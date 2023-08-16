Loading...
MEXC ຫຸ້ນ Futures: ສະຫະລັດ ຫຸ້ນ, ຄຣິບໂຕ-ຂັບເຄື່ອນ
ການຄ້າການເຄື່ອນໄຫວຫຼັກຊັບຂອງສະຫະລັດໂດຍໃຊ້ຄຣິບໂຕເປັນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ—ບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງ, ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງສຸດ
ຄູ່ຫຸ້ນ Futures
ຄູ່ການຊື້ຂາຍເພີ່ມເຕີມຈະຖືກເພີ່ມໃນອະນາຄົດເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ກວ້າງຂວາງ.
24 ຊົ່ວໂມງ
48 ຊົ່ວໂມງ
72 ຊົ່ວໂມງ
ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນ
ຄ່າທຳນຽມການຊື້ຂາຍທີ່ຕໍ່າສຸດ
ມີປະສົບການຄ່າທຳນຽມການຊື້ຂາຍທີ່ມີການແຂ່ງຂັນສູງໂດຍມີພຽງແຕ່ 0.00% ຜູ້ກຳເນີດ ແລະ 0.00% ຜູ້ຮັບໃນສັນຍາຫຸ້ນສ່ວນຂອງສະຫະລັດ Futures.
ຊິ້ງກັບສະຫະລັດ ຊົ່ວໂມງການຊື້ຂາຍ
ການຄ້າຄຽງຄູ່ກັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດທີ່ແທ້ຈິງສໍາລັບປະສົບການການຊື້ຂາຍທີ່ແທ້ຈິງ.
ຄວາມເລິກຂອງຕະຫຼາດຊັ້ນນໍາຂອງອຸດສາຫະກໍາ
ສະພາບຄ່ອງທີ່ສົມບູນເຮັດໃຫ້ລາຄາຄົງທີ່ລະຫວ່າງຕະຫຼາດທີ່ເໜັງຕີງ, ຫຼຸດຜ່ອນການເລື່ອນລົງເພື່ອການປະຕິບັດການຊື້ຂາຍທີ່ດີຂຶ້ນ.
ສອດຄ່ອງກັບປະສົບການ Futures ແບບຖາວອນ
ການຫັນປ່ຽນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ—ການໂຕ້ຕອບການຄ້າ ແລະ ປະສົບການດຽວກັນກັບ Futures ຕະຫຼອດໄປ, ໂດຍບໍ່ມີເສັ້ນໂຄ້ງການຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ.
ຄຳຖາມທີ່ມັກຖາມເລື້ອຍໆ
Q1: ອັດຕາການລະດົມທຶນຖືກຄິດໄລ່ແນວໃດ?
ປະຈຸບັນ MEXC ຫຸ້ນ Futures ຍົກເວັ້ນຄ່າທໍານຽມການລະດົມທຶນ - ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຖືຄອງ.
Q2: PNL ຖືກຄິດໄລ່ແນວໃດ?
ສູດ: PNL = (ລາຄາປິດ - ລາຄາເຂົ້າ) × Leverage × ຈຳນວນຮຸ້ນ × ທິດທາງ (ຍາວ = +1, ສັ້ນ = -1)
ຕົວຢ່າງ:
1) ກໍາໄລຈາກຕໍາແຫນ່ງຍາວ: ຊື້ 1 ຮຸ້ນຂອງ Apple (AAPL) ໃນລາຄາ $100 (ສົມມຸດວ່າສັນຍາເປັນຕົວແທນ 1 ຮຸ້ນ) ແລະ ປິດຢູ່ທີ່ $ 105. ກໍາໄລ = (105 − 100) × 1 × 1 = $5
2) ກໍາໄລຈາກຕໍາແຫນ່ງການຂາຍສັ້ນ: ຂາຍ 1 ຫຸ້ນຂອງ Tesla (TSLA) ໃນລາຄາ $200 ແລະ ປິດທີ່ $195.. ກຳໄລ = (195 − 200) × 1 × 1 × (−1) = $5
Q3: ການຕັ້ງຖິ່ນຖານເກີດຂື້ນໄດ້ແນວໃດ?
MEXC ຮັບຮອງເອົາກົນໄກການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ສອດຄ່ອງກັບແບບບໍ່ມີກຳນົດເວລາ Futures ຕົ້ນຕໍ:
1) ລະບົບຈະກວດສອບອັດຕາຫຼັກປະກັນການຮັກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
2) ມາຈິ້ນຈະຖືກຄິດໄລ່ໂດຍອີງໃສ່ລາຄາຍຸດຕິທໍາ.
3) ຖ້າອັດຕາສ່ວນຜົນກໍາໄລຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າເກນການຊໍາລະທີ່ກໍານົດໄວ້, ລະບົບຈະຊໍາລະອັດຕະໂນມັດເພື່ອຈໍາກັດການສູນເສຍທີ່ເປັນໄປໄດ້.
Q4: ລາຄາຍຸດຕິທໍາຂອງຫຼັກຊັບ Futures ຖືກກໍານົດແນວໃດ?
ມູນຄ່າຍຸດຕິທໍາແມ່ນອີງໃສ່ລາຄາທຸລະກໍາຫຼ້າສຸດຂອງຫຼັກຊັບສະຫະລັດ.
Q5: ຮູບແບບຂອບຂະໜາດໃດແດ່ທີ່ຮອງຮັບສຳລັບຫຸ້ນ Futures?
ຮອງຮັບສະເພາະໂໝດຂອບແຍກຕ່າງຫາກເທົ່ານັ້ນ.
Q6: ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບ Futures ໃນຂະນະທີ່ຕະຫຼາດປິດໄດ້ບໍ?
ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາປິດ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຍົກເລີກຄໍາສັ່ງທີ່ຍັງຄ້າງ ແລະ ເພີ່ມຂອບ, ແຕ່ບໍ່ສາມາດວາງຄໍາສັ່ງໃຫມ່ ຫຼື ປິດຕໍາແຫນ່ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສູນເສຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຈາກການເຫນັງຕີງຂອງລາຄາ, ມັນແນະນໍາໃຫ້ປິດຕໍາແຫນ່ງກ່ອນທີ່ຕະຫຼາດຈະປິດ. ຊົ່ວໂມງການຊື້ຂາຍຈະສອດຄ່ອງກັບຕາຕະລາງ NYSE ແລະ NASDAQ, ລວມທັງວັນພັກຜ່ອນ.
Q7: ຫຸ້ນ Futures ຮອງຮັບ leverage ບໍ?
MEXC ຫຸ້ນ Futures ສະຫນັບສະຫນູນ leverage ເຖິງ 5x. ການຊື້ຂາຍທີ່ມີ leverage ເພີ່ມທັງຜົນກໍາໄລ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດມີ, ລວມທັງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຊໍາລະເງິນ ຫຼື ການດຸ່ນດ່ຽງທາງລົບ. ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງໃນການເລືອກອັດຕາ leverage.
Q8: ຕໍາແໜ່ງຖືກຄຸ້ມຄອງແນວໃດໃນລະຫວ່າງການແບ່ງຫຸ້ນ ຫຼື ການແບ່ງປັນແບບປີ້ນກັບກັນ?
ໃນກໍລະນີຂອງການແບ່ງຫຸ້ນ, ການແບ່ງປັນຫຼັກຊັບປີ້ນກັບກັນ ຫຼື ການປັບຕົວເງິນປັນຜົນ, ເວທີຈະລິເລີ່ມການຊໍາລະຂອງຕໍາແຫນ່ງທີ່ເປີດໃນຕົ້ນໆເພື່ອປ້ອງກັນການເຫນັງຕີງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ. ການຄ້າຈະຟື້ນຟູເປັນປົກກະຕິຫຼັງຈາກການຕັ້ງຖິ່ນຖານ. ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ປະຕິບັດຕາມການປະກາດຢ່າງເປັນທາງການສໍາລັບການອັບເດດ.