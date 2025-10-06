ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດAsterຂອງມື້ນີ້0.8474 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດASTERລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວASTERໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດAsterຂອງມື້ນີ້0.8474 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດASTERລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວASTERໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ASTER

ASTER ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ ASTER

ASTER ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

ASTER Tokenomics

ASTER ການຄາດຄະເນລາຄາ

ASTER ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ ASTER

ASTERຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

ASTER Spot

ASTER USDT-M Futures

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Aster

Aster ລາຄາ (ASTER)

1 ASTER ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.8527
$0.8527$0.8527
-9.45%1D
USD
Aster (ASTER) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:37:00 (UTC+8)

Aster (ASTER)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.823
$ 0.823$ 0.823
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 1.0867
$ 1.0867$ 1.0867
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.823
$ 0.823$ 0.823

$ 1.0867
$ 1.0867$ 1.0867

$ 2.419058923870731
$ 2.419058923870731$ 2.419058923870731

$ 0.08438718204444161
$ 0.08438718204444161$ 0.08438718204444161

-6.20%

-9.45%

-19.72%

-19.72%

Aster (ASTER) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.8474. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, ASTERມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.823 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 1.0867, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ASTERລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 2.419058923870731, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.08438718204444161.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, ASTERມີການປ່ຽນແປງ-6.20%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -9.45%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -19.72%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Aster (ASTER) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.46

$ 1.71B
$ 1.71B$ 1.71B

$ 95.71M
$ 95.71M$ 95.71M

$ 6.78B
$ 6.78B$ 6.78B

2.02B
2.02B 2.02B

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

25.22%

0.05%

BSC

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານAsterການຊື້ຂາຍ$ 1.71B 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 95.71M. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງASTERແມ່ນ2.02Bກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ8000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 6.78B.

Aster (ASTER) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Aster ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.08899-9.45%
30 ມື້$ -1.2159-58.93%
60 ວັນ$ +0.5474+182.46%
90 ວັນ$ +0.5474+182.46%
Aster ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, ASTERບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.08899 (-9.45%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Aster ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -1.2159 (-58.93%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Aster ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, ASTER ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +0.5474 (+182.46%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Aster ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.5474 (+182.46%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Aster (ASTER)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າAsterປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Aster (ASTER)

Aster is a next-generation decentralized perpetual exchange built for everyone.Following Astherus' merger with APX Finance in late 2024, this new identity is more than just a name change. We’re revolutionizing the way people trade perpetual contracts and utilize assets in the decentralized world.

Aster ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Aster ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງASTER ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບAster ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການAster ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Aster ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Aster (ASTER) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Aster (ASTER) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບAster.

ກວດເບິ່ງການAsterຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Aster (ASTER) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງAster (ASTER) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ ASTER ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Aster(ASTER)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Aster ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Aster ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

ASTER ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Aster(ASTER) ເຖິງ VND
22,299.331
1 Aster(ASTER) ເຖິງ AUD
A$1.296522
1 Aster(ASTER) ເຖິງ GBP
0.644024
1 Aster(ASTER) ເຖິງ EUR
0.728764
1 Aster(ASTER) ເຖິງ USD
$0.8474
1 Aster(ASTER) ເຖິງ MYR
RM3.55908
1 Aster(ASTER) ເຖິງ TRY
35.641644
1 Aster(ASTER) ເຖິງ JPY
¥129.6522
1 Aster(ASTER) ເຖິງ ARS
ARS$1,253.541872
1 Aster(ASTER) ເຖິງ RUB
68.630926
1 Aster(ASTER) ເຖິງ INR
75.054218
1 Aster(ASTER) ເຖິງ IDR
Rp14,123.327684
1 Aster(ASTER) ເຖິງ PHP
49.70001
1 Aster(ASTER) ເຖິງ EGP
￡E.40.031176
1 Aster(ASTER) ເຖິງ BRL
R$4.53359
1 Aster(ASTER) ເຖິງ CAD
C$1.18636
1 Aster(ASTER) ເຖິງ BDT
103.416696
1 Aster(ASTER) ເຖິງ NGN
1,222.7982
1 Aster(ASTER) ເຖິງ COP
$3,271.8114
1 Aster(ASTER) ເຖິງ ZAR
R.14.70239
1 Aster(ASTER) ເຖິງ UAH
35.624696
1 Aster(ASTER) ເຖິງ TZS
T.Sh.2,082.0618
1 Aster(ASTER) ເຖິງ VES
Bs188.9702
1 Aster(ASTER) ເຖິງ CLP
$794.8612
1 Aster(ASTER) ເຖິງ PKR
Rs239.441344
1 Aster(ASTER) ເຖິງ KZT
445.062954
1 Aster(ASTER) ເຖິງ THB
฿27.548974
1 Aster(ASTER) ເຖິງ TWD
NT$26.18466
1 Aster(ASTER) ເຖິງ AED
د.إ3.109958
1 Aster(ASTER) ເຖິງ CHF
Fr0.67792
1 Aster(ASTER) ເຖິງ HKD
HK$6.584298
1 Aster(ASTER) ເຖິງ AMD
֏324.17287
1 Aster(ASTER) ເຖິງ MAD
.د.م7.889294
1 Aster(ASTER) ເຖິງ MXN
$15.685374
1 Aster(ASTER) ເຖິງ SAR
ريال3.17775
1 Aster(ASTER) ເຖິງ ETB
Br129.330188
1 Aster(ASTER) ເຖິງ KES
KSh109.475606
1 Aster(ASTER) ເຖິງ JOD
د.أ0.6008066
1 Aster(ASTER) ເຖິງ PLN
3.126906
1 Aster(ASTER) ເຖິງ RON
лв3.737034
1 Aster(ASTER) ເຖິງ SEK
kr8.041826
1 Aster(ASTER) ເຖິງ BGN
лв1.432106
1 Aster(ASTER) ເຖິງ HUF
Ft285.031464
1 Aster(ASTER) ເຖິງ CZK
17.905562
1 Aster(ASTER) ເຖິງ KWD
د.ك0.2601518
1 Aster(ASTER) ເຖິງ ILS
2.75405
1 Aster(ASTER) ເຖິງ BOB
Bs5.872482
1 Aster(ASTER) ເຖິງ AZN
1.44058
1 Aster(ASTER) ເຖິງ TJS
SM7.813028
1 Aster(ASTER) ເຖິງ GEL
2.304928
1 Aster(ASTER) ເຖິງ AOA
Kz775.294734
1 Aster(ASTER) ເຖິງ BHD
.د.ب0.3194698
1 Aster(ASTER) ເຖິງ BMD
$0.8474
1 Aster(ASTER) ເຖິງ DKK
kr5.491152
1 Aster(ASTER) ເຖິງ HNL
L22.320516
1 Aster(ASTER) ເຖິງ MUR
39.048192
1 Aster(ASTER) ເຖິງ NAD
$14.66002
1 Aster(ASTER) ເຖິງ NOK
kr8.592636
1 Aster(ASTER) ເຖິງ NZD
$1.48295
1 Aster(ASTER) ເຖິງ PAB
B/.0.8474
1 Aster(ASTER) ເຖິງ PGK
K3.567554
1 Aster(ASTER) ເຖິງ QAR
ر.ق3.084536
1 Aster(ASTER) ເຖິງ RSD
дин.86.282268
1 Aster(ASTER) ເຖິງ UZS
soʻm10,209.636206
1 Aster(ASTER) ເຖິງ ALL
L71.1816
1 Aster(ASTER) ເຖິງ ANG
ƒ1.516846
1 Aster(ASTER) ເຖິງ AWG
ƒ1.516846
1 Aster(ASTER) ເຖິງ BBD
$1.6948
1 Aster(ASTER) ເຖິງ BAM
KM1.432106
1 Aster(ASTER) ເຖິງ BIF
Fr2,492.2034
1 Aster(ASTER) ເຖິງ BND
$1.10162
1 Aster(ASTER) ເຖິງ BSD
$0.8474
1 Aster(ASTER) ເຖິງ JMD
$135.990752
1 Aster(ASTER) ເຖິງ KHR
3,403.209244
1 Aster(ASTER) ເຖິງ KMF
Fr360.9924
1 Aster(ASTER) ເຖິງ LAK
18,421.738762
1 Aster(ASTER) ເຖິງ LKR
රු257.957034
1 Aster(ASTER) ເຖິງ MDL
L14.338008
1 Aster(ASTER) ເຖິງ MGA
Ar3,817.1133
1 Aster(ASTER) ເຖິງ MOP
P6.7792
1 Aster(ASTER) ເຖິງ MVR
13.04996
1 Aster(ASTER) ເຖິງ MWK
MK1,471.179614
1 Aster(ASTER) ເຖິງ MZN
MT54.19123
1 Aster(ASTER) ເຖິງ NPR
रु120.263008
1 Aster(ASTER) ເຖິງ PYG
6,009.7608
1 Aster(ASTER) ເຖິງ RWF
Fr1,229.5774
1 Aster(ASTER) ເຖິງ SBD
$6.974102
1 Aster(ASTER) ເຖິງ SCR
12.727948
1 Aster(ASTER) ເຖິງ SRD
$32.87912
1 Aster(ASTER) ເຖິງ SVC
$7.406276
1 Aster(ASTER) ເຖິງ SZL
L14.66002
1 Aster(ASTER) ເຖິງ TMT
m2.974374
1 Aster(ASTER) ເຖິງ TND
د.ت2.4625444
1 Aster(ASTER) ເຖິງ TTD
$5.736898
1 Aster(ASTER) ເຖິງ UGX
Sh2,952.3416
1 Aster(ASTER) ເຖິງ XAF
Fr482.1706
1 Aster(ASTER) ເຖິງ XCD
$2.28798
1 Aster(ASTER) ເຖິງ XOF
Fr482.1706
1 Aster(ASTER) ເຖິງ XPF
Fr87.2822
1 Aster(ASTER) ເຖິງ BWP
P11.372108
1 Aster(ASTER) ເຖິງ BZD
$1.703274
1 Aster(ASTER) ເຖິງ CVE
$81.248712
1 Aster(ASTER) ເຖິງ DJF
Fr149.9898
1 Aster(ASTER) ເຖິງ DOP
$54.513242
1 Aster(ASTER) ເຖິງ DZD
د.ج110.780602
1 Aster(ASTER) ເຖິງ FJD
$1.923598
1 Aster(ASTER) ເຖິງ GNF
Fr7,368.143
1 Aster(ASTER) ເຖິງ GTQ
Q6.491084
1 Aster(ASTER) ເຖິງ GYD
$177.242184
1 Aster(ASTER) ເຖິງ ISK
kr106.7724

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Aster

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Aster ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ Aster ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Aster

ມື້ນີ້ມີAster (ASTER) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ ASTERແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.8474 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາASTERປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​ASTERປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.8474. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງAster?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງASTER​ແມ່ນ​$ 1.71B USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງASTER?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນASTERແມ່ນ 2.02B USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງASTER?
ASTER ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 2.419058923870731 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງASTER?
ASTERຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.08438718204444161 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດASTER?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການASTERແມ່ນ$ 95.71M USD.
ປີນີ້ASTERຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
ASTER ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງASTERການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:37:00 (UTC+8)

Aster (ASTER) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ASTER -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

ASTER
ASTER
USD
USD

1 ASTER = 0.8474 USD

ຊື້ຂາຍ ASTER

ASTER/USDC
$0.852
$0.852$0.852
-9.56%
ASTER/USDT
$0.8527
$0.8527$0.8527
-9.48%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,435.14
$105,435.14$105,435.14

-0.29%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,531.00
$3,531.00$3,531.00

-1.61%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$160.37
$160.37$160.37

-3.82%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.2071
$1.2071$1.2071

-20.70%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,435.14
$105,435.14$105,435.14

-0.29%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,531.00
$3,531.00$3,531.00

-1.61%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$160.37
$160.37$160.37

-3.82%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2878
$2.2878$2.2878

-1.68%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16449
$0.16449$0.16449

-1.47%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Sentism

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03528
$0.03528$0.03528

+252.80%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.07602
$0.07602$0.07602

+172.27%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$51.415
$51.415$51.415

+141.43%

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000008652
$0.0000008652$0.0000008652

+117.27%

ໂລໂກ້ DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000046
$0.000046$0.000046

+109.09%