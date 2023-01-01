ຂັ້ນຕອນການກູ້ຢືມ
ສົ່ງ​ຄໍາ​ຮ້ອງ​ສະ​ໝັກ​ກູ້​ຢືມ​ເງິນ​
ໄດ້ຮັບເງິນກູ້
ຈ່າຍຄືນເງິນກູ້ດ້ວຍດອກເບ້ຍ
ສົ່ງຄືນຊັບສິນຄ້ຳປະກັນ
ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ (FAQ)
Q1. ຂໍ້ກຳນົດໃນການກູ້ເງິນ MEXC ແມ່ນຫຍັງ?

ຕາບໃດທີ່ທ່ານເປັນຜູ້ໃຊ້ທີ່ລົງທະບຽນ MEXC ແລະ ມີຊັບສິນຄ້ຳປະກັນຢູ່ໃນບັນຊີ spot ຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດສືບຕໍ່ກູ້ຢືມໄດ້.

Q2. ດອກເບ້ຍຖືກຄິດໄລ່ແນວໃດ?

ລະບົບຈະຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍໃນແຕ່ລະວັນ ແລະ ຄິດຄ່າຕາມໄລຍະເວລາຕົວຈິງຂອງເງິນກູ້, ໂດຍໃຊ້ເວລາໜ້ອຍກວ່າ 1 ມື້ແມ່ນຄິດໄລ່ເປັນ 1 ມື້. ໝາຍເຫດ: ດອກເບ້ຍແມ່ນຄິດໄລ່ຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ສະແດງໃນເວລາກູ້ຢືມ. ສູດ: ດອກເບ້ຍ = ຈໍານວນທີ່ກູ້ຢືມ × ອັດຕາດອກເບ້ຍປະຈໍາວັນ.

Q3. ມັນເປັນໄປໄດ້ບໍທີ່ຈະຊໍາລະເຕັມຈຳນວນ ຫຼື ບາງສ່ວນ?

ບໍ່ຮອງຮັບການຊໍາລະບາງສ່ວນ. ສໍາລັບຊັບສິນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຊໍາລະຄືນກ່ອນໄວອັນຄວນ, ກະລຸນາເບິ່ງລະບຽບການສະເພາະສໍາລັບລາຍລະອຽດ.

Q4. ອັດຕາສ່ວນເງິນກູ້ຕໍ່ມູນຄ່າ (LTV) ແມ່ນຫຍັງ?

ອັດຕາສ່ວນເງິນກູ້ຕໍ່ມູນຄ່າ (LTV) ແມ່ນອັດຕາສ່ວນຂອງມູນຄ່າຊັບສິນທີ່ຍັງຄ້າງຄາກັບມູນຄ່າຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ. ສູດ​ການ​ຄິດ​ໄລ່​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​:
LTV = ຍອດເງິນຕົ້ນ ແລະ ດອກເບ້ຍ / ຫຼັກປະກັນທີ່ຍັງຄ້າງຄາ
ເງິນຕົ້ນ ແລະ ດອກເບ້ຍຄ້າງຊຳລະ = (ເງິນຕົ້ນດີເດັ່ນ + ດອກເບ້ຍຄ້າງຊຳ + ດອກເບ້ຍຄ້າງຊຳລະ)