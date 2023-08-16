Loading...

MEXC ຫຸ້ນ Futures: ສະຫະລັດ ຫຸ້ນ, ຄຣິບໂຕ-ຂັບເຄື່ອນ

ການຄ້າການເຄື່ອນໄຫວຫຼັກຊັບຂອງສະຫະລັດໂດຍໃຊ້ຄຣິບໂຕເປັນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ—ບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງ, ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງສຸດ

ຄູ່ຫຸ້ນ Futures

ຄູ່ການຊື້ຂາຍເພີ່ມເຕີມຈະຖືກເພີ່ມໃນອະນາຄົດເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ກວ້າງຂວາງ.
24 ຊົ່ວໂມງ
48 ຊົ່ວໂມງ
72 ຊົ່ວໂມງ

ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນ

ຄ່າທຳນຽມການຊື້ຂາຍທີ່ຕໍ່າສຸດ

ມີປະສົບການຄ່າທຳນຽມການຊື້ຂາຍທີ່ມີການແຂ່ງຂັນສູງໂດຍມີພຽງແຕ່ 0.00% ຜູ້ກຳເນີດ ແລະ 0.00% ຜູ້ຮັບໃນສັນຍາຫຸ້ນສ່ວນຂອງສະຫະລັດ Futures.

ຊິ້ງກັບສະຫະລັດ ຊົ່ວໂມງການຊື້ຂາຍ

ການຄ້າຄຽງຄູ່ກັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດທີ່ແທ້ຈິງສໍາລັບປະສົບການການຊື້ຂາຍທີ່ແທ້ຈິງ.

ຄວາມເລິກຂອງຕະຫຼາດຊັ້ນນໍາຂອງອຸດສາຫະກໍາ

ສະພາບຄ່ອງທີ່ສົມບູນເຮັດໃຫ້ລາຄາຄົງທີ່ລະຫວ່າງຕະຫຼາດທີ່ເໜັງຕີງ, ຫຼຸດຜ່ອນການເລື່ອນລົງເພື່ອການປະຕິບັດການຊື້ຂາຍທີ່ດີຂຶ້ນ.

ສອດຄ່ອງກັບປະສົບການ Futures ແບບຖາວອນ

ການຫັນປ່ຽນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ—ການໂຕ້ຕອບການຄ້າ ແລະ ປະສົບການດຽວກັນກັບ Futures ຕະຫຼອດໄປ, ໂດຍບໍ່ມີເສັ້ນໂຄ້ງການຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ.

ຄຳຖາມທີ່ມັກຖາມເລື້ອຍໆ

Q1: ອັດຕາການລະດົມທຶນຖືກຄິດໄລ່ແນວໃດ?

Q2: PNL ຖືກຄິດໄລ່ແນວໃດ?

Q3: ການຕັ້ງຖິ່ນຖານເກີດຂື້ນໄດ້ແນວໃດ?

Q4: ລາຄາຍຸດຕິທໍາຂອງຫຼັກຊັບ Futures ຖືກກໍານົດແນວໃດ?

Q5: ຮູບແບບຂອບຂະໜາດໃດແດ່ທີ່ຮອງຮັບສຳລັບຫຸ້ນ Futures?

Q6: ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບ Futures ໃນຂະນະທີ່ຕະຫຼາດປິດໄດ້ບໍ?

Q7: ຫຸ້ນ Futures ຮອງຮັບ leverage ບໍ?

Q8: ຕໍາແໜ່ງຖືກຄຸ້ມຄອງແນວໃດໃນລະຫວ່າງການແບ່ງຫຸ້ນ ຫຼື ການແບ່ງປັນແບບປີ້ນກັບກັນ?