5thScape (5SCAPE) realiojo laiko kaina yra $ 0.0002183. Per pastarąsias 24 valandas 5SCAPE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001868 iki aukščiausios $ 0.0002326 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia 5SCAPE kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, 5SCAPE per pastarąją valandą pasikeitė +3.21%, per 24 valandas – +8.55%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
5thScape (5SCAPE) rinkos informacija
$ 80.82K
$ 80.82K$ 80.82K
$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M
5,211,000,000
5,211,000,000 5,211,000,000
BSC
Dabartinė 5thScape rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 80.82K. 5SCAPE apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 5211000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.14M
5thScape (5SCAPE) kainos istorija USD
Stebėkite 5thScape kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000017195
+8.55%
30 dienų
$ -0.0000334
-13.27%
60 dienų
$ +0.0000953
+77.47%
90 dienų
$ -0.0000277
-11.27%
5thScape kainos pokytis šiandien
Šiandien 5SCAPE užfiksuotas $ +0.000017195 (+8.55%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
5thScape 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000334 (-13.27%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
5thScape 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, 5SCAPE rodiklis pasikeitė $ +0.0000953 (+77.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
5thScape 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000277 (-11.27%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir 5thScape (5SCAPE) pokyčius?
5thScape is an innovative VR and AR ecosystem integrating blockchain technology to revolutionize gaming, entertainment, and digital experiences. The platform offers immersive VR games and experiences, supported by advanced hardware and the 5SCAPE token.
5thScape galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų 5thScape investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti 5thScape, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
5thScape kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos 5thScape (5SCAPE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų 5thScape (5SCAPE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes 5thScape prognozes.
Supratimas apie 5thScape (5SCAPE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie 5SCAPEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
