ຜະລິດຕະພັນ Futures

USDT-M Futures

Futures ແບບບໍ່ມີກຳນົດເວລາໂດຍໃຊ້ USDT ເປັນຫຼັກປະກັນ

ການຊື້ຂາຍ

COIN-M Futures

Futures ແບບບໍ່ມີກຳນົດເວລາໂດຍໃຊ້ ຄຣິບໂຕ ພື້ນຖານເປັນຫຼັກປະກັນ

ການຊື້ຂາຍ

USDC-M Futures

Futures ຊຳລະເປັນ USDC

ຕິດຕາມຢູ່

ຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່ໃນ Futures

ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍ Futures ແລະ ຕຳແໜ່ງ, ອັດຕາສ່ວນໄລະຍາວ/ສັ້ນ ແລະ ສະພາບຄ່ອງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເບິ່ງສິ່ງທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ກໍາລັງເຮັດກັບຫຼັກຊັບຂອງເຂົາທ່ານ.

ເປັນຫຍັງ MEXC Futures?

ຄ່າທໍານຽມຕ່ຳສຸດໃນຕະຫຼາດ

ການຊື້ຂາຍເພື່ອເພີດເພີນກັບຄ່າທໍານຽມຕ່ຳສຸດ! ຄ່າ​ທໍາ​ນຽມ​ຜູ້​ສ້າງ​ Futures --​, ຄ່າ​ທໍາ​ນຽມ​ຜູ້​ຮັບ​ Futures --​.

ໂທເຄັນທີ່ກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດ

ລາຍການທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຄຣິບໂຕ , ສະໜັບສະໜູນ 600+ ຄູ່ການຊື້ຂາຍ Futures ແລະ ມີໃຫ້ເຖິງ --x leverage, ສາມາດປັບໄດ້ຢ່າງເສລີ.

ສະພາບຄ່ອງຂອງອຸດສາຫະກໍາ

ຫຼາຍກວ່າ 90% ຂອງຄູ່ການຊື້ຂາຍສະສະພາບຄ່ອງດ້ານເທິງ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງໃນລະຫວ່າງສະພາວະຕະຫຼາດທີ່ຮຸນແຮງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດສະພາບຄ່ອງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ.

ຜູ້ໃຊ້ທໍາອິດ

ຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າ 24/7, ຊ່ຽວຊານ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຜູ້ໃຊ້ທັນທີ.

ການຊື້ຂາຍ Futures ແມ່ນຫຍັງ?

ວິດີໂອນີ້ຈະບອກທ່ານກ່ຽວກັບພື້ນຖານຂອງການຊື້ຂາຍໃນ Futures ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈການຊື້ຂາຍໃນ Futures ໃນເວລາບໍ່ດົນ.

ເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງການຊື້ຂາຍ Futures ຂອງທ່ານດຽວນີ້ໂດຍການຄລິກໃສ່ປຸ່ມຂ້າງລຸ່ມນີ້!

