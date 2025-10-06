ແລກປ່ຽນDEX+
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດQuack AIຂອງມື້ນີ້0.016661 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດQລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວQໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດQuack AIຂອງມື້ນີ້0.016661 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດQລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວQໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ Q

Q ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ Q

Q ເຈ້ຍຂາວ

Q ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

Q Tokenomics

Q ການຄາດຄະເນລາຄາ

Q ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ Q

Qຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

Q Spot

Q USDT-M Futures

ໂລໂກ້ Quack AI

Quack AI ລາຄາ (Q)

1 Q ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.016661
$0.016661$0.016661
-6.04%1D
USD
Quack AI (Q) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:30:47 (UTC+8)

Quack AI (Q)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.016656
$ 0.016656$ 0.016656
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.019208
$ 0.019208$ 0.019208
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.016656
$ 0.016656$ 0.016656

$ 0.019208
$ 0.019208$ 0.019208

--
----

--
----

-2.90%

-6.04%

-35.91%

-35.91%

Quack AI (Q) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.016661. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, Qມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.016656 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.019208, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. Qລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, Qມີການປ່ຽນແປງ-2.90%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -6.04%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -35.91%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Quack AI (Q) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
----

$ 115.47K
$ 115.47K$ 115.47K

$ 166.61M
$ 166.61M$ 166.61M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານQuack AIການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 115.47K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງQແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ10000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 166.61M.

Quack AI (Q) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Quack AI ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00107101-6.04%
30 ມື້$ -0.01297-43.78%
60 ວັນ$ +0.007688+85.67%
90 ວັນ$ +0.014661+733.05%
Quack AI ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, Qບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.00107101 (-6.04%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Quack AI ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.01297 (-43.78%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Quack AI ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, Q ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +0.007688 (+85.67%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Quack AI ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.014661 (+733.05%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Quack AI (Q)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າQuack AIປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Quack AI (Q)

Quack AI – The AI Governance Layer for Web3. Quack AI is a modular, plug-and-play governance infrastructure that automates proposal creation, risk scoring, voting, and execution across chains — delivering AI-native governance at scale.

Quack AI ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Quack AI ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງQ ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບQuack AI ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການQuack AI ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Quack AI ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Quack AI (Q) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Quack AI (Q) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບQuack AI.

ກວດເບິ່ງການQuack AIຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Quack AI (Q) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງQuack AI (Q) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ Q ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Quack AI(Q)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Quack AI ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Quack AI ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

Q ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Quack AI(Q) ເຖິງ VND
438.434215
1 Quack AI(Q) ເຖິງ AUD
A$0.02549133
1 Quack AI(Q) ເຖິງ GBP
0.01266236
1 Quack AI(Q) ເຖິງ EUR
0.01432846
1 Quack AI(Q) ເຖິງ USD
$0.016661
1 Quack AI(Q) ເຖິງ MYR
RM0.0699762
1 Quack AI(Q) ເຖິງ TRY
0.70092827
1 Quack AI(Q) ເຖິງ JPY
¥2.549133
1 Quack AI(Q) ເຖິງ ARS
ARS$24.64628408
1 Quack AI(Q) ເຖິງ RUB
1.34937439
1 Quack AI(Q) ເຖິງ INR
1.47566477
1 Quack AI(Q) ເຖິງ IDR
Rp277.68322226
1 Quack AI(Q) ເຖິງ PHP
0.97733426
1 Quack AI(Q) ເຖິງ EGP
￡E.0.78723225
1 Quack AI(Q) ເຖິງ BRL
R$0.08913635
1 Quack AI(Q) ເຖິງ CAD
C$0.0233254
1 Quack AI(Q) ເຖິງ BDT
2.03330844
1 Quack AI(Q) ເຖິງ NGN
24.041823
1 Quack AI(Q) ເຖິງ COP
$64.328121
1 Quack AI(Q) ເຖິງ ZAR
R.0.28890174
1 Quack AI(Q) ເຖິງ UAH
0.70042844
1 Quack AI(Q) ເຖິງ TZS
T.Sh.40.936077
1 Quack AI(Q) ເຖິງ VES
Bs3.715403
1 Quack AI(Q) ເຖິງ CLP
$15.628018
1 Quack AI(Q) ເຖິງ PKR
Rs4.70773216
1 Quack AI(Q) ເຖິງ KZT
8.75052381
1 Quack AI(Q) ເຖິງ THB
฿0.54181572
1 Quack AI(Q) ເຖິງ TWD
NT$0.5148249
1 Quack AI(Q) ເຖິງ AED
د.إ0.06114587
1 Quack AI(Q) ເຖິງ CHF
Fr0.0133288
1 Quack AI(Q) ເຖິງ HKD
HK$0.12945597
1 Quack AI(Q) ເຖິງ AMD
֏6.37366555
1 Quack AI(Q) ເຖິງ MAD
.د.م0.15511391
1 Quack AI(Q) ເຖິງ MXN
$0.3082285
1 Quack AI(Q) ເຖິງ SAR
ريال0.06247875
1 Quack AI(Q) ເຖິງ ETB
Br2.54280182
1 Quack AI(Q) ເຖິງ KES
KSh2.15243459
1 Quack AI(Q) ເຖິງ JOD
د.أ0.011812649
1 Quack AI(Q) ເຖິງ PLN
0.06147909
1 Quack AI(Q) ເຖິງ RON
лв0.07347501
1 Quack AI(Q) ເຖິງ SEK
kr0.15811289
1 Quack AI(Q) ເຖິງ BGN
лв0.02815709
1 Quack AI(Q) ເຖິງ HUF
Ft5.60409396
1 Quack AI(Q) ເຖິງ CZK
0.35221354
1 Quack AI(Q) ເຖິງ KWD
د.ك0.005114927
1 Quack AI(Q) ເຖິງ ILS
0.05414825
1 Quack AI(Q) ເຖິງ BOB
Bs0.11546073
1 Quack AI(Q) ເຖິງ AZN
0.0283237
1 Quack AI(Q) ເຖິງ TJS
SM0.15361442
1 Quack AI(Q) ເຖິງ GEL
0.04531792
1 Quack AI(Q) ເຖິງ AOA
Kz15.24331551
1 Quack AI(Q) ເຖິງ BHD
.د.ب0.006281197
1 Quack AI(Q) ເຖິງ BMD
$0.016661
1 Quack AI(Q) ເຖິງ DKK
kr0.10796328
1 Quack AI(Q) ເຖິງ HNL
L0.43885074
1 Quack AI(Q) ເຖິງ MUR
0.76773888
1 Quack AI(Q) ເຖິງ NAD
$0.2882353
1 Quack AI(Q) ເຖິງ NOK
kr0.16894254
1 Quack AI(Q) ເຖິງ NZD
$0.02915675
1 Quack AI(Q) ເຖິງ PAB
B/.0.016661
1 Quack AI(Q) ເຖິງ PGK
K0.07014281
1 Quack AI(Q) ເຖິງ QAR
ر.ق0.06064604
1 Quack AI(Q) ເຖິງ RSD
дин.1.69708946
1 Quack AI(Q) ເຖິງ UZS
soʻm200.73489359
1 Quack AI(Q) ເຖິງ ALL
L1.399524
1 Quack AI(Q) ເຖິງ ANG
ƒ0.02982319
1 Quack AI(Q) ເຖິງ AWG
ƒ0.02982319
1 Quack AI(Q) ເຖິງ BBD
$0.033322
1 Quack AI(Q) ເຖິງ BAM
KM0.02815709
1 Quack AI(Q) ເຖິງ BIF
Fr49.000001
1 Quack AI(Q) ເຖິງ BND
$0.0216593
1 Quack AI(Q) ເຖິງ BSD
$0.016661
1 Quack AI(Q) ເຖິງ JMD
$2.67375728
1 Quack AI(Q) ເຖິງ KHR
66.91157566
1 Quack AI(Q) ເຖິງ KMF
Fr7.097586
1 Quack AI(Q) ເຖິງ LAK
362.19564493
1 Quack AI(Q) ເຖິງ LKR
රු5.07177501
1 Quack AI(Q) ເຖິງ MDL
L0.28190412
1 Quack AI(Q) ເຖິງ MGA
Ar75.0494745
1 Quack AI(Q) ເຖິງ MOP
P0.133288
1 Quack AI(Q) ເຖິງ MVR
0.2565794
1 Quack AI(Q) ເຖິງ MWK
MK28.92532871
1 Quack AI(Q) ເຖິງ MZN
MT1.06547095
1 Quack AI(Q) ເຖິງ NPR
रु2.36452912
1 Quack AI(Q) ເຖິງ PYG
118.159812
1 Quack AI(Q) ເຖິງ RWF
Fr24.175111
1 Quack AI(Q) ເຖິງ SBD
$0.13712003
1 Quack AI(Q) ເຖິງ SCR
0.25024822
1 Quack AI(Q) ເຖິງ SRD
$0.6464468
1 Quack AI(Q) ເຖິງ SVC
$0.14561714
1 Quack AI(Q) ເຖິງ SZL
L0.2882353
1 Quack AI(Q) ເຖິງ TMT
m0.05848011
1 Quack AI(Q) ເຖິງ TND
د.ت0.048416866
1 Quack AI(Q) ເຖິງ TTD
$0.11279497
1 Quack AI(Q) ເຖິງ UGX
Sh58.046924
1 Quack AI(Q) ເຖິງ XAF
Fr9.480109
1 Quack AI(Q) ເຖິງ XCD
$0.0449847
1 Quack AI(Q) ເຖິງ XOF
Fr9.480109
1 Quack AI(Q) ເຖິງ XPF
Fr1.716083
1 Quack AI(Q) ເຖິງ BWP
P0.22359062
1 Quack AI(Q) ເຖິງ BZD
$0.03348861
1 Quack AI(Q) ເຖິງ CVE
$1.59745668
1 Quack AI(Q) ເຖິງ DJF
Fr2.948997
1 Quack AI(Q) ເຖິງ DOP
$1.07180213
1 Quack AI(Q) ເຖິງ DZD
د.ج2.17809253
1 Quack AI(Q) ເຖິງ FJD
$0.03782047
1 Quack AI(Q) ເຖິງ GNF
Fr144.867395
1 Quack AI(Q) ເຖິງ GTQ
Q0.12762326
1 Quack AI(Q) ເຖິງ GYD
$3.48481476
1 Quack AI(Q) ເຖິງ ISK
kr2.099286

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Quack AI ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Quack AI ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Quack AI

ມື້ນີ້ມີQuack AI (Q) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ Qແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.016661 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາQປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​Qປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.016661. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງQuack AI?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງQ​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງQ?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນQແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງQ?
Q ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງQ?
Qຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດQ?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການQແມ່ນ$ 115.47K USD.
ປີນີ້Qຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
Q ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງQການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:30:47 (UTC+8)

Quack AI (Q) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

