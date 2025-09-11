Daugiau apie 5IRE

5IRE Kainos informacija

5IRE Baltoji knyga

5IRE Oficiali svetainė

5IRE Tokenomika

5IRE Kainų prognozė

5IRE Istorija

5IRE pirkimo vadovas

5IREvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

5IRE Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

5ire logotipas

5ire kaina(5IRE)

1 5IRE į USD – tiesioginė kaina:

$0.0009999
$0.0009999$0.0009999
-0.34%1D
USD
5ire (5IRE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:31:06(UTC+8)

5ire (5IRE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0009978
$ 0.0009978$ 0.0009978
24 val. žemiausia
$ 0.0010222
$ 0.0010222$ 0.0010222
24 val. aukščiausia

$ 0.0009978
$ 0.0009978$ 0.0009978

$ 0.0010222
$ 0.0010222$ 0.0010222

$ 0.5080177927965925
$ 0.5080177927965925$ 0.5080177927965925

$ 0.000312200594146269
$ 0.000312200594146269$ 0.000312200594146269

+0.02%

-0.33%

-8.92%

-8.92%

5ire (5IRE) realiojo laiko kaina yra $ 0.0010005. Per pastarąsias 24 valandas 5IRE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0009978 iki aukščiausios $ 0.0010222 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia 5IRE kaina yra $ 0.5080177927965925, o žemiausia – $ 0.000312200594146269.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, 5IRE per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – -0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

5ire (5IRE) rinkos informacija

No.2007

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

$ 183.27K
$ 183.27K$ 183.27K

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

1.46B
1.46B 1.46B

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

97.64%

ETH

Dabartinė 5ire rinkos kapitalizacija yra $ 1.47M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 183.27K. 5IRE apyvartoje yra 1.46B vienetų, o bendras kiekis siekia 1500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.50M

5ire (5IRE) kainos istorija USD

Stebėkite 5ire kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000003411-0.33%
30 dienų$ +0.000651+186.26%
60 dienų$ -0.0003845-27.77%
90 dienų$ -0.0004595-31.48%
5ire kainos pokytis šiandien

Šiandien 5IRE užfiksuotas $ -0.000003411 (-0.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

5ire 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000651 (+186.26%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

5ire 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, 5IRE rodiklis pasikeitė $ -0.0003845 (-27.77% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

5ire 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0004595 (-31.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir 5ire (5IRE) pokyčius?

Peržiūrėkite 5ire kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra 5ire (5IRE)

5ire is a dual-chain (EVM and WASM) blockchain ecosystem that focuses on combatting global sustainability issues, aligning to the UN’s 2030 agenda for sustainable development. At the core of 5ireChain (5ire’s native blockchain) is a SPoS (Sustainable Proof-of-Stake) consensus mechanism that incentivises validators towards sustainability to receive higher rewards.

5ire galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų 5ire investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti 5IREstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie 5ire mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti 5ire, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

5ire kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos 5ire (5IRE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų 5ire (5IRE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes 5ire prognozes.

Peržiūrėkite 5ire kainos prognozę dabar!

5ire (5IRE) Tokenomika

Supratimas apie 5ire (5IRE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie 5IREišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti 5ire (5IRE)

Ieškote, kaip nusipirkti 5ire? Viskas paprasta ir patogu! 5ire lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

5IRE į vietos valiutas

1 5ire(5IRE) į VND
26.3281575
1 5ire(5IRE) į AUD
A$0.001510755
1 5ire(5IRE) į GBP
0.000730365
1 5ire(5IRE) į EUR
0.000850425
1 5ire(5IRE) į USD
$0.0010005
1 5ire(5IRE) į MYR
RM0.00422211
1 5ire(5IRE) į TRY
0.04130064
1 5ire(5IRE) į JPY
¥0.1470735
1 5ire(5IRE) į ARS
ARS$1.42521225
1 5ire(5IRE) į RUB
0.08454225
1 5ire(5IRE) į INR
0.08818407
1 5ire(5IRE) į IDR
Rp16.40163672
1 5ire(5IRE) į KRW
1.38957444
1 5ire(5IRE) į PHP
0.05716857
1 5ire(5IRE) į EGP
￡E.0.04816407
1 5ire(5IRE) į BRL
R$0.0054027
1 5ire(5IRE) į CAD
C$0.00138069
1 5ire(5IRE) į BDT
0.1218609
1 5ire(5IRE) į NGN
1.509044145
1 5ire(5IRE) į COP
$3.92352078
1 5ire(5IRE) į ZAR
R.0.017498745
1 5ire(5IRE) į UAH
0.04130064
1 5ire(5IRE) į VES
Bs0.156078
1 5ire(5IRE) į CLP
$0.9614805
1 5ire(5IRE) į PKR
Rs0.284152005
1 5ire(5IRE) į KZT
0.53934954
1 5ire(5IRE) į THB
฿0.03179589
1 5ire(5IRE) į TWD
NT$0.030365175
1 5ire(5IRE) į AED
د.إ0.003671835
1 5ire(5IRE) į CHF
Fr0.000790395
1 5ire(5IRE) į HKD
HK$0.00778389
1 5ire(5IRE) į AMD
֏0.382301055
1 5ire(5IRE) į MAD
.د.م0.009034515
1 5ire(5IRE) į MXN
$0.018599295
1 5ire(5IRE) į SAR
ريال0.003751875
1 5ire(5IRE) į PLN
0.00364182
1 5ire(5IRE) į RON
лв0.004332165
1 5ire(5IRE) į SEK
kr0.009354675
1 5ire(5IRE) į BGN
лв0.001670835
1 5ire(5IRE) į HUF
Ft0.336298065
1 5ire(5IRE) į CZK
0.02087043
1 5ire(5IRE) į KWD
د.ك0.0003051525
1 5ire(5IRE) į ILS
0.00332166
1 5ire(5IRE) į AOA
Kz0.915367455
1 5ire(5IRE) į BHD
.د.ب0.0003771885
1 5ire(5IRE) į BMD
$0.0010005
1 5ire(5IRE) į DKK
kr0.00638319
1 5ire(5IRE) į HNL
L0.026223105
1 5ire(5IRE) į MUR
0.04552275
1 5ire(5IRE) į NAD
$0.01758879
1 5ire(5IRE) į NOK
kr0.009934965
1 5ire(5IRE) į NZD
$0.00168084
1 5ire(5IRE) į PAB
B/.0.0010005
1 5ire(5IRE) į PGK
K0.00424212
1 5ire(5IRE) į QAR
ر.ق0.00364182
1 5ire(5IRE) į RSD
дин.0.10021008

5ire išteklius

Išsamesnei 5ire analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali 5ire svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie 5ire

Kiek 5ire(5IRE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė 5IRE kaina USD valiuta yra 0.0010005USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė 5IRE į USD kaina?
Dabartinė 5IRE kaina USD valiuta yra $ 0.0010005. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra 5ire rinkos kapitalizacija?
5IRE rinkos kapitalizacija yra $ 1.47MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra 5IRE apyvartoje?
5IRE apyvartoje yra 1.46BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) 5IRE kaina?
5IRE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.5080177927965925USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) 5IRE kaina?
5IRE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000312200594146269USD.
Kokia yra 5IRE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis 5IRE yra $ 183.27KUSD.
Ar 5IRE kaina šiais metais kils?
5IRE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite 5IRE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:31:06(UTC+8)

5ire (5IRE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

5IRE-į-USD skaičiuoklė

Suma

5IRE
5IRE
USD
USD

1 5IRE = 0.0010005 USD

Prekiauti 5IRE

5IREUSDT
$0.0009999
$0.0009999$0.0009999
-0.27%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis