5ire (5IRE) realiojo laiko kaina yra $ 0.0010005. Per pastarąsias 24 valandas 5IRE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0009978 iki aukščiausios $ 0.0010222 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia 5IRE kaina yra $ 0.5080177927965925, o žemiausia – $ 0.000312200594146269.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, 5IRE per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – -0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
5ire (5IRE) rinkos informacija
Dabartinė 5ire rinkos kapitalizacija yra $ 1.47M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 183.27K. 5IRE apyvartoje yra 1.46B vienetų, o bendras kiekis siekia 1500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.50M
5ire (5IRE) kainos istorija USD
Stebėkite 5ire kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000003411
-0.33%
30 dienų
$ +0.000651
+186.26%
60 dienų
$ -0.0003845
-27.77%
90 dienų
$ -0.0004595
-31.48%
5ire kainos pokytis šiandien
Šiandien 5IRE užfiksuotas $ -0.000003411 (-0.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
5ire 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000651 (+186.26%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
5ire 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, 5IRE rodiklis pasikeitė $ -0.0003845 (-27.77% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
5ire 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0004595 (-31.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
5ire is a dual-chain (EVM and WASM) blockchain ecosystem that focuses on combatting global sustainability issues, aligning to the UN’s 2030 agenda for sustainable development. At the core of 5ireChain (5ire’s native blockchain) is a SPoS (Sustainable Proof-of-Stake) consensus mechanism that incentivises validators towards sustainability to receive higher rewards.
5ire kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos 5ire (5IRE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų 5ire (5IRE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes 5ire prognozes.
Supratimas apie 5ire (5IRE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie 5IREišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti 5ire (5IRE)
