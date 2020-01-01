ຈຸດທາງສ່ວນຫນ້າຂອງເຂົ້າຫມາຍເຖິງປະເພດພິເສດຂອງການຊື້ຂາຍທາງສ່ວນຫນ້າຂອງຕະຫຼາດ, ທີມງານໂຄງການຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບ tokenomics, ເຊັ່ນ: ການສະຫນອງສູງສຸດ ແລະ ລາຍລະອຽດອື່ນໆ. ໂທເຄັນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຖືກຊື້ຂາຍສໍາລັບຈຸດໂດຍອີງໃສ່ການສະໜອງສູງສຸດທີ່ກໍານົດໄວ້ລ່ວງຫນ້າ. ເມື່ອທີມງານໂຄງການເປີດຕົວ Tokenomics ຢ່າງເປັນທາງການ, ເວທີຈະປັບປະລິມານ ແລະ ລາຄາຂອງຄໍາສັ່ງທີ່ທ່ານປະຕິບັດຕາມອັດຕາສ່ວນກັບການສະຫນອງສູງສຸດຕົວຈິງ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງຮັບປະກັນວ່າປະລິມານການສັ່ງຊື້ທັງຫມົດຍັງຄົງບໍ່ປ່ຽນແປງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງຄໍາສັ່ງທີ່ປັບປຸງໃຫມ່ຂອງທ່ານໃນໂຄງການການຊື້ຂາຍກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ກຽມພ້ອມສໍາລັບການຈ່າຍເງິນ.