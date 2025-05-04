ໂລໂກ້ c0x

c0x ລາຄາ (CZRX)

USD

c0x (CZRX) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00538379
$0.00538379$0.00538379
-6.60%(1D)

ລາຄາຂອງ c0x (CZRX) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ c0x (CZRX) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00538379USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 750.78KUSD. CZRX ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດc0xຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- c0x ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -6.60%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 139.37M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງCZRX ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.CZRX MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

c0x (CZRX) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ c0x ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000381609034485512.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງc0x ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0008429319.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ c0x ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000097355.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ c0x ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.001677389826838423.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000381609034485512-6.60%
30 ມື້$ +0.0008429319+15.66%
60 ວັນ$ -0.0000097355-0.18%
90 ວັນ$ -0.001677389826838423-23.75%

c0x (CZRX) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ c0x: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00538092
$ 0.00538092$ 0.00538092

$ 0.005787
$ 0.005787$ 0.005787

$ 0.282705
$ 0.282705$ 0.282705

-2.64%

-6.60%

-6.96%

c0x (CZRX) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 750.78K
$ 750.78K$ 750.78K

--
----

139.37M
139.37M 139.37M

ແມ່ນຫຍັງ c0x (CZRX)

Compound protocol balance token

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

c0x (CZRX) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ c0x(CZRX)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

CZRX ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 CZRX ເຖິງ VND
141.67443385
1 CZRX ເຖິງ AUD
A$0.0083448745
1 CZRX ເຖິງ GBP
0.0040378425
1 CZRX ເຖິງ EUR
0.0047377352
1 CZRX ເຖິງ USD
$0.00538379
1 CZRX ເຖິງ MYR
RM0.0229887833
1 CZRX ເຖິງ TRY
0.2076527803
1 CZRX ເຖິງ JPY
¥0.780111171
1 CZRX ເຖິງ RUB
0.4451855951
1 CZRX ເຖິງ INR
0.4556301477
1 CZRX ເຖິງ IDR
Rp88.2588383376
1 CZRX ເຖິງ KRW
7.5403209224
1 CZRX ເຖິງ PHP
0.2996617514
1 CZRX ເຖິງ EGP
￡E.0.2732811804
1 CZRX ເຖິງ BRL
R$0.0304184135
1 CZRX ເຖິງ CAD
C$0.0074296302
1 CZRX ເຖິງ BDT
0.656284001
1 CZRX ເຖິງ NGN
8.6278465024
1 CZRX ເຖິງ UAH
0.223965664
1 CZRX ເຖິງ VES
Bs0.46300594
1 CZRX ເຖິງ PKR
Rs1.5177980768
1 CZRX ເຖິງ KZT
2.7708213614
1 CZRX ເຖິງ THB
฿0.178203449
1 CZRX ເຖິງ TWD
NT$0.1653361909
1 CZRX ເຖິງ AED
د.إ0.0197585093
1 CZRX ເຖິງ CHF
Fr0.0044147078
1 CZRX ເຖິງ HKD
HK$0.0417243725
1 CZRX ເຖິງ MAD
.د.م0.0498538954
1 CZRX ເຖິງ MXN
$0.1054146082