c0x ລາຄາ (CZRX)
ລາຄາສົດຂອງ c0x (CZRX) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00538379USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 750.78KUSD. CZRX ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດc0xຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- c0x ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -6.60%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 139.37M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງCZRX ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.CZRX MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ c0x ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000381609034485512.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງc0x ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0008429319.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ c0x ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000097355.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ c0x ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.001677389826838423.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.000381609034485512
|-6.60%
|30 ມື້
|$ +0.0008429319
|+15.66%
|60 ວັນ
|$ -0.0000097355
|-0.18%
|90 ວັນ
|$ -0.001677389826838423
|-23.75%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ c0x: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-2.64%
-6.60%
-6.96%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Compound protocol balance token
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 CZRX ເຖິງ VND
₫141.67443385
|1 CZRX ເຖິງ AUD
A$0.0083448745
|1 CZRX ເຖິງ GBP
￡0.0040378425
|1 CZRX ເຖິງ EUR
€0.0047377352
|1 CZRX ເຖິງ USD
$0.00538379
|1 CZRX ເຖິງ MYR
RM0.0229887833
|1 CZRX ເຖິງ TRY
₺0.2076527803
|1 CZRX ເຖິງ JPY
¥0.780111171
|1 CZRX ເຖິງ RUB
₽0.4451855951
|1 CZRX ເຖິງ INR
₹0.4556301477
|1 CZRX ເຖິງ IDR
Rp88.2588383376
|1 CZRX ເຖິງ KRW
₩7.5403209224
|1 CZRX ເຖິງ PHP
₱0.2996617514
|1 CZRX ເຖິງ EGP
￡E.0.2732811804
|1 CZRX ເຖິງ BRL
R$0.0304184135
|1 CZRX ເຖິງ CAD
C$0.0074296302
|1 CZRX ເຖິງ BDT
৳0.656284001
|1 CZRX ເຖິງ NGN
₦8.6278465024
|1 CZRX ເຖິງ UAH
₴0.223965664
|1 CZRX ເຖິງ VES
Bs0.46300594
|1 CZRX ເຖິງ PKR
Rs1.5177980768
|1 CZRX ເຖິງ KZT
₸2.7708213614
|1 CZRX ເຖິງ THB
฿0.178203449
|1 CZRX ເຖິງ TWD
NT$0.1653361909
|1 CZRX ເຖິງ AED
د.إ0.0197585093
|1 CZRX ເຖິງ CHF
Fr0.0044147078
|1 CZRX ເຖິງ HKD
HK$0.0417243725
|1 CZRX ເຖິງ MAD
.د.م0.0498538954
|1 CZRX ເຖິງ MXN
$0.1054146082