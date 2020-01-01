ວິທີການດໍາເນີນການຊື້ຂາຍກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ?

1
ສ້າງຄໍາສັ່ງຊື້
ເລືອກ token ທີ່ຕ້ອງການ, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ [ສ້າງຄໍາສັ່ງຊື້] , ແລະ ເລືອກແຖບ [ຊື້] . ຕໍ່ໄປ, ໃສ່ປະລິມານ ແລະ ລາຄາເພື່ອວາງຄໍາສັ່ງຊື້.
2
ຈັບຄູ່ຄໍາສັ່ງຊື້
ລໍຖ້າໃຫ້ຜູ້ຂາຍກົງກັບຄໍາສັ່ງຊື້ຂອງທ່ານ. ເມື່ອຜູ້ຂາຍໄດ້ຍອມຮັບຄໍາສັ່ງຊື້ຂອງທ່ານ, ພຽງແຕ່ລໍຖ້າທີ່ຈະໄດ້ຮັບໂທເຄັນຂອງທ່ານໃນເວລາຊໍາລະ.
3
ການ​ແກ້​ໄຂ​ຄໍາ​ສັ່ງ​ຊື້
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໂທເຄັນຈາກຜູ້ຂາຍໃນເວລາຊໍາລະ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ແພລດຟອມຈະຄືນເງິນຈໍານວນຄໍາສັ່ງຊື້ຂອງທ່ານ ແລະ ສະໜອງການຊົດເຊີຍທີ່ເໝາະສົມ.
1
ເລືອກຄໍາສັ່ງຊື້
ຊອກຫາຄໍາສັ່ງຊື້ ຂາຍ ທີ່ມີຢູ່ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ MEXC ທີ່ກົງກັບລາຄາ ແລະ ປະລິມານຂອງໂທເຄັນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
2
ຈັບຄູ່ຄໍາສັ່ງຊື້
ກວດເບິ່ງປະລິມານ ແລະ ລາຄາຢ່າງລະມັດລະວັງ, ຈາກນັ້ນຄລິກ [Buy] ແລະ ຢືນຢັນການຊື້ຂອງທ່ານ.
3
ການ​ແກ້​ໄຂ​ຄໍາ​ສັ່ງ​ຊື້
ຖ້າຜູ້ຂາຍສໍາເລັດການຊໍາລະພາຍໃນເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໂທເຄັນທີ່ທ່ານຊື້. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ແພລດຟອມຈະຄືນເງິນຈໍານວນຄໍາສັ່ງຊື້ຂອງທ່ານ ແລະ ສະໜອງການຊົດເຊີຍທີ່ເໝາະສົມ.
1
ສ້າງຄໍາສັ່ງຊື້
ເລືອກໂທເຄັນທີ່ຕ້ອງການ, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ [Create Order] , ແລະ ເລືອກແຖບ [Sell] . ຕໍ່ໄປ, ໃສ່ປະລິມານ ແລະ ລາຄາເພື່ອວາງຄໍາສັ່ງຊື້ຂາຍ. ສົ່ງຄໍາສັ່ງຊື້ແລະຈ່າຍຈໍານວນທີ່ສອດຄ້ອງກັນ (ລວມທັງຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ).
2
ຈັບຄູ່ຄໍາສັ່ງຊື້
ລໍຖ້າໃຫ້ຜູ້ຊື້ກົງກັບຄໍາສັ່ງຊື້ຂອງທ່ານ. ເມື່ອຜູ້ຊື້ໄດ້ຍອມຮັບຄໍາສັ່ງຊື້ຂອງທ່ານ, ກຽມພ້ອມທີ່ຈະສົ່ງ ໂທເຄັນພາຍໃນໄລຍະເວລາການຊໍາລະ.
3
ການ​ແກ້​ໄຂ​ຄໍາ​ສັ່ງ​ຊື້
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບັນຊີຈຸດຂອງທ່ານມີໂທເຄັນພຽງພໍ ເພື່ອຈັດສົ່ງກ່ອນເວລາການຊໍາລະ. ຖ້າ​ບໍ່​ດັ່ງ​ນັ້ນ, ຫຼັກ​ໝັ້ນ​ຂອງທ່ານ​ຈະ​ຖືກ​ສູນ​ເສຍ.
1
ເລືອກຄໍາສັ່ງຊື້
ຊອກຫາຄໍາສັ່ງຊື້ ຊື້ ທີ່ມີຢູ່ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ MEXC ທີ່ກົງກັບລາຄາ ແລະ ປະລິມານຂອງໂທເຄັນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
2
ຈັບຄູ່ຄໍາສັ່ງຊື້
ກວດເບິ່ງປະລິມານ ແລະ ລາຄາຢ່າງລະມັດລະວັງ, ຈາກນັ້ນຄລິກ [ຂາຍ] ແລະ ຢືນຢັນການຂາຍຂອງທ່ານເພື່ອຈ່າຍຈໍານວນທີ່ສອດຄ້ອງກັນ (ລວມທັງຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ).
3
ການ​ແກ້​ໄຂ​ຄໍາ​ສັ່ງ​ຊື້
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບັນຊີຈຸດຂອງທ່ານມີໂທເຄັນພຽງພໍ ເພື່ອຈັດສົ່ງກ່ອນເວລາການຊໍາລະ. ຖ້າ​ບໍ່​ດັ່ງ​ນັ້ນ, ຫຼັກ​ໝັ້ນ​ຂອງທ່ານ​ຈະ​ຖືກ​ສູນ​ເສຍ.

FAQ

ການຊື້ຂາຍກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງ?

ການຊື້ຂາຍທາງສ່ວນໜ້າຂອງຕະຫຼາດໃນ MEXC ແມ່ນການບໍລິການຜ່ານທາງຮ້ານພິເສດ (OTC). ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ນັກລົງທຶນສາມາດຊື້ຂາຍໂທເກັນຄຣິບໂຕໃໝ່ກ່ອນທີ່ພວກເຂົາຈະລົງທະບຽນຢ່າງເປັນທາງການໃນການແລກປ່ຽນ. ຜູ້ຊື້ແລະຜູ້ຂາຍສາມາດຈັບຄູ່ການຊື້ຂາຍຂອງພວກເຂົາໂດຍການເລືອກລາຄາ ແລະ ປະລິມານທີ່ຕ້ອງການ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ປຽບ.