ໂລໂກ້ XRP

XRP ລາຄາ (XRP)

USD

XRP (XRP) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$2.2176
$2.2176$2.2176
+0.04%(1D)

XRP ຂໍ້ມູນລາຄາໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຂໍ້ມູນ

ລາຄາປະຈຸບັນຂອງ XRP(XRP) ໃນມື້ນີ້ແມ່ນ 2.2185USD ຂຶ້ນກັບອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 129.79BUSD. ລາຄາ XRP ໄປເປັນ USD ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
XRP ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 65.09M USD
- XRP ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.04%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 58.50B USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງXRP ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.XRP MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

XRP ເກນປະເມີນຄ່າປະສິດທິພາບລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ XRP ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.000887+0.04%
30 ມື້$ +0.1556+7.54%
60 ວັນ$ -0.0799-3.48%
90 ວັນ$ -0.6151-21.71%
XRP ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, XRPບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +0.000887 (+0.04%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

XRP ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.1556 (+7.54%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

XRP ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, XRP ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.0799 (-3.48%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

XRP ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.6151 (-21.71%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຂໍ້ມູນລາຄາ XRP

ສຳຫຼວດລາຍລະອຽດລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ XRP: ຕ່ຳກວ່າ ແລະ ສູງກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 2.1919
$ 2.1919$ 2.1919

$ 2.2404
$ 2.2404$ 2.2404

$ 3.3986
$ 3.3986$ 3.3986

+0.93%

+0.04%

+1.03%

ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ XRP

ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 129.79B
$ 129.79B$ 129.79B

$ 65.09M
$ 65.09M$ 65.09M

58.50B
58.50B 58.50B

ແມ່ນຫຍັງ XRP (XRP)

Ripple ແມ່ນສະກຸນເງິນພື້ນຖານຂອງເຄືອຂ່າຍ Ripple, ເຊິ່ງສາມາດແຜ່ລາມໄປທົ່ວເຄືອຂ່າຍ ripple. ມັນມີການສະຫນອງທັງຫມົດ 100 ຕື້, ແລະຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງຍ້ອນວ່າຈໍານວນການເຮັດທຸລະກໍາເພີ່ມຂຶ້ນ. ບໍລິສັດປະຕິບັດງານຂອງ Ripple ແມ່ນ Ripple Labs (ເມື່ອກ່ອນແມ່ນ OpenCoin). ສະກຸນເງິນ Ripple ແມ່ນສະກຸນເງິນທົ່ວໄປດຽວໃນລະບົບ ripple. ມັນແຕກຕ່າງຈາກສະກຸນເງິນອື່ນໃນລະບົບ. ຕົວຢ່າງ, CNY ແລະ USD ບໍ່ສາມາດຈ່າຍເງິນຜ່ານປະຕູໄດ້. ໃນຄໍາສັບຕ່າງໆອື່ນໆ, CNY ທີ່ອອກໂດຍປະຕູ A ສາມາດຈ່າຍໄດ້ພຽງແຕ່ຢູ່ທີ່ປະຕູ A, ບໍ່ແມ່ນປະຕູ B. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງປ່ຽນເປັນ CNY ຂອງ B gateway ຜ່ານຄໍາສັ່ງຂອງລະບົບ ripple. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Ripple ບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດດັ່ງກ່າວທັງຫມົດ. ມັນເປັນທົ່ວໄປໃນລະບົບ ripple. Ripple (XRP), ຄືກັນກັບ Bitcoin, ເປັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນໂດຍອີງໃສ່ຄະນິດສາດແລະການເຂົ້າລະຫັດລັບ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ Bitcoin ທີ່ບໍ່ມີການນໍາໃຊ້ທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນວ່າ XRP ມີບົດບາດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ແລະອວດອ້າງຫນ້າທີ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນລະບົບ Ripple. ການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແມ່ນສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້, ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຕູທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂປໂຕຄອນນີ້ຕ້ອງຖື XRP ຈໍານວນນ້ອຍໆ.

XRP ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ XRP ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງXRP ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບXRP ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການXRP ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

XRP ການຄາດເດົາລາຄາ

ການຄາດຄະເນລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄາດຄະເນ ຫຼື ການຄາດເດົາກ່ຽວກັບມູນຄ່າໃນອະນາຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ. ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ຈະ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​​ມູນ​ຄ່າ​ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ສະ​ເພາະ​, ເຊັ່ນ​: XRP, Bitcoin​ ຫຼື Ethereum​. ລາຄາໃນອະນາຄົດຂອງ XRP ຈະເປັນແນວໃດ? ມັນຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນ 2026, 2027, 2028 ແລະ ຮອດ 2050? ສໍາລັບຂໍ້ມູນການຄາດເດົາທີ່ເປັນລາຍລະອຽດ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງ XRPໜ້າການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາ.

ປະຫວັດລາຄາ XRP

ການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ XRP ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີປະໂຫຍດກ່ຽວກັບຜົນການດຳເນີນງານໃນອະດີດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ມູນຄ່າຂອງມັນໃນໄລຍະເວລາຜ່ານມາ. ການເຂົ້າໃຈຮູບແບບປະຫວັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຫ້ບໍລິບົດທີ່ມີປະໂຫຍດສໍາລັບການປະເມີນແນວທາງຂອງ XRP ໃນອະນາຄົດ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດປະຫວັດລາຄາ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງໜ້າXRPປະຫວັດລາຄາຂອງພວກເຮົາ.

ວິທີການຊ້ື XRP(XRP)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ XRP ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ XRP ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

XRP ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 XRP ເຖິງ VND
58,379.8275
1 XRP ເຖິງ AUD
A$3.438675
1 XRP ເຖິງ GBP
1.663875
1 XRP ເຖິງ EUR
1.95228
1 XRP ເຖິງ USD
$2.2185
1 XRP ເຖິງ MYR
RM9.472995
1 XRP ເຖິງ TRY
85.567545
1 XRP ເຖິງ JPY
¥321.46065
1 XRP ເຖິງ RUB
183.55869
1 XRP ເຖິງ INR
187.751655
1 XRP ເຖິງ IDR
Rp36,368.84664
1 XRP ເຖິງ KRW
3,107.14236
1 XRP ເຖິງ PHP
123.48171
1 XRP ເຖິງ EGP
￡E.112.61106
1 XRP ເຖິງ BRL
R$12.534525
1 XRP ເຖິງ CAD
C$3.06153
1 XRP ເຖິງ BDT
270.43515
1 XRP ເຖິງ NGN
3,555.27936
1 XRP ເຖິງ UAH
92.2896
1 XRP ເຖິງ VES
Bs190.791
1 XRP ເຖິງ PKR
Rs625.43952
1 XRP ເຖິງ KZT
1,141.77321
1 XRP ເຖິງ THB
฿73.43235
1 XRP ເຖິງ TWD
NT$68.130135
1 XRP ເຖິງ AED
د.إ8.141895
1 XRP ເຖິງ CHF
Fr1.81917
1 XRP ເຖິງ HKD
HK$17.193375
1 XRP ເຖິງ MAD
.د.م20.54331
1 XRP ເຖິງ MXN
$43.43823

ແຫຼງຂໍ້ມູນ XRP

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ XRP ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ XRP ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ XRP

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

XRP
USD

1 XRP = 2.2185 USD

ການຊື້ຂາຍ

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