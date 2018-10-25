ABBC

ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users.

ReitingasNo.1366

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.01%

Cirkuliuojantis kiekis905,304,095.6861483

Maksimali pasiūla1,225,109,279

Bendra pasiūla907,217,636.86

Cirkuliacijos norma0.7389%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas2.05421,2018-10-25

Mažiausia kaina0.000710730004387872,2025-04-23

Vieša blokų grandinėABBC

ĮvadasABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users.

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

