4EVERLAND (4EVER) realiojo laiko kaina yra $ 0.002229. Per pastarąsias 24 valandas 4EVER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00219 iki aukščiausios $ 0.002249 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia 4EVER kaina yra $ 0.006209389326111238, o žemiausia – $ 0.001000731990503339.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, 4EVER per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.17%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
4EVERLAND (4EVER) rinkos informacija
No.3891
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 12.63K
$ 12.63K$ 12.63K
$ 22.29M
$ 22.29M$ 22.29M
0.00
0.00 0.00
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
0.00%
ETH
Dabartinė 4EVERLAND rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 12.63K. 4EVER apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 22.29M
4EVERLAND (4EVER) kainos istorija USD
Stebėkite 4EVERLAND kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000378
+0.17%
30 dienų
$ -0.00172
-43.56%
60 dienų
$ +0.000965
+76.34%
90 dienų
$ +0.001215
+119.82%
4EVERLAND kainos pokytis šiandien
Šiandien 4EVER užfiksuotas $ +0.00000378 (+0.17%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
4EVERLAND 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00172 (-43.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
4EVERLAND 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, 4EVER rodiklis pasikeitė $ +0.000965 (+76.34% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
4EVERLAND 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001215 (+119.82%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir 4EVERLAND (4EVER) pokyčius?
4EVERLAND is a Web3 cloud computing platform that integrates storage, networking, and computational capabilities. Focused on the DePIN+AI track, 4EVERLAND helps developers smoothly transition from Web2 to Web3, providing infrastructure for millions of Web3 developers and applications.
4EVERLAND galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų 4EVERLAND investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti 4EVERLAND, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
4EVERLAND kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos 4EVERLAND (4EVER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų 4EVERLAND (4EVER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes 4EVERLAND prognozes.
Supratimas apie 4EVERLAND (4EVER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie 4EVERišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti 4EVERLAND (4EVER)
Ieškote, kaip nusipirkti 4EVERLAND? Viskas paprasta ir patogu! 4EVERLAND lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.