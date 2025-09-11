Daugiau apie 4EVER

$0.002229
+0.17%1D
2025-09-11

4EVERLAND (4EVER) kainos informacija (USD)

$ 0.00219
$ 0.002249
$ 0.00219
$ 0.002249
$ 0.006209389326111238
$ 0.001000731990503339
4EVERLAND (4EVER) realiojo laiko kaina yra $ 0.002229. Per pastarąsias 24 valandas 4EVER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00219 iki aukščiausios $ 0.002249 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia 4EVER kaina yra $ 0.006209389326111238, o žemiausia – $ 0.001000731990503339.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, 4EVER per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.17%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

4EVERLAND (4EVER) rinkos informacija

$ 0.00
$ 12.63K
$ 22.29M
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
Dabartinė 4EVERLAND rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 12.63K. 4EVER apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 22.29M

4EVERLAND (4EVER) kainos istorija USD

Stebėkite 4EVERLAND kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000378+0.17%
30 dienų$ -0.00172-43.56%
60 dienų$ +0.000965+76.34%
90 dienų$ +0.001215+119.82%
4EVERLAND kainos pokytis šiandien

Šiandien 4EVER užfiksuotas $ +0.00000378 (+0.17%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

4EVERLAND 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00172 (-43.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

4EVERLAND 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, 4EVER rodiklis pasikeitė $ +0.000965 (+76.34% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

4EVERLAND 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001215 (+119.82%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir 4EVERLAND (4EVER) pokyčius?

Peržiūrėkite 4EVERLAND kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra 4EVERLAND (4EVER)

4EVERLAND is a Web3 cloud computing platform that integrates storage, networking, and computational capabilities. Focused on the DePIN+AI track, 4EVERLAND helps developers smoothly transition from Web2 to Web3, providing infrastructure for millions of Web3 developers and applications.

4EVERLAND galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų 4EVERLAND investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti 4EVERstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie 4EVERLAND mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti 4EVERLAND, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

4EVERLAND kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos 4EVERLAND (4EVER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų 4EVERLAND (4EVER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes 4EVERLAND prognozes.

Peržiūrėkite 4EVERLAND kainos prognozę dabar!

4EVERLAND (4EVER) Tokenomika

Supratimas apie 4EVERLAND (4EVER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie 4EVERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti 4EVERLAND (4EVER)

Ieškote, kaip nusipirkti 4EVERLAND? Viskas paprasta ir patogu! 4EVERLAND lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

4EVER į vietos valiutas

Išsamesnei 4EVERLAND analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie 4EVERLAND

Kiek 4EVERLAND(4EVER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė 4EVER kaina USD valiuta yra 0.002229USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė 4EVER į USD kaina?
Dabartinė 4EVER kaina USD valiuta yra $ 0.002229. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra 4EVERLAND rinkos kapitalizacija?
4EVER rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra 4EVER apyvartoje?
4EVER apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) 4EVER kaina?
4EVER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.006209389326111238USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) 4EVER kaina?
4EVER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001000731990503339USD.
Kokia yra 4EVER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis 4EVER yra $ 12.63KUSD.
Ar 4EVER kaina šiais metais kils?
4EVER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite 4EVER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

