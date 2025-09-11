Daugiau apie ACM

AC Milan Fan Token kaina(ACM)

$0.9275
$0.9275$0.9275
-0.38%1D
AC Milan Fan Token (ACM) kainos grafikas realiu laiku
AC Milan Fan Token (ACM) kainos informacija (USD)

$ 0.9213
$ 0.9213$ 0.9213
$ 0.9459
$ 0.9459$ 0.9459
$ 0.9213
$ 0.9213$ 0.9213

$ 0.9459
$ 0.9459$ 0.9459

$ 24.81147881
$ 24.81147881$ 24.81147881

$ 0.6952686944495973
$ 0.6952686944495973$ 0.6952686944495973

-0.45%

-0.38%

+2.12%

+2.12%

AC Milan Fan Token (ACM) realiojo laiko kaina yra $ 0.9273. Per pastarąsias 24 valandas ACM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.9213 iki aukščiausios $ 0.9459 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ACM kaina yra $ 24.81147881, o žemiausia – $ 0.6952686944495973.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ACM per pastarąją valandą pasikeitė -0.45%, per 24 valandas – -0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AC Milan Fan Token (ACM) rinkos informacija

$ 9.06M
$ 9.06M

$ 253.29K
$ 253.29K$ 253.29K

$ 18.47M
$ 18.47M$ 18.47M

9.77M
9.77M 9.77M

19,920,000
19,920,000 19,920,000

CHZ

Dabartinė AC Milan Fan Token rinkos kapitalizacija yra $ 9.06M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 253.29K. ACM apyvartoje yra 9.77M vienetų, o bendras kiekis siekia 19920000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.47M

AC Milan Fan Token (ACM) kainos istorija USD

Stebėkite AC Milan Fan Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.003538-0.38%
30 dienų$ -0.2159-18.89%
60 dienų$ +0.1001+12.10%
90 dienų$ +0.0784+9.23%
AC Milan Fan Token kainos pokytis šiandien

Šiandien ACM užfiksuotas $ -0.003538 (-0.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

AC Milan Fan Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.2159 (-18.89%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

AC Milan Fan Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ACM rodiklis pasikeitė $ +0.1001 (+12.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

AC Milan Fan Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0784 (+9.23%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AC Milan Fan Token (ACM) pokyčius?

Peržiūrėkite AC Milan Fan Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra AC Milan Fan Token (ACM)

$ACM is the name of the only official Milan Fan Token.

AC Milan Fan Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AC Milan Fan Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti ACMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie AC Milan Fan Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AC Milan Fan Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

AC Milan Fan Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AC Milan Fan Token (ACM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AC Milan Fan Token (ACM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AC Milan Fan Token prognozes.

Peržiūrėkite AC Milan Fan Token kainos prognozę dabar!

AC Milan Fan Token (ACM) Tokenomika

Supratimas apie AC Milan Fan Token (ACM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ACMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti AC Milan Fan Token (ACM)

Ieškote, kaip nusipirkti AC Milan Fan Token? Viskas paprasta ir patogu! AC Milan Fan Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ACM į vietos valiutas

1 AC Milan Fan Token(ACM) į VND
24,401.8995
1 AC Milan Fan Token(ACM) į AUD
A$1.400223
1 AC Milan Fan Token(ACM) į GBP
0.676929
1 AC Milan Fan Token(ACM) į EUR
0.788205
1 AC Milan Fan Token(ACM) į USD
$0.9273
1 AC Milan Fan Token(ACM) į MYR
RM3.913206
1 AC Milan Fan Token(ACM) į TRY
38.269671
1 AC Milan Fan Token(ACM) į JPY
¥136.3131
1 AC Milan Fan Token(ACM) į ARS
ARS$1,320.93885
1 AC Milan Fan Token(ACM) į RUB
78.35685
1 AC Milan Fan Token(ACM) į INR
81.815679
1 AC Milan Fan Token(ACM) į IDR
Rp15,201.636912
1 AC Milan Fan Token(ACM) į KRW
1,289.707386
1 AC Milan Fan Token(ACM) į PHP
53.060106
1 AC Milan Fan Token(ACM) į EGP
￡E.44.658768
1 AC Milan Fan Token(ACM) į BRL
R$5.00742
1 AC Milan Fan Token(ACM) į CAD
C$1.279674
1 AC Milan Fan Token(ACM) į BDT
112.94514
1 AC Milan Fan Token(ACM) į NGN
1,398.637317
1 AC Milan Fan Token(ACM) į COP
$3,636.462588
1 AC Milan Fan Token(ACM) į ZAR
R.16.22775
1 AC Milan Fan Token(ACM) į UAH
38.278944
1 AC Milan Fan Token(ACM) į VES
Bs144.6588
1 AC Milan Fan Token(ACM) į CLP
$891.1353
1 AC Milan Fan Token(ACM) į PKR
Rs263.362473
1 AC Milan Fan Token(ACM) į KZT
499.888884
1 AC Milan Fan Token(ACM) į THB
฿29.460321
1 AC Milan Fan Token(ACM) į TWD
NT$28.143555
1 AC Milan Fan Token(ACM) į AED
د.إ3.403191
1 AC Milan Fan Token(ACM) į CHF
Fr0.732567
1 AC Milan Fan Token(ACM) į HKD
HK$7.214394
1 AC Milan Fan Token(ACM) į AMD
֏354.330603
1 AC Milan Fan Token(ACM) į MAD
.د.م8.373519
1 AC Milan Fan Token(ACM) į MXN
$17.24778
1 AC Milan Fan Token(ACM) į SAR
ريال3.477375
1 AC Milan Fan Token(ACM) į PLN
3.375372
1 AC Milan Fan Token(ACM) į RON
лв4.015209
1 AC Milan Fan Token(ACM) į SEK
kr8.670255
1 AC Milan Fan Token(ACM) į BGN
лв1.548591
1 AC Milan Fan Token(ACM) į HUF
Ft311.693349
1 AC Milan Fan Token(ACM) į CZK
19.343478
1 AC Milan Fan Token(ACM) į KWD
د.ك0.2828265
1 AC Milan Fan Token(ACM) į ILS
3.087909
1 AC Milan Fan Token(ACM) į AOA
Kz845.298861
1 AC Milan Fan Token(ACM) į BHD
.د.ب0.3495921
1 AC Milan Fan Token(ACM) į BMD
$0.9273
1 AC Milan Fan Token(ACM) į DKK
kr5.916174
1 AC Milan Fan Token(ACM) į HNL
L24.304533
1 AC Milan Fan Token(ACM) į MUR
42.247788
1 AC Milan Fan Token(ACM) į NAD
$16.301934
1 AC Milan Fan Token(ACM) į NOK
kr9.208089
1 AC Milan Fan Token(ACM) į NZD
$1.557864
1 AC Milan Fan Token(ACM) į PAB
B/.0.9273
1 AC Milan Fan Token(ACM) į PGK
K3.931752
1 AC Milan Fan Token(ACM) į QAR
ر.ق3.375372
1 AC Milan Fan Token(ACM) į RSD
дин.92.878368

Oficiali AC Milan Fan Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AC Milan Fan Token

Kiek AC Milan Fan Token(ACM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ACM kaina USD valiuta yra 0.9273USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ACM į USD kaina?
Dabartinė ACM kaina USD valiuta yra $ 0.9273. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AC Milan Fan Token rinkos kapitalizacija?
ACM rinkos kapitalizacija yra $ 9.06MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ACM apyvartoje?
ACM apyvartoje yra 9.77MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ACM kaina?
ACM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 24.81147881USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ACM kaina?
ACM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.6952686944495973USD.
Kokia yra ACM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ACM yra $ 253.29KUSD.
Ar ACM kaina šiais metais kils?
ACM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ACM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:47:59(UTC+8)

AC Milan Fan Token (ACM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 ACM = 0.9273 USD

Prekiauti ACM

ACMUSDT
$0.9275
$0.9275$0.9275
-0.41%

