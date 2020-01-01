Meme+
ວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານທີ່ຈະໄດ້ຮັບໂອກາດການລົງທຶນໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ຂັ້ນຕົ້ນ!
ຫຼຽນ Meme ແມ່ນຫຍັງ?
ຫຼຽນ Meme ແມ່ນການບັນເທີງຂອງໂລກສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ. ເກີດມາຈາກວັດທະນະທໍາອິນເຕີເນັດ, ເລື່ອງຕະຫລົກ, ແລະ memes, ພວກເຂົາມັກຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍສັນຍາລັກທີ່ມ່ວນ ແລະ ງ່າຍດາຍທີ່ໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກເກືອບທຸກຢ່າງ. ຕົວຢ່າງ, ຮູບພາບຫມາໄວຣັສໄດ້ກາຍເປັນ
DOGE
, memecoin ທີ່ຮ້ອນທີ່ສຸດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ memes ອິນເຕີເນັດທີ່ມີທ່າອ່ຽງເຊັ່ນ
CHILLGUY
.
ເຖິງແມ່ນວ່າຮາກຖານໃນຕະຫລົກ, ແຕ່ຫຼຽນ meme ຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບລາຄາທີ່ປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງພວກເຂົາ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາອາດຈະບໍ່ສະເຫນີຜົນປະໂຫຍດດຽວກັນຫຼືວິໄສທັດໄລຍະຍາວເປັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເຊັ່ນ BTC, ການອຸທອນຂອງພວກເຂົາແມ່ນຊຸມຊົນ ແລະ ການເດີນທາງທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ພວກເຂົາສະເຫນີ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອເບິ່ງ memes ຫຼື ຕິດຕາມສິ່ງໃຫມ່ໆທີ່ກໍາລັງມາແຮງ ຫຼຽນ Meme ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ມ່ວນ ແລະ ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ຂອງໂລກຄຣິບໂຕ.
