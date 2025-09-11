ABBC Coin (ABBC) realiojo laiko kaina yra $ 0.008428. Per pastarąsias 24 valandas ABBC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.008057 iki aukščiausios $ 0.008488 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ABBC kaina yra $ 2.05421, o žemiausia – $ 0.000710730004387872.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ABBC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +4.44%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ABBC Coin (ABBC) rinkos informacija
$ 7.63M
$ 57.82K
$ 10.33M
905.30M
1,225,109,279
907,217,636.86
Dabartinė ABBC Coin rinkos kapitalizacija yra $ 7.63M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.82K. ABBC apyvartoje yra 905.30M vienetų, o bendras kiekis siekia 907217636.86. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.33M
ABBC Coin (ABBC) kainos istorija USD
Stebėkite ABBC Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00035829
+4.44%
30 dienų
$ +0.002747
+48.35%
60 dienų
$ -0.006093
-41.96%
90 dienų
$ +0.002176
+34.80%
ABBC Coin kainos pokytis šiandien
Šiandien ABBC užfiksuotas $ +0.00035829 (+4.44%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ABBC Coin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.002747 (+48.35%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ABBC Coin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ABBC rodiklis pasikeitė $ -0.006093 (-41.96% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ABBC Coin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.002176 (+34.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ABBC Coin (ABBC) pokyčius?
ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users.
ABBC Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ABBC Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ABBCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie ABBC Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ABBC Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
ABBC Coin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ABBC Coin (ABBC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ABBC Coin (ABBC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ABBC Coin prognozes.
Supratimas apie ABBC Coin (ABBC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ABBCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ABBC Coin (ABBC)
Ieškote, kaip nusipirkti ABBC Coin? Viskas paprasta ir patogu! ABBC Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.