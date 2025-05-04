Doge Caucus ລາຄາ (DOGECAUCUS)

USD

Doge Caucus (DOGECAUCUS) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.01929192
$0.01929192$0.01929192
-0.40%(1D)

ລາຄາຂອງ Doge Caucus (DOGECAUCUS) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Doge Caucus (DOGECAUCUS) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.01930363USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 19.29KUSD. DOGECAUCUS ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດDoge Caucusຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Doge Caucus ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.49%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.00M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງDOGECAUCUS ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.DOGECAUCUS MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Doge Caucus (DOGECAUCUS) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Doge Caucus ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງDoge Caucus ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0108839869.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Doge Caucus ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0176714443.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Doge Caucus ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.965868153619542.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-0.49%
30 ມື້$ -0.0108839869-56.38%
60 ວັນ$ -0.0176714443-91.54%
90 ວັນ$ -0.965868153619542-98.04%

Doge Caucus (DOGECAUCUS) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Doge Caucus: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.01903914
$ 0.01903914$ 0.01903914

$ 0.01945931
$ 0.01945931$ 0.01945931

$ 4.58
$ 4.58$ 4.58

+0.17%

-0.49%

-24.46%

Doge Caucus (DOGECAUCUS) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 19.29K
$ 19.29K$ 19.29K

--
----

1.00M
1.00M 1.00M

ແມ່ນຫຍັງ Doge Caucus (DOGECAUCUS)

The Bipartisan House DOGE Caucus will lead the partnership between Congress and President Trump’s Department of Government Efficiency (DOGE). The nation expects sweeping common-sense reform, and the DOGE Caucus will pave the way for the House of Representatives to streamline government operations and to save taxpayer money. In an unexpected twist of fate, a new type of political movement emerged from Capitol Hill. Enter Doge Caucus, the satirical yet powerful fusion of memes and government efficiency. Inspired by the fictional partnership between Congress and the Department of Government Efficiency (DOGE), this project channels the energy of humor, community, and the meme economy to deliver something truly extraordinary. Whether you're here for the laughs, the memes, or the mission, Doge Caucus represents the intersection of crypto culture and political satire, all wrapped up in one unforgettable project.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Doge Caucus (DOGECAUCUS) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Doge Caucus(DOGECAUCUS)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

DOGECAUCUS ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 DOGECAUCUS ເຖິງ VND
507.97502345
1 DOGECAUCUS ເຖິງ AUD
A$0.0299206265
1 DOGECAUCUS ເຖິງ GBP
0.0144777225
1 DOGECAUCUS ເຖິງ EUR
0.0169871944
1 DOGECAUCUS ເຖິງ USD
$0.01930363
1 DOGECAUCUS ເຖິງ MYR
RM0.0824265001
1 DOGECAUCUS ເຖິງ TRY
0.7445410091
1 DOGECAUCUS ເຖິງ JPY
¥2.797095987
1 DOGECAUCUS ເຖິງ RUB
1.5962171647
1 DOGECAUCUS ເຖິງ INR
1.6336662069
1 DOGECAUCUS ເຖິງ IDR
Rp316.4529001872
1 DOGECAUCUS ເຖິງ KRW
27.0358920328
1 DOGECAUCUS ເຖິງ PHP
1.0744400458
1 DOGECAUCUS ເຖິງ EGP
￡E.0.9798522588
1 DOGECAUCUS ເຖິງ BRL
R$0.1090655095
1 DOGECAUCUS ເຖິງ CAD
C$0.0266390094
1 DOGECAUCUS ເຖິງ BDT
2.353112497
1 DOGECAUCUS ເຖິງ NGN
30.9352252928
1 DOGECAUCUS ເຖິງ UAH
0.803031008
1 DOGECAUCUS ເຖິງ VES
Bs1.69871944
1 DOGECAUCUS ເຖິງ PKR
Rs5.4420793696
1 DOGECAUCUS ເຖິງ KZT
9.9348062158
1 DOGECAUCUS ເຖິງ THB
฿0.638950153
1 DOGECAUCUS ເຖິງ TWD
NT$0.5928144773
1 DOGECAUCUS ເຖິງ AED
د.إ0.0708443221
1 DOGECAUCUS ເຖິງ CHF
Fr0.0158289766
1 DOGECAUCUS ເຖິງ HKD
HK$0.1496031325
1 DOGECAUCUS ເຖິງ MAD
.د.م0.1787516138
1 DOGECAUCUS ເຖິງ MXN
$0.3779650754