

ACOLYTvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

ACOLYT Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Acolyte by Virtuals logotipas

Acolyte by Virtuals kaina(ACOLYT)

1 ACOLYT į USD – tiesioginė kaina:

$0.002566
$0.002566$0.002566
-1.64%1D
USD
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:48:07(UTC+8)

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00253
$ 0.00253$ 0.00253
24 val. žemiausia
$ 0.002869
$ 0.002869$ 0.002869
24 val. aukščiausia

$ 0.00253
$ 0.00253$ 0.00253

$ 0.002869
$ 0.002869$ 0.002869

$ 1,607.7263566881493
$ 1,607.7263566881493$ 1,607.7263566881493

$ 0.000065996165511156
$ 0.000065996165511156$ 0.000065996165511156

-0.20%

-1.64%

-1.95%

-1.95%

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) realiojo laiko kaina yra $ 0.002566. Per pastarąsias 24 valandas ACOLYT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00253 iki aukščiausios $ 0.002869 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ACOLYT kaina yra $ 1,607.7263566881493, o žemiausia – $ 0.000065996165511156.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ACOLYT per pastarąją valandą pasikeitė -0.20%, per 24 valandas – -1.64%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) rinkos informacija

No.1762

$ 2.49M
$ 2.49M$ 2.49M

$ 56.18K
$ 56.18K$ 56.18K

$ 2.55M
$ 2.55M$ 2.55M

968.86M
968.86M 968.86M

993,082,937
993,082,937 993,082,937

993,082,937.8227464
993,082,937.8227464 993,082,937.8227464

97.56%

BASE

Dabartinė Acolyte by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 2.49M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.18K. ACOLYT apyvartoje yra 968.86M vienetų, o bendras kiekis siekia 993082937.8227464. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.55M

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) kainos istorija USD

Stebėkite Acolyte by Virtuals kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00004278-1.64%
30 dienų$ -0.000841-24.69%
60 dienų$ -0.001649-39.13%
90 dienų$ -0.003133-54.98%
Acolyte by Virtuals kainos pokytis šiandien

Šiandien ACOLYT užfiksuotas $ -0.00004278 (-1.64%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Acolyte by Virtuals 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000841 (-24.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Acolyte by Virtuals 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ACOLYT rodiklis pasikeitė $ -0.001649 (-39.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Acolyte by Virtuals 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.003133 (-54.98%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Acolyte by Virtuals (ACOLYT) pokyčius?

Peržiūrėkite Acolyte by Virtuals kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Acolyte by Virtuals (ACOLYT)

Acolyt is a memecoin born from DTR (Decentralized Tech Researchers), created by @ghost93_x to address the challenges in the rapidly growing AI agent market. Faced with high costs and market noise, @kurorosage launched Acolyt as an experiment, quickly gaining traction. With a fair launch and personal investments from the founders, Acolyt now has a strong team of 12, including top AI developers. The mission is clear: to become the Oracle of AI agents, revolutionizing the ecosystem and providing clarity in a crowded market.

Acolyte by Virtuals galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Acolyte by Virtuals investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ACOLYTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Acolyte by Virtuals mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Acolyte by Virtuals, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Acolyte by Virtuals kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Acolyte by Virtuals (ACOLYT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Acolyte by Virtuals (ACOLYT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Acolyte by Virtuals prognozes.

Peržiūrėkite Acolyte by Virtuals kainos prognozę dabar!

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Tokenomika

Supratimas apie Acolyte by Virtuals (ACOLYT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ACOLYTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Acolyte by Virtuals (ACOLYT)

Ieškote, kaip nusipirkti Acolyte by Virtuals? Viskas paprasta ir patogu! Acolyte by Virtuals lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ACOLYT į vietos valiutas

1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į VND
67.52429
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į AUD
A$0.00387466
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į GBP
0.00187318
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į EUR
0.0021811
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į USD
$0.002566
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į MYR
RM0.01082852
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į TRY
0.10589882
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į JPY
¥0.377202
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į ARS
ARS$3.655267
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į RUB
0.216827
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į INR
0.22639818
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į IDR
Rp42.06556704
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į KRW
3.56884412
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į PHP
0.14682652
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į EGP
￡E.0.12357856
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į BRL
R$0.0138564
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į CAD
C$0.00354108
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į BDT
0.3125388
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į NGN
3.87027214
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į COP
$10.06272296
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į ZAR
R.0.044905
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į UAH
0.10592448
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į VES
Bs0.400296
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į CLP
$2.465926
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į PKR
Rs0.72876966
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į KZT
1.38327928
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į THB
฿0.08152182
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į TWD
NT$0.0778781
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į AED
د.إ0.00941722
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į CHF
Fr0.00202714
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į HKD
HK$0.01996348
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į AMD
֏0.98049426
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į MAD
.د.م0.02317098
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į MXN
$0.0477276
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į SAR
ريال0.0096225
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į PLN
0.00934024
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į RON
лв0.01111078
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į SEK
kr0.0239921
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į BGN
лв0.00428522
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į HUF
Ft0.86250958
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į CZK
0.05352676
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į KWD
د.ك0.00078263
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į ILS
0.00854478
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į AOA
Kz2.33908862
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į BHD
.د.ب0.000967382
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į BMD
$0.002566
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į DKK
kr0.01637108
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į HNL
L0.06725486
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į MUR
0.11690696
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į NAD
$0.04511028
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į NOK
kr0.02548038
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į NZD
$0.00431088
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į PAB
B/.0.002566
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į PGK
K0.01087984
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į QAR
ر.ق0.00934024
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) į RSD
дин.0.25701056

Acolyte by Virtuals išteklius

Išsamesnei Acolyte by Virtuals analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Acolyte by Virtuals svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Acolyte by Virtuals

Kiek Acolyte by Virtuals(ACOLYT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ACOLYT kaina USD valiuta yra 0.002566USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ACOLYT į USD kaina?
Dabartinė ACOLYT kaina USD valiuta yra $ 0.002566. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Acolyte by Virtuals rinkos kapitalizacija?
ACOLYT rinkos kapitalizacija yra $ 2.49MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ACOLYT apyvartoje?
ACOLYT apyvartoje yra 968.86MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ACOLYT kaina?
ACOLYT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1,607.7263566881493USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ACOLYT kaina?
ACOLYT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000065996165511156USD.
Kokia yra ACOLYT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ACOLYT yra $ 56.18KUSD.
Ar ACOLYT kaina šiais metais kils?
ACOLYT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ACOLYT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:48:07(UTC+8)

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

ACOLYT-į-USD skaičiuoklė

Suma

ACOLYT
ACOLYT
USD
USD

1 ACOLYT = 0.002566 USD

Prekiauti ACOLYT

ACOLYTUSDT
$0.002566
$0.002566$0.002566
-1.91%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis