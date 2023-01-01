ຕາບໃດທີ່ທ່ານເປັນຜູ້ໃຊ້ທີ່ລົງທະບຽນ MEXC ແລະ ມີຊັບສິນຄ້ຳປະກັນຢູ່ໃນບັນຊີ spot ຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດສືບຕໍ່ກູ້ຢືມໄດ້.
ລະບົບຈະຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍໃນແຕ່ລະວັນ ແລະ ຄິດຄ່າຕາມໄລຍະເວລາຕົວຈິງຂອງເງິນກູ້, ໂດຍໃຊ້ເວລາໜ້ອຍກວ່າ 1 ມື້ແມ່ນຄິດໄລ່ເປັນ 1 ມື້. ໝາຍເຫດ: ດອກເບ້ຍແມ່ນຄິດໄລ່ຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ສະແດງໃນເວລາກູ້ຢືມ. ສູດ: ດອກເບ້ຍ = ຈໍານວນທີ່ກູ້ຢືມ × ອັດຕາດອກເບ້ຍປະຈໍາວັນ.
ບໍ່ຮອງຮັບການຊໍາລະບາງສ່ວນ. ສໍາລັບຊັບສິນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຊໍາລະຄືນກ່ອນໄວອັນຄວນ, ກະລຸນາເບິ່ງລະບຽບການສະເພາະສໍາລັບລາຍລະອຽດ.
ອັດຕາສ່ວນເງິນກູ້ຕໍ່ມູນຄ່າ (LTV) ແມ່ນອັດຕາສ່ວນຂອງມູນຄ່າຊັບສິນທີ່ຍັງຄ້າງຄາກັບມູນຄ່າຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ. ສູດການຄິດໄລ່ສະເພາະແມ່ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
LTV = ຍອດເງິນຕົ້ນ ແລະ ດອກເບ້ຍ / ຫຼັກປະກັນທີ່ຍັງຄ້າງຄາ
ເງິນຕົ້ນ ແລະ ດອກເບ້ຍຄ້າງຊຳລະ = (ເງິນຕົ້ນດີເດັ່ນ + ດອກເບ້ຍຄ້າງຊຳ + ດອກເບ້ຍຄ້າງຊຳລະ)