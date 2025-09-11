Daugiau apie AAVE

AaveToken logotipas

AaveToken kaina(AAVE)

1 AAVE į USD – tiesioginė kaina:

$301.95
$301.95$301.95
-0.57%1D
USD
AaveToken (AAVE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:12:58(UTC+8)

AaveToken (AAVE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 295.94
$ 295.94$ 295.94
24 val. žemiausia
$ 306.54
$ 306.54$ 306.54
24 val. aukščiausia

$ 295.94
$ 295.94$ 295.94

$ 306.54
$ 306.54$ 306.54

$ 666.86497857
$ 666.86497857$ 666.86497857

$ 0
$ 0$ 0

+0.18%

-0.57%

-7.65%

-7.65%

AaveToken (AAVE) realiojo laiko kaina yra $ 301.95. Per pastarąsias 24 valandas AAVE svyravo nuo žemiausios kainos $ 295.94 iki aukščiausios $ 306.54 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AAVE kaina yra $ 666.86497857, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AAVE per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – -0.57%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AaveToken (AAVE) rinkos informacija

No.31

$ 4.60B
$ 4.60B$ 4.60B

$ 4.03M
$ 4.03M$ 4.03M

$ 4.83B
$ 4.83B$ 4.83B

15.23M
15.23M 15.23M

16,000,000
16,000,000 16,000,000

0.11%

ETH

Dabartinė AaveToken rinkos kapitalizacija yra $ 4.60B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.03M. AAVE apyvartoje yra 15.23M vienetų, o bendras kiekis siekia 16000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.83B

AaveToken (AAVE) kainos istorija USD

Stebėkite AaveToken kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -1.731-0.57%
30 dienų$ +1.74+0.57%
60 dienų$ -0.68-0.23%
90 dienų$ +29.45+10.80%
AaveToken kainos pokytis šiandien

Šiandien AAVE užfiksuotas $ -1.731 (-0.57%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

AaveToken 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +1.74 (+0.57%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

AaveToken 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AAVE rodiklis pasikeitė $ -0.68 (-0.23% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

AaveToken 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +29.45 (+10.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AaveToken (AAVE) pokyčius?

Peržiūrėkite AaveToken kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra AaveToken (AAVE)

Aave is a decentralized finance protocol that allows people to lend and borrow crypto.

AaveToken galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AaveToken investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AAVEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie AaveToken mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AaveToken, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

AaveToken kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AaveToken (AAVE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AaveToken (AAVE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AaveToken prognozes.

Peržiūrėkite AaveToken kainos prognozę dabar!

AaveToken (AAVE) Tokenomika

Supratimas apie AaveToken (AAVE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AAVEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti AaveToken (AAVE)

Ieškote, kaip nusipirkti AaveToken? Viskas paprasta ir patogu! AaveToken lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AAVE į vietos valiutas

1 AaveToken(AAVE) į VND
7,945,814.25
1 AaveToken(AAVE) į AUD
A$455.9445
1 AaveToken(AAVE) į GBP
220.4235
1 AaveToken(AAVE) į EUR
256.6575
1 AaveToken(AAVE) į USD
$301.95
1 AaveToken(AAVE) į MYR
RM1,271.2095
1 AaveToken(AAVE) į TRY
12,464.496
1 AaveToken(AAVE) į JPY
¥44,386.65
1 AaveToken(AAVE) į ARS
ARS$430,127.775
1 AaveToken(AAVE) į RUB
25,511.7555
1 AaveToken(AAVE) į INR
26,601.795
1 AaveToken(AAVE) į IDR
Rp4,949,999.208
1 AaveToken(AAVE) į KRW
419,372.316
1 AaveToken(AAVE) į PHP
17,247.384
1 AaveToken(AAVE) į EGP
￡E.14,523.795
1 AaveToken(AAVE) į BRL
R$1,630.53
1 AaveToken(AAVE) į CAD
C$416.691
1 AaveToken(AAVE) į BDT
36,777.51
1 AaveToken(AAVE) į NGN
456,116.6115
1 AaveToken(AAVE) į COP
$1,184,115.042
1 AaveToken(AAVE) į ZAR
R.5,281.1055
1 AaveToken(AAVE) į UAH
12,464.496
1 AaveToken(AAVE) į VES
Bs47,104.2
1 AaveToken(AAVE) į CLP
$290,173.95
1 AaveToken(AAVE) į PKR
Rs85,756.8195
1 AaveToken(AAVE) į KZT
162,775.206
1 AaveToken(AAVE) į THB
฿9,595.971
1 AaveToken(AAVE) į TWD
NT$9,133.9875
1 AaveToken(AAVE) į AED
د.إ1,108.1565
1 AaveToken(AAVE) į CHF
Fr238.5405
1 AaveToken(AAVE) į HKD
HK$2,349.171
1 AaveToken(AAVE) į AMD
֏115,378.1145
1 AaveToken(AAVE) į MAD
.د.م2,726.6085
1 AaveToken(AAVE) į MXN
$5,613.2505
1 AaveToken(AAVE) į SAR
ريال1,132.3125
1 AaveToken(AAVE) į PLN
1,099.098
1 AaveToken(AAVE) į RON
лв1,307.4435
1 AaveToken(AAVE) į SEK
kr2,820.213
1 AaveToken(AAVE) į BGN
лв504.2565
1 AaveToken(AAVE) į HUF
Ft101,461.239
1 AaveToken(AAVE) į CZK
6,295.6575
1 AaveToken(AAVE) į KWD
د.ك92.09475
1 AaveToken(AAVE) į ILS
1,002.474
1 AaveToken(AAVE) į AOA
Kz276,257.0745
1 AaveToken(AAVE) į BHD
.د.ب113.83515
1 AaveToken(AAVE) į BMD
$301.95
1 AaveToken(AAVE) į DKK
kr1,926.441
1 AaveToken(AAVE) į HNL
L7,914.1095
1 AaveToken(AAVE) į MUR
13,738.725
1 AaveToken(AAVE) į NAD
$5,308.281
1 AaveToken(AAVE) į NOK
kr2,998.3635
1 AaveToken(AAVE) į NZD
$507.276
1 AaveToken(AAVE) į PAB
B/.301.95
1 AaveToken(AAVE) į PGK
K1,280.268
1 AaveToken(AAVE) į QAR
ر.ق1,099.098
1 AaveToken(AAVE) į RSD
дин.30,240.2925

AaveToken išteklius

Išsamesnei AaveToken analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali AaveToken svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AaveToken

Kiek AaveToken(AAVE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AAVE kaina USD valiuta yra 301.95USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AAVE į USD kaina?
Dabartinė AAVE kaina USD valiuta yra $ 301.95. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AaveToken rinkos kapitalizacija?
AAVE rinkos kapitalizacija yra $ 4.60BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AAVE apyvartoje?
AAVE apyvartoje yra 15.23MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AAVE kaina?
AAVE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 666.86497857USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AAVE kaina?
AAVE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra AAVE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AAVE yra $ 4.03MUSD.
Ar AAVE kaina šiais metais kils?
AAVE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AAVE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:12:58(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

