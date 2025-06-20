Wrapped A7A5 ລາຄາ (WA7A5)
ລາຄາສົດຂອງ Wrapped A7A5 (WA7A5) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.01289543USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 3.81MUSD. WA7A5 ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດWrapped A7A5ຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Wrapped A7A5 ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +0.31%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 295.83M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງWA7A5 ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.WA7A5 MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Wrapped A7A5 ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງWrapped A7A5 ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Wrapped A7A5 ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Wrapped A7A5 ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|+0.31%
|30 ມື້
|$ 0
|--
|60 ວັນ
|$ 0
|--
|90 ວັນ
|$ 0
|--
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Wrapped A7A5: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.00%
+0.31%
+1.95%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
wA7A5 is a wrapped version of A7A5. Since A7A5 is a rebasing token, and rebasing tokens are incompatible with some DeFi platforms like decentralized exchanges (DEXs) because their supply constantly changes, disrupting liquidity pools, we created wA7A5, that works without a rebasing mechanism, and it is compatible with DeFi platforms. A7A5 is a rouble-backed stablecoin, maintaining a 1:1 peg to the Russian Rouble. Fiat deposits in Roubles are held in top-tier banks with a correspondent network connected to Kyrgyz Republic and high overnight interest rates. A7A5 is committed to transparency: reserve reports are updated weekly, and independent firms conduct external audits quarterly ensuring full accountability and trust. A7A5 generates revenue from the interest earnings and automatically distributes 50% of this income to all token holders at a random time each day when funds are received in bank deposits. No action is required from token holders to receive these distributions - just hold tokens in the wallet. A7A5 leverages blockchain technology to provide users with direct exposure to the Russian Rouble. It enables various opportunities, including carry trade with other stablecoins and earning on providing liquidity on DeFi platforms such as Curve, Uniswap, and Convex. A7A5 is a stablecoin issued in Kyrgyzstan by the company Old Vector, fully compliant with Kyrgyz legislation on virtual asset service providers (VASP) enacted on January 21, 2022 - the Law of the Kyrgyz Republic “On Virtual Assets” No. 12. The token is regulated under the country’s comprehensive digital asset framework, operates under state supervision, and meets all requirements for fiat backing, regular independent audits, and investor protection.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງWrapped A7A5 (WA7A5) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ WA7A5 ດຽວນີ້!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 WA7A5 ເຖິງ VND
₫339.34324045
|1 WA7A5 ເຖິງ AUD
A$0.0198589622
|1 WA7A5 ເຖິງ GBP
￡0.0095426182
|1 WA7A5 ເຖິງ EUR
€0.0110900698
|1 WA7A5 ເຖິງ USD
$0.01289543
|1 WA7A5 ເຖິງ MYR
RM0.0548055775
|1 WA7A5 ເຖິງ TRY
₺0.5098853022
|1 WA7A5 ເຖິງ JPY
¥1.8744797048
|1 WA7A5 ເຖິງ RUB
₽1.0106148491
|1 WA7A5 ເຖິງ INR
₹1.118033781
|1 WA7A5 ເຖິງ IDR
Rp211.4004579792
|1 WA7A5 ເຖິງ KRW
₩17.7622942363
|1 WA7A5 ເຖິງ PHP
₱0.7385212761
|1 WA7A5 ເຖິງ EGP
￡E.0.6532824838
|1 WA7A5 ເຖິງ BRL
R$0.0707959107
|1 WA7A5 ເຖິງ CAD
C$0.0176667391
|1 WA7A5 ເຖິງ BDT
৳1.5755636374
|1 WA7A5 ເຖິງ NGN
₦19.9618677314
|1 WA7A5 ເຖິງ UAH
₴0.5378683853
|1 WA7A5 ເຖິງ VES
Bs1.31533386
|1 WA7A5 ເຖິງ PKR
Rs3.6540490448
|1 WA7A5 ເຖິງ KZT
₸6.7058815086
|1 WA7A5 ເຖິງ THB
฿0.4221963782
|1 WA7A5 ເຖິງ TWD
NT$0.3814468194
|1 WA7A5 ເຖິງ AED
د.إ0.0473262281
|1 WA7A5 ເຖິງ CHF
Fr0.0104452983
|1 WA7A5 ເຖິງ HKD
HK$0.1011001712
|1 WA7A5 ເຖິງ MAD
.د.م0.1179931845
|1 WA7A5 ເຖິງ MXN
$0.2456579415