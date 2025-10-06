ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດEVAA Protocolຂອງມື້ນີ້3.549 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດEVAAລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວEVAAໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ EVAA

EVAA ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ EVAA

EVAA ເຈ້ຍຂາວ

EVAA ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

EVAA Tokenomics

EVAA ການຄາດຄະເນລາຄາ

EVAA ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ EVAA

ໂລໂກ້ EVAA Protocol

EVAA Protocol ລາຄາ (EVAA)

1 EVAA ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$3.555
$3.555$3.555
-28.75%1D
USD
EVAA Protocol (EVAA) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:11:51 (UTC+8)

EVAA Protocol (EVAA)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 2.787
$ 2.787$ 2.787
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 5.758
$ 5.758$ 5.758
ສູງກວ່າ 24H

$ 2.787
$ 2.787$ 2.787

$ 5.758
$ 5.758$ 5.758

$ 13.61297177645488
$ 13.61297177645488$ 13.61297177645488

$ 1.4583095338977914
$ 1.4583095338977914$ 1.4583095338977914

-5.74%

-28.74%

-69.74%

-69.74%

EVAA Protocol (EVAA) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 3.549. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, EVAAມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 2.787 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 5.758, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. EVAAລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 13.61297177645488, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 1.4583095338977914.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, EVAAມີການປ່ຽນແປງ-5.74%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -28.74%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -69.74%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

EVAA Protocol (EVAA) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.740

$ 23.49M
$ 23.49M$ 23.49M

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

$ 177.45M
$ 177.45M$ 177.45M

6.62M
6.62M 6.62M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

13.23%

BSC

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານEVAA Protocolການຊື້ຂາຍ$ 23.49M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 1.41M. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງEVAAແມ່ນ6.62Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ50000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 177.45M.

EVAA Protocol (EVAA) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ EVAA Protocol ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -1.43447-28.74%
30 ມື້$ -0.075-2.07%
60 ວັນ$ +1.549+77.45%
90 ວັນ$ +1.549+77.45%
EVAA Protocol ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, EVAAບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -1.43447 (-28.74%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

EVAA Protocol ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.075 (-2.07%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

EVAA Protocol ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, EVAA ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +1.549 (+77.45%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

EVAA Protocol ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +1.549 (+77.45%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ EVAA Protocol (EVAA)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າEVAA Protocolປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ EVAA Protocol (EVAA)

EVAA is a Telegram-native open-sourced decentralized liquidity protocol on TON Blockchain that allows users to act as depositors, earning passive income by providing liquidity, or as borrowers, who can secure overcollateralised loans.

EVAA Protocol ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ EVAA Protocol ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງEVAA ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບEVAA Protocol ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການEVAA Protocol ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

EVAA Protocol ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

EVAA Protocol (EVAA) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ EVAA Protocol (EVAA) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບEVAA Protocol.

ກວດເບິ່ງການEVAA Protocolຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

EVAA Protocol (EVAA) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງEVAA Protocol (EVAA) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ EVAA ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື EVAA Protocol(EVAA)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ EVAA Protocol ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ EVAA Protocol ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

EVAA ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ VND
93,391.935
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ AUD
A$5.42997
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ GBP
2.69724
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ EUR
3.05214
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ USD
$3.549
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ MYR
RM14.9058
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ TRY
149.27094
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ JPY
¥542.997
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ ARS
ARS$5,249.96472
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ RUB
287.43351
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ INR
314.47689
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ IDR
Rp59,149.97634
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ PHP
208.18434
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ EGP
￡E.167.69025
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ BRL
R$18.98715
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ CAD
C$4.9686
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ BDT
433.11996
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ NGN
5,121.207
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ COP
$13,702.689
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ ZAR
R.61.61064
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ UAH
149.19996
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ TZS
T.Sh.8,741.36445
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ VES
Bs791.427
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ CLP
$3,328.962
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ PKR
Rs1,002.80544
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ KZT
1,863.97029
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ THB
฿115.41348
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ TWD
NT$109.69959
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ AED
د.إ13.02483
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ CHF
Fr2.8392
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ HKD
HK$27.57573
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ AMD
֏1,357.66995
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ MAD
.د.م33.04119
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ MXN
$65.69199
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ SAR
ريال13.30875
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ ETB
Br541.64838
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ KES
KSh458.67276
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ JOD
د.أ2.516241
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ PLN
13.09581
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ RON
лв15.65109
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ SEK
kr33.7155
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ BGN
лв5.99781
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ HUF
Ft1,193.31576
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ CZK
74.99037
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ KWD
د.ك1.089543
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ ILS
11.53425
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ BOB
Bs24.59457
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ AZN
6.0333
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ TJS
SM32.72178
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ GEL
9.65328
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ AOA
Kz3,247.01559
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ BHD
.د.ب1.337973
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ BMD
$3.549
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ DKK
kr22.99752
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ HNL
L93.48066
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ MUR
163.53792
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ NAD
$61.3977
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ NOK
kr35.98686
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ NZD
$6.24624
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ PAB
B/.3.549
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ PGK
K14.94129
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ QAR
ر.ق12.91836
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ RSD
дин.361.32369
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ UZS
soʻm42,759.02631
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ ALL
L298.116
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ ANG
ƒ6.35271
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ AWG
ƒ6.35271
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ BBD
$7.098
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ BAM
KM5.99781
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ BIF
Fr10,437.609
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ BND
$4.6137
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ BSD
$3.549
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ JMD
$569.54352
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ KHR
14,252.99694
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ KMF
Fr1,511.874
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ LAK
77,152.17237
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ LKR
රු1,080.35109
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ MDL
L60.04908
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ MGA
Ar15,986.4705
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ MOP
P28.392
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ MVR
54.6546
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ MWK
MK6,161.45439
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ MZN
MT226.95855
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ NPR
रु503.67408
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ PYG
25,169.508
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ RWF
Fr5,149.599
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ SBD
$29.20827
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ SCR
51.07011
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ SRD
$137.7012
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ SVC
$31.01826
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ SZL
L61.3977
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ TMT
m12.45699
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ TND
د.ت10.313394
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ TTD
$24.02673
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ UGX
Sh12,364.716
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ XAF
Fr2,019.381
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ XCD
$9.5823
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ XOF
Fr2,019.381
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ XPF
Fr365.547
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ BWP
P47.62758
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ BZD
$7.13349
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ CVE
$340.27812
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ DJF
Fr628.173
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ DOP
$228.30717
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ DZD
د.ج464.28018
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ FJD
$8.05623
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ GNF
Fr30,858.555
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ GTQ
Q27.18534
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ GYD
$742.30884
1 EVAA Protocol(EVAA) ເຖິງ ISK
kr447.174

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ EVAA Protocol

ມື້ນີ້ມີEVAA Protocol (EVAA) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ EVAAແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 3.549 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາEVAAປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​EVAAປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 3.549. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງEVAA Protocol?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງEVAA​ແມ່ນ​$ 23.49M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງEVAA?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນEVAAແມ່ນ 6.62M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງEVAA?
EVAA ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 13.61297177645488 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງEVAA?
EVAAຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 1.4583095338977914 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດEVAA?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການEVAAແມ່ນ$ 1.41M USD.
ປີນີ້EVAAຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
EVAA ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງEVAAການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:11:51 (UTC+8)

EVAA Protocol (EVAA) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

