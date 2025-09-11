Daugiau apie 5SCAPE

5SCAPE Kainos informacija

5SCAPE Baltoji knyga

5SCAPE Oficiali svetainė

5SCAPE Tokenomika

5SCAPE Kainų prognozė

5SCAPE Istorija

5SCAPE pirkimo vadovas

5SCAPEvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

5SCAPE Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

5thScape logotipas

5thScape kaina(5SCAPE)

1 5SCAPE į USD – tiesioginė kaina:

$0.0002183
$0.0002183$0.0002183
+8.55%1D
USD
5thScape (5SCAPE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:31:13(UTC+8)

5thScape (5SCAPE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0001868
$ 0.0001868$ 0.0001868
24 val. žemiausia
$ 0.0002326
$ 0.0002326$ 0.0002326
24 val. aukščiausia

$ 0.0001868
$ 0.0001868$ 0.0001868

$ 0.0002326
$ 0.0002326$ 0.0002326

--
----

--
----

+3.21%

+8.55%

-11.12%

-11.12%

5thScape (5SCAPE) realiojo laiko kaina yra $ 0.0002183. Per pastarąsias 24 valandas 5SCAPE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001868 iki aukščiausios $ 0.0002326 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia 5SCAPE kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, 5SCAPE per pastarąją valandą pasikeitė +3.21%, per 24 valandas – +8.55%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

5thScape (5SCAPE) rinkos informacija

--
----

$ 80.82K
$ 80.82K$ 80.82K

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

--
----

5,211,000,000
5,211,000,000 5,211,000,000

BSC

Dabartinė 5thScape rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 80.82K. 5SCAPE apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 5211000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.14M

5thScape (5SCAPE) kainos istorija USD

Stebėkite 5thScape kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000017195+8.55%
30 dienų$ -0.0000334-13.27%
60 dienų$ +0.0000953+77.47%
90 dienų$ -0.0000277-11.27%
5thScape kainos pokytis šiandien

Šiandien 5SCAPE užfiksuotas $ +0.000017195 (+8.55%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

5thScape 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000334 (-13.27%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

5thScape 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, 5SCAPE rodiklis pasikeitė $ +0.0000953 (+77.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

5thScape 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000277 (-11.27%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir 5thScape (5SCAPE) pokyčius?

Peržiūrėkite 5thScape kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra 5thScape (5SCAPE)

5thScape is an innovative VR and AR ecosystem integrating blockchain technology to revolutionize gaming, entertainment, and digital experiences. The platform offers immersive VR games and experiences, supported by advanced hardware and the 5SCAPE token.

5thScape galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų 5thScape investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti 5SCAPEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie 5thScape mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti 5thScape, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

5thScape kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos 5thScape (5SCAPE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų 5thScape (5SCAPE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes 5thScape prognozes.

Peržiūrėkite 5thScape kainos prognozę dabar!

5thScape (5SCAPE) Tokenomika

Supratimas apie 5thScape (5SCAPE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie 5SCAPEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti 5thScape (5SCAPE)

Ieškote, kaip nusipirkti 5thScape? Viskas paprasta ir patogu! 5thScape lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

5SCAPE į vietos valiutas

1 5thScape(5SCAPE) į VND
5.7445645
1 5thScape(5SCAPE) į AUD
A$0.000329633
1 5thScape(5SCAPE) į GBP
0.000159359
1 5thScape(5SCAPE) į EUR
0.000185555
1 5thScape(5SCAPE) į USD
$0.0002183
1 5thScape(5SCAPE) į MYR
RM0.000921226
1 5thScape(5SCAPE) į TRY
0.009011424
1 5thScape(5SCAPE) į JPY
¥0.0320901
1 5thScape(5SCAPE) į ARS
ARS$0.31096835
1 5thScape(5SCAPE) į RUB
0.01844635
1 5thScape(5SCAPE) į INR
0.019240962
1 5thScape(5SCAPE) į IDR
Rp3.578687952
1 5thScape(5SCAPE) į KRW
0.303192504
1 5thScape(5SCAPE) į PHP
0.012473662
1 5thScape(5SCAPE) į EGP
￡E.0.010508962
1 5thScape(5SCAPE) į BRL
R$0.00117882
1 5thScape(5SCAPE) į CAD
C$0.000301254
1 5thScape(5SCAPE) į BDT
0.02658894
1 5thScape(5SCAPE) į NGN
0.329259707
1 5thScape(5SCAPE) į COP
$0.856076548
1 5thScape(5SCAPE) į ZAR
R.0.003818067
1 5thScape(5SCAPE) į UAH
0.009011424
1 5thScape(5SCAPE) į VES
Bs0.0340548
1 5thScape(5SCAPE) į CLP
$0.2097863
1 5thScape(5SCAPE) į PKR
Rs0.061999383
1 5thScape(5SCAPE) į KZT
0.117681164
1 5thScape(5SCAPE) į THB
฿0.006937574
1 5thScape(5SCAPE) į TWD
NT$0.006625405
1 5thScape(5SCAPE) į AED
د.إ0.000801161
1 5thScape(5SCAPE) į CHF
Fr0.000172457
1 5thScape(5SCAPE) į HKD
HK$0.001698374
1 5thScape(5SCAPE) į AMD
֏0.083414613
1 5thScape(5SCAPE) į MAD
.د.م0.001971249
1 5thScape(5SCAPE) į MXN
$0.004058197
1 5thScape(5SCAPE) į SAR
ريال0.000818625
1 5thScape(5SCAPE) į PLN
0.000794612
1 5thScape(5SCAPE) į RON
лв0.000945239
1 5thScape(5SCAPE) į SEK
kr0.002041105
1 5thScape(5SCAPE) į BGN
лв0.000364561
1 5thScape(5SCAPE) į HUF
Ft0.073377179
1 5thScape(5SCAPE) į CZK
0.004553738
1 5thScape(5SCAPE) į KWD
د.ك0.0000665815
1 5thScape(5SCAPE) į ILS
0.000724756
1 5thScape(5SCAPE) į AOA
Kz0.199724853
1 5thScape(5SCAPE) į BHD
.د.ب0.0000822991
1 5thScape(5SCAPE) į BMD
$0.0002183
1 5thScape(5SCAPE) į DKK
kr0.001392754
1 5thScape(5SCAPE) į HNL
L0.005721643
1 5thScape(5SCAPE) į MUR
0.00993265
1 5thScape(5SCAPE) į NAD
$0.003837714
1 5thScape(5SCAPE) į NOK
kr0.002167719
1 5thScape(5SCAPE) į NZD
$0.000366744
1 5thScape(5SCAPE) į PAB
B/.0.0002183
1 5thScape(5SCAPE) į PGK
K0.000925592
1 5thScape(5SCAPE) į QAR
ر.ق0.000794612
1 5thScape(5SCAPE) į RSD
дин.0.021864928

5thScape išteklius

Išsamesnei 5thScape analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali 5thScape svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie 5thScape

Kiek 5thScape(5SCAPE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė 5SCAPE kaina USD valiuta yra 0.0002183USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė 5SCAPE į USD kaina?
Dabartinė 5SCAPE kaina USD valiuta yra $ 0.0002183. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra 5thScape rinkos kapitalizacija?
5SCAPE rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra 5SCAPE apyvartoje?
5SCAPE apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) 5SCAPE kaina?
5SCAPE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) 5SCAPE kaina?
5SCAPE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra 5SCAPE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis 5SCAPE yra $ 80.82KUSD.
Ar 5SCAPE kaina šiais metais kils?
5SCAPE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite 5SCAPE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:31:13(UTC+8)

5thScape (5SCAPE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

5SCAPE-į-USD skaičiuoklė

Suma

5SCAPE
5SCAPE
USD
USD

1 5SCAPE = 0.0002183 USD

Prekiauti 5SCAPE

5SCAPEUSDT
$0.0002183
$0.0002183$0.0002183
+8.55%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis