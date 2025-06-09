Parabolic ລາຄາ (PARAX)
ລາຄາສົດຂອງ Parabolic (PARAX) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00905908USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 9.06MUSD. PARAX ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດParabolicຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Parabolic ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -12.97%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.00B USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງPARAX ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.PARAX MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Parabolic ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.001350716076363108.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງParabolic ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0089275403.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Parabolic ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Parabolic ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.001350716076363108
|-12.97%
|30 ມື້
|$ +0.0089275403
|+98.55%
|60 ວັນ
|$ 0
|--
|90 ວັນ
|$ 0
|--
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Parabolic: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.94%
-12.97%
-17.45%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
PARAX is a meme coin supported by Parabolic Finance, a powerful DeFi platform leveraging AI-driven strategies to optimize crypto investments. Parabolic supports the adoption of $PARAX through two key community-focused initiatives. First, it adds liquidity to the PARAX/SOL trading pair using a portion of the profits generated by its AI Trading Bots. This strengthens the token’s ecosystem and increases its usability. Second, it incentivizes holding $PARAX by offering discounts on the performance fees of its Trading Bots to token holders. This not only encourages long-term holding but also aligns community growth with platform success. Parabolic.fi simplifies the investment process, making it easier for users to benefit from complex trading strategies without needing advanced expertise. Personally, it has helped grow my crypto portfolio significantly by removing the guesswork and emotion from trading, thanks to its automated and intelligent systems. It’s a unique blend of utility, rewards, and innovation in the DeFi space.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 PARAX ເຖິງ VND
₫238.3896902
|1 PARAX ເຖິງ AUD
A$0.0138603924
|1 PARAX ເຖິງ GBP
￡0.0066131284
|1 PARAX ເຖິງ EUR
€0.0078813996
|1 PARAX ເຖິງ USD
$0.00905908
|1 PARAX ເຖິງ MYR
RM0.0383199084
|1 PARAX ເຖິງ TRY
₺0.3552971176
|1 PARAX ເຖິງ JPY
¥1.3105771036
|1 PARAX ເຖິງ RUB
₽0.7155767292
|1 PARAX ເຖິງ INR
₹0.7761819744
|1 PARAX ເຖິງ IDR
Rp148.5094844352
|1 PARAX ເຖິງ KRW
₩12.291812698
|1 PARAX ເຖິງ PHP
₱0.5055872548
|1 PARAX ເຖິງ EGP
￡E.0.4496927312
|1 PARAX ເຖິງ BRL
R$0.0505496664
|1 PARAX ເຖິງ CAD
C$0.0124109396
|1 PARAX ເຖິງ BDT
৳1.1071101668
|1 PARAX ເຖິງ NGN
₦14.1327083448
|1 PARAX ເຖິງ UAH
₴0.376404774
|1 PARAX ເຖິງ VES
Bs0.88778984
|1 PARAX ເຖິງ PKR
Rs2.5561100128
|1 PARAX ເຖິງ KZT
₸4.610165812
|1 PARAX ເຖິງ THB
฿0.2964130976
|1 PARAX ເຖິງ TWD
NT$0.2712288552
|1 PARAX ເຖິງ AED
د.إ0.0332468236
|1 PARAX ເຖິງ CHF
Fr0.0074284456
|1 PARAX ເຖິງ HKD
HK$0.0710231872
|1 PARAX ເຖິງ MAD
.د.م0.0829811728
|1 PARAX ເຖິງ MXN
$0.1727566556