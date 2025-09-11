Daugiau apie ABBC

ABBC Coin logotipas

ABBC Coin kaina(ABBC)

1 ABBC į USD – tiesioginė kaina:

$0.008428
$0.008428$0.008428
+4.44%1D
USD
ABBC Coin (ABBC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:31:28(UTC+8)

ABBC Coin (ABBC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.008057
$ 0.008057$ 0.008057
24 val. žemiausia
$ 0.008488
$ 0.008488$ 0.008488
24 val. aukščiausia

$ 0.008057
$ 0.008057$ 0.008057

$ 0.008488
$ 0.008488$ 0.008488

$ 2.05421
$ 2.05421$ 2.05421

$ 0.000710730004387872
$ 0.000710730004387872$ 0.000710730004387872

0.00%

+4.44%

-3.71%

-3.71%

ABBC Coin (ABBC) realiojo laiko kaina yra $ 0.008428. Per pastarąsias 24 valandas ABBC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.008057 iki aukščiausios $ 0.008488 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ABBC kaina yra $ 2.05421, o žemiausia – $ 0.000710730004387872.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ABBC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +4.44%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ABBC Coin (ABBC) rinkos informacija

No.1272

$ 7.63M
$ 7.63M$ 7.63M

$ 57.82K
$ 57.82K$ 57.82K

$ 10.33M
$ 10.33M$ 10.33M

905.30M
905.30M 905.30M

1,225,109,279
1,225,109,279 1,225,109,279

907,217,636.86
907,217,636.86 907,217,636.86

73.89%

ABBC

Dabartinė ABBC Coin rinkos kapitalizacija yra $ 7.63M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.82K. ABBC apyvartoje yra 905.30M vienetų, o bendras kiekis siekia 907217636.86. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.33M

ABBC Coin (ABBC) kainos istorija USD

Stebėkite ABBC Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00035829+4.44%
30 dienų$ +0.002747+48.35%
60 dienų$ -0.006093-41.96%
90 dienų$ +0.002176+34.80%
ABBC Coin kainos pokytis šiandien

Šiandien ABBC užfiksuotas $ +0.00035829 (+4.44%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ABBC Coin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.002747 (+48.35%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ABBC Coin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ABBC rodiklis pasikeitė $ -0.006093 (-41.96% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ABBC Coin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.002176 (+34.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ABBC Coin (ABBC) pokyčius?

Peržiūrėkite ABBC Coin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra ABBC Coin (ABBC)

ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users.

ABBC Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ABBC Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ABBCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie ABBC Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ABBC Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

ABBC Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ABBC Coin (ABBC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ABBC Coin (ABBC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ABBC Coin prognozes.

Peržiūrėkite ABBC Coin kainos prognozę dabar!

ABBC Coin (ABBC) Tokenomika

Supratimas apie ABBC Coin (ABBC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ABBCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti ABBC Coin (ABBC)

Ieškote, kaip nusipirkti ABBC Coin? Viskas paprasta ir patogu! ABBC Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ABBC į vietos valiutas

1 ABBC Coin(ABBC) į VND
221.78282
1 ABBC Coin(ABBC) į AUD
A$0.01272628
1 ABBC Coin(ABBC) į GBP
0.00615244
1 ABBC Coin(ABBC) į EUR
0.0071638
1 ABBC Coin(ABBC) į USD
$0.008428
1 ABBC Coin(ABBC) į MYR
RM0.03556616
1 ABBC Coin(ABBC) į TRY
0.34790784
1 ABBC Coin(ABBC) į JPY
¥1.238916
1 ABBC Coin(ABBC) į ARS
ARS$12.005686
1 ABBC Coin(ABBC) į RUB
0.712166
1 ABBC Coin(ABBC) į INR
0.74284392
1 ABBC Coin(ABBC) į IDR
Rp138.16391232
1 ABBC Coin(ABBC) į KRW
11.70548064
1 ABBC Coin(ABBC) į PHP
0.48157592
1 ABBC Coin(ABBC) į EGP
￡E.0.40572392
1 ABBC Coin(ABBC) į BRL
R$0.0455112
1 ABBC Coin(ABBC) į CAD
C$0.01163064
1 ABBC Coin(ABBC) į BDT
1.0265304
1 ABBC Coin(ABBC) į NGN
12.71186812
1 ABBC Coin(ABBC) į COP
$33.05090768
1 ABBC Coin(ABBC) į ZAR
R.0.14740572
1 ABBC Coin(ABBC) į UAH
0.34790784
1 ABBC Coin(ABBC) į VES
Bs1.314768
1 ABBC Coin(ABBC) į CLP
$8.099308
1 ABBC Coin(ABBC) į PKR
Rs2.39363628
1 ABBC Coin(ABBC) į KZT
4.54336624
1 ABBC Coin(ABBC) į THB
฿0.26784184
1 ABBC Coin(ABBC) į TWD
NT$0.2557898
1 ABBC Coin(ABBC) į AED
د.إ0.03093076
1 ABBC Coin(ABBC) į CHF
Fr0.00665812
1 ABBC Coin(ABBC) į HKD
HK$0.06556984
1 ABBC Coin(ABBC) į AMD
֏3.22042308
1 ABBC Coin(ABBC) į MAD
.د.م0.07610484
1 ABBC Coin(ABBC) į MXN
$0.15667652
1 ABBC Coin(ABBC) į SAR
ريال0.031605
1 ABBC Coin(ABBC) į PLN
0.03067792
1 ABBC Coin(ABBC) į RON
лв0.03649324
1 ABBC Coin(ABBC) į SEK
kr0.0788018
1 ABBC Coin(ABBC) į BGN
лв0.01407476
1 ABBC Coin(ABBC) į HUF
Ft2.83290364
1 ABBC Coin(ABBC) į CZK
0.17580808
1 ABBC Coin(ABBC) į KWD
د.ك0.00257054
1 ABBC Coin(ABBC) į ILS
0.02798096
1 ABBC Coin(ABBC) į AOA
Kz7.71086148
1 ABBC Coin(ABBC) į BHD
.د.ب0.003177356
1 ABBC Coin(ABBC) į BMD
$0.008428
1 ABBC Coin(ABBC) į DKK
kr0.05377064
1 ABBC Coin(ABBC) į HNL
L0.22089788
1 ABBC Coin(ABBC) į MUR
0.383474
1 ABBC Coin(ABBC) į NAD
$0.14816424
1 ABBC Coin(ABBC) į NOK
kr0.08369004
1 ABBC Coin(ABBC) į NZD
$0.01415904
1 ABBC Coin(ABBC) į PAB
B/.0.008428
1 ABBC Coin(ABBC) į PGK
K0.03573472
1 ABBC Coin(ABBC) į QAR
ر.ق0.03067792
1 ABBC Coin(ABBC) į RSD
дин.0.84414848

ABBC Coin išteklius

Išsamesnei ABBC Coin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali ABBC Coin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ABBC Coin

Kiek ABBC Coin(ABBC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ABBC kaina USD valiuta yra 0.008428USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ABBC į USD kaina?
Dabartinė ABBC kaina USD valiuta yra $ 0.008428. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ABBC Coin rinkos kapitalizacija?
ABBC rinkos kapitalizacija yra $ 7.63MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ABBC apyvartoje?
ABBC apyvartoje yra 905.30MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ABBC kaina?
ABBC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.05421USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ABBC kaina?
ABBC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000710730004387872USD.
Kokia yra ABBC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ABBC yra $ 57.82KUSD.
Ar ABBC kaina šiais metais kils?
ABBC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ABBC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:31:28(UTC+8)

ABBC Coin (ABBC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

