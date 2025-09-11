Acolyte by Virtuals (ACOLYT) kainos informacija (USD)
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) realiojo laiko kaina yra $ 0.002566. Per pastarąsias 24 valandas ACOLYT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00253 iki aukščiausios $ 0.002869 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ACOLYT kaina yra $ 1,607.7263566881493, o žemiausia – $ 0.000065996165511156.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ACOLYT per pastarąją valandą pasikeitė -0.20%, per 24 valandas – -1.64%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Acolyte by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 2.49M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.18K. ACOLYT apyvartoje yra 968.86M vienetų, o bendras kiekis siekia 993082937.8227464. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.55M
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) kainos istorija USD
Stebėkite Acolyte by Virtuals kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00004278
-1.64%
30 dienų
$ -0.000841
-24.69%
60 dienų
$ -0.001649
-39.13%
90 dienų
$ -0.003133
-54.98%
Acolyte by Virtuals kainos pokytis šiandien
Šiandien ACOLYT užfiksuotas $ -0.00004278 (-1.64%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Acolyte by Virtuals 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000841 (-24.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Acolyte by Virtuals 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ACOLYT rodiklis pasikeitė $ -0.001649 (-39.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Acolyte by Virtuals 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.003133 (-54.98%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Acolyte by Virtuals (ACOLYT) pokyčius?
Acolyt is a memecoin born from DTR (Decentralized Tech Researchers), created by @ghost93_x to address the challenges in the rapidly growing AI agent market. Faced with high costs and market noise, @kurorosage launched Acolyt as an experiment, quickly gaining traction. With a fair launch and personal investments from the founders, Acolyt now has a strong team of 12, including top AI developers. The mission is clear: to become the Oracle of AI agents, revolutionizing the ecosystem and providing clarity in a crowded market.
Acolyte by Virtuals kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Acolyte by Virtuals (ACOLYT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Acolyte by Virtuals (ACOLYT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Acolyte by Virtuals prognozes.
Supratimas apie Acolyte by Virtuals (ACOLYT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ACOLYTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
